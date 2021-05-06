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Автор Игорь Шатров

"Розовые очки" времен СССР: по каким правилам играет Россия

Мир

Все сегодняшние геополитические конфликты, сопровождаемые санкционной войной, продиктованы стремлением США не дать укрепиться связям стран, расположенных в евразийском пространстве, помешать созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

"Розовые очки" времен СССР: по каким правилам играет Россия

Это объединение технологических, финансовых, человеческих, природных ресурсов в единой системе станет началом конца атлантического сообщества, задвинет "на периферию" Соединенные Штаты и Канаду.

Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Почему — он рассказал в эфире программы "Геополитическая кухня".

Читайте начало интервью:

Подводные постсоветские камни: почему России сложно с соседями

Какой главный страх заставляет США вредить России

— Если удастся реализовать идею общего экономического пространства на территории Евразии, то это станет расцветом всех стран, на ней расположенных, начиная с Европы и заканчивая Китаем. Для США жизненно важно этого не допустить.

Если смотреть с этой позиции, то начавшаяся в 2013 году так называемая революция на Украине была сделана не только "в подарок России", но и в подарок Европейскому союзу, ибо это то, что не дало возможности развивать евразийский проект.

И дело дошло до того, что уж спокойный и взвешенный министр иностранных дел России Лавров вынужден был сказать:

а с европейским сообществом у нас нет никаких отношений.

— И Украина, как зона хаоса, просто разделила Евросоюз и Россию.

— Да. Но есть другие, так сказать, "разделители":

  • Ближний Восток — это сирийский узел, цепь революций;
  • Дальний Восток — это разжигание историй вокруг Китая.

Американцам ничего другого не остается. Они после Второй мировой войны действительно были как сияющий град на холме, сосредоточив у себя 40% мирового ВВП. И было бы наивно думать, что они смирятся с потерей своего превосходства.

— То есть получается, что нас втягивают в конфликты на постсоветском пространстве, мы в них вязнем — даже там, где нас, может быть, не везде ждут.

Мы пытаемся разрешить украинский кризис, а нас ждет как миротворцев только часть Украины. Мы пытаемся разрешить армяно-азербайджанский конфликт, а нас там делают уже врагами и азербайджанцев, и армян тоже. В Молдавии мы вроде бы тоже что-то делаем… При этом в итоге ничего не получаем.

А пока мы во всем этом разбираемся, в мире развиваются события глобального характера, технологические рывки.

Китай, например, запускает, не вмешиваясь ни в какие конфликты, орбитальную станцию.

— Я вот о чем: мы завязли в этих разборках. Может быть, их перешагнуть?

— Ну пока что китайцы повторяют то, что мы делали 30 лет назад.

Меня беспокоит больше не это, а то, что мы так и не нарисовали себе перспектив вот в этом новом мире, перспектив взаимоотношений ни с дальним, ни с ближним зарубежьем.

Проблема в том, что мы продолжаем наследовать идеалистический взгляд на окружающий мир еще с советских времен.

У меня такое чувство, что мы очень сильно отстали от окружающего мира, который уже давно живет по понятиям, а мы все еще пытаемся по закону.

Простой пример. Нас непрестанно хлещут за Навального, который в колонии сидит.

А в том мире, который называется цивилизованным, этот самый "берлинский недотравленный пациент" где бы был?

И был ли бы вообще? Там все просто: нет человека, нет проблемы.

А мы все думаем: как бы не нарушить то уложение, это уложение.

Мир изменился. Это надо понять и найти свою партию в той игре, которая идет.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы владимир жарихин постсоветское пространство
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