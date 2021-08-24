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Сивков: поражение США в Афганистане может вызвать цепную реакцию

Мир

Представители движения Талибан выступили с заявлением, что американские военные должны покинуть страну 31 августа. И предупредили, что это — красная линия, и если они задержатся, то "будет реакция". Какая — не уточнили.

Сивков: поражение США в Афганистане может вызвать цепную реакцию

Что это может быть? Сивков Константин, доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук

Что это может быть? Своим мнением с корреспондентом Pravda. Ru поделился доктор военных наук Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

— Очевидно, начнутся какие-то боевые действия. Первоначально, по всей видимости, будут вводить какие-то ограничения, препятствовать действиям на территории Афганистана, а затем, по всей видимости, могут начаться и боевые действия.

— Стоит ли Америке серьезно расценивать такое предупреждение?

— Конечно, однозначно. Дело в том, что поражение Соединенных Штатов Америки является очень важным и рубежным, весьма показательным. По сути дела, у Талибана* серьезной поддержки не было, кроме Пакистана. Теперь у него много оружия, ранее принадлежавшего правительственным войскам.

Поэтому фактически Соединенные Штаты Америки потерпели поражение от Талибана* как национально-освободительного движения и всё.

Во Вьетнаме США потерпели поражение от Советского Союза. Когда наш контингент выходил из Афганистана, то, во-первых, он выходил в результате предательства Горбачева. И если бы не оно, то Афганистан был бы сейчас вполне современной страной социалистического типа.

Напомню, что наш ограниченный контингент выходил с развернутыми знаменами без каких-либо препятствий спокойно, четко по своему графику без бега, без паники, оставив после себя правительство, которое три года существовало. Пока не было еще раз предано — теперь уже Ельциным. Вот такая ситуация.

Теперь вот американцы бежали. Бежали от Талибана* - национально-освободительного движения. И это дает очень серьезные основания Талибану* не стесняться в действиях. Он победитель. Да не абы кого, а Соединенных Штатов Америки.

И теперь, в других странах мира, где сидит проамериканский режим, который не нравится народу — вот как в Афганистане было — будут ждать примерно такой же сценарий.

Думаю, что совсем скоро им придется бежать в панике из Ирака.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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