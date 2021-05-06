"Розовые очки" времен СССР: по каким правилам играет Россия

Все сегодняшние геополитические конфликты, сопровождаемые санкционной войной, продиктованы стремлением США не дать укрепиться связям стран, расположенных в евразийском пространстве, помешать созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Это объединение технологических, финансовых, человеческих, природных ресурсов в единой системе станет началом конца атлантического сообщества, задвинет "на периферию" Соединенные Штаты и Канаду.
Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Почему — он рассказал в эфире программы "Геополитическая кухня".
Читайте начало интервью:
Подводные постсоветские камни: почему России сложно с соседями
Какой главный страх заставляет США вредить России
— Если удастся реализовать идею общего экономического пространства на территории Евразии, то это станет расцветом всех стран, на ней расположенных, начиная с Европы и заканчивая Китаем. Для США жизненно важно этого не допустить.
Если смотреть с этой позиции, то начавшаяся в 2013 году так называемая революция на Украине была сделана не только "в подарок России", но и в подарок Европейскому союзу, ибо это то, что не дало возможности развивать евразийский проект.
И дело дошло до того, что уж спокойный и взвешенный министр иностранных дел России Лавров вынужден был сказать:
а с европейским сообществом у нас нет никаких отношений.
— И Украина, как зона хаоса, просто разделила Евросоюз и Россию.
— Да. Но есть другие, так сказать, "разделители":
Американцам ничего другого не остается. Они после Второй мировой войны действительно были как сияющий град на холме, сосредоточив у себя 40% мирового ВВП. И было бы наивно думать, что они смирятся с потерей своего превосходства.
— То есть получается, что нас втягивают в конфликты на постсоветском пространстве, мы в них вязнем — даже там, где нас, может быть, не везде ждут.
Мы пытаемся разрешить украинский кризис, а нас ждет как миротворцев только часть Украины. Мы пытаемся разрешить армяно-азербайджанский конфликт, а нас там делают уже врагами и азербайджанцев, и армян тоже. В Молдавии мы вроде бы тоже что-то делаем… При этом в итоге ничего не получаем.
А пока мы во всем этом разбираемся, в мире развиваются события глобального характера, технологические рывки.
Китай, например, запускает, не вмешиваясь ни в какие конфликты, орбитальную станцию.
— Я вот о чем: мы завязли в этих разборках. Может быть, их перешагнуть?
— Ну пока что китайцы повторяют то, что мы делали 30 лет назад.
Меня беспокоит больше не это, а то, что мы так и не нарисовали себе перспектив вот в этом новом мире, перспектив взаимоотношений ни с дальним, ни с ближним зарубежьем.
Проблема в том, что мы продолжаем наследовать идеалистический взгляд на окружающий мир еще с советских времен.
У меня такое чувство, что мы очень сильно отстали от окружающего мира, который уже давно живет по понятиям, а мы все еще пытаемся по закону.
Простой пример. Нас непрестанно хлещут за Навального, который в колонии сидит.
А в том мире, который называется цивилизованным, этот самый "берлинский недотравленный пациент" где бы был?
И был ли бы вообще? Там все просто: нет человека, нет проблемы.
А мы все думаем: как бы не нарушить то уложение, это уложение.
Мир изменился. Это надо понять и найти свою партию в той игре, которая идет.
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