Подводные постсоветские камни: почему России сложно с соседями

Внешняя политика постсоветской России всегда была ориентирована на выстраивание конструктивных отношений с Западом и восстановление своего геополитического влияния на дальних рубежах.

Но за это время бывшие республики СССР, а ныне страны ближнего зарубежья, успели определиться с собственными геополитическими приоритетами, при этом Россия в их внешнеполитической повестке не всегда занимает первое место.

Сохранила ли Россия влияние в странах ближнего зарубежья и стоит ли по этому поводу беспокоиться?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" с Игорем Шатровым поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Если мы, так сказать, стремимся на Запад, то что мы можем предложить нашим соседям:

давайте идти вместе под нашим руководством.

Почему-то они говорят:

знаете, мы поменьше, покомпактнее, мы быстрее добежим. Так что, спасибо.

И вот здесь есть геополитический выбор, который мы, к сожалению, не сделали. И в этом как раз и возникают очень серьезные проблемы, связанные с взаимоотношениями с нашими соседями.

Вообще, должен сказать, что легко и просто хлопать себя по щекам и говорить:

мы такие-сякие, мы все растеряли, наши соседи от нас отвернулись, дальше по списку.

Да, это во многом так. Но здесь возникает несколько вопросов.

Что мы можем действительно предложить нашим соседям.

Ведь многие из них — очень молодые государства, которые или никогда не существовали, или существовали короткий период в другой обстановке.

То есть не существовало реально Украины или Узбекистана.

Россия была всегда, но она не имела никогда таких соседей. Теперь они появились, и отношения надо строить заново, с чистого листа.

А это достаточно непросто.

Сегодня любят говорить:

вот, мы в девяностые упустили, мы не работали, мы мягкой силой не занимались, деньги на это не тратили.

При этом забывают, что в девяностых годах у нас было две революции, две гражданских войны, два дефолта и президент, который время от времени работал с документами.

И в этой обстановке, может быть, и лучший для нас был выход, когда мы говорили той же самой Украине:

вот вам газ пятьдесят тысяч кубометров, не создавайте нам проблем, потому что у нас своих проблем навалом.

Все эти годы мы стремились каким-то образом интегрироваться в атлантическое сообщество, будем говорить прямо. Не получалось.

А когда мы почувствовали, наконец, я бы сказал, очень поздно почувствовали, что нас там не ждут, то начали пытаться определиться — и до сих пор пытаемся — как нам в этой ситуации жить.

Пока получается такая позиция: пересидим расцвет санкций, пересидим Байдена, там, может, появится кто-то помягче.