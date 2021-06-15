Финансирование русским олигархом Nexta — задание Кремля?

Нашумевшее интервью Романа Протасевича белорусскому телевидению продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых событий не только в Белоруссии, но и в России.

Особенно в той его части, где блогер сделал интригующий заход по поводу финансирования российским бизнесом его телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, а также и всех протестных процессов в стране, которые едва не привели к очередной "цветной революции".

Очень аккуратно Протасевич в эфире указал на некоего олигарха, который работает на Урале и конкурирует с Михаилом Гуцериевым. Все сразу решили, что это Дмитрий Мазепин, директор "Уралкалия" и "Уралхима". Прямой конкурент белорусского калийного предприятия "Беларуськалий". Они когда-то имели общую экспортную фирму, потом рассорились, не договорились по поводу квот.

Если догадки верны, то мотив понятен: Мазепин заинтересован в продвижении белорусско-российских бизнес-интересов в рамках Союзного государства. В принципе он, наверное, мог быть заинтересован в смене власти, поскольку с Лукашенко у него не сложились отношения.

Вопрос в другом: почему Протасевич не назвал прямо в эфире эту фамилию?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" своим мнением поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Мне кажется, он не назвал фамилию, чтобы сохранить интригу, а также чтобы никто не мог ему сказать, что он кого-то назвал персонально. Мы же это вычислили. Вы же это вычислили, а не узнали от Протасевича.

Протасевич скажет:

"А я не того имел в виду. Я имел в виду совсем другого. А это ваши домыслы, инсинуации".

Поэтому с него здесь взятки гладки. Вопрос в том, насколько эта история может быть реальной.

Дмитрий Мазепин Бизнес в России и политика

Во-первых, никто не запрещал в Российской Федерации финансировать Nexta.

Во-вторых, совершенно очевидно, что никакого политического единства между российскими олигархами никогда не было. Вот когда их строят, они тогда демонстрируют лояльность, когда их не строят — они кто в лес, кто по дрова, и вообще Россия им не указ.

Им в каждом конкретном случае власть должна красные линии рисовать. А как только они чувствуют, что надзор за ними чуть-чуть ослаб, так сразу занимаются своими делами и совершенно не думают о том, насколько стране это интересно, выгодно, нужно.

Это мы видели и по украинским сюжетам, и по грузинским, и по тому, как активно лоббирует российский турбизнес поездки в Турцию.

Все, что касается интересов страны в целом, ему — бизнесу — безразлично, за исключением тех случаев, когда они получают твердую и недвусмысленную информацию сверху. Тогда они как бы волей-неволей немножко строятся.

Здесь никакой информации сверху не было. Интересы расходятся. В России никто никогда не запрещал сдерживать Лукашенко в его экспортных намерениях. Поэтому такая интрига в принципе вполне возможна.

Насколько она соответствует действительности — я не знаю. Но с теоретической точки зрения я это более чем допускаю.

Не по указке ли Кремля "работал" Мазепин?

— Я напомню, что Дмитрий Мазепин еще в августе предложил создать комитет национального спасения Белоруссии, чтобы вести с Лукашенко переговоры.

В это время Кремль четко определился, что он с оппозицией — с Тихановской и компанией — никаких отношений иметь не желает. Тем не менее предложение прозвучало. То есть это такой политический момент, а не просто финансирование Nexta. Кроме того, Мазепин предложил белорусских студентов, которых отчислили за акции протестов в Белоруссии, финансировать, чтобы они обучались в Российской Федерации.

Вопрос такой: это не какая-то игра Кремля? То есть он самостоятельно в политику влез или это какие-то наши кремлевские башни рулили?

— Я думаю, что первое не отменяет полностью второе. Кремль, вполне возможно, рассматривал Мазепина как некий канал связи с оппозицией. Это не значит, что он его рукоположил на такого рода действия.

Действия в данном случае, скорее — самодеятельность и интерес.

А контакт с Кремлем не отменяет того, что человек, имея такой контакт и, как он считает, некую "крышу", мог действовать самостоятельно и с какого-то момента на собственный страх и риск.

Поэтому здесь как всегда важны информационные каналы. Все зависит от того, когда и как ты смог подать необходимую информацию.

— Песков сказал: "Давайте либо Минск, либо, Протасевич, назовите конкретного бизнесмена. Мы не догадались, мы не знаем, кто это такой".

Минск промолчал. А Мазепин взял и сказал: "Да, это я".

"Я хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб, с другой стороны, показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев, и теперь кому-то захотелось развить историю про российский след, про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию Nexta", — сказал бизнесмен.

А может быть так, что это Лукашенко сам все напридумывал? Может быть, не было ничего такого?

— Может быть, не было никакой Nexta. Может быть, и не было никакого Протасевича. Может быть, всё выдумали. Может быть, это Боширов вовсе, а не Протасевич.

Мне кажется, мы очень много внимания уделяем фигуре Мазепина.

Я еще раз скажу, что если их построить, они начинают бояться какое-то время. Если их не строить, они каждый занимается своим делом.

Естественно, что сейчас Мазепин не будет рассказывать, что он вкладывался в белорусскую оппозицию, потому что его в Кремле не поймут. Он будет говорить "нет", но не прямо "нет", а окольно. А вдруг какие-то доказательства всплывут?

Что касается отношений с Кремлем, то они всегда носят для российских олигархов непрозрачный характер. И поэтому как он будет устанавливать отношения теперь, это отдельный вопрос, который к Белоруссии никакого отношения не имеет.

Мы много видели случаев, когда кажется, что олигарх какой-нибудь очень сильно начудил, но никаких санкций против него не следует. И наоборот бывает.

Поэтому что касается олигархата, в российской ситуации — это сложное понятие.

Когда они начинают свои внутренние игры, то это "нанайские мальчики под ковром": кто выполз, тот и победитель.

Это своеобразный естественный отбор.

Учитывая это, говорить о том, что Мазепин как-то провинился… Нет, я бы так не сказал. Участвовал — вполне возможно.