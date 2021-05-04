Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Подводные постсоветские камни: почему России сложно с соседями

Мир

Внешняя политика постсоветской России всегда была ориентирована на выстраивание конструктивных отношений с Западом и восстановление своего геополитического влияния на дальних рубежах.

Подводные постсоветские камни: почему России сложно с соседями

Но за это время бывшие республики СССР, а ныне страны ближнего зарубежья, успели определиться с собственными геополитическими приоритетами, при этом Россия в их внешнеполитической повестке не всегда занимает первое место.

Сохранила ли Россия влияние в странах ближнего зарубежья и стоит ли по этому поводу беспокоиться?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" с Игорем Шатровым поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Если мы, так сказать, стремимся на Запад, то что мы можем предложить нашим соседям:

давайте идти вместе под нашим руководством.

Почему-то они говорят:

знаете, мы поменьше, покомпактнее, мы быстрее добежим. Так что, спасибо.

И вот здесь есть геополитический выбор, который мы, к сожалению, не сделали. И в этом как раз и возникают очень серьезные проблемы, связанные с взаимоотношениями с нашими соседями.

Вообще, должен сказать, что легко и просто хлопать себя по щекам и говорить:

мы такие-сякие, мы все растеряли, наши соседи от нас отвернулись, дальше по списку.

Да, это во многом так. Но здесь возникает несколько вопросов.

  • Что мы можем действительно предложить нашим соседям.

Ведь многие из них — очень молодые государства, которые или никогда не существовали, или существовали короткий период в другой обстановке.

  • То есть не существовало реально Украины или Узбекистана.
  • Россия была всегда, но она не имела никогда таких соседей. Теперь они появились, и отношения надо строить заново, с чистого листа.

А это достаточно непросто.

Сегодня любят говорить:

вот, мы в девяностые упустили, мы не работали, мы мягкой силой не занимались, деньги на это не тратили.

При этом забывают, что в девяностых годах у нас было две революции, две гражданских войны, два дефолта и президент, который время от времени работал с документами.

И в этой обстановке, может быть, и лучший для нас был выход, когда мы говорили той же самой Украине:

вот вам газ пятьдесят тысяч кубометров, не создавайте нам проблем, потому что у нас своих проблем навалом.

Все эти годы мы стремились каким-то образом интегрироваться в атлантическое сообщество, будем говорить прямо. Не получалось.

А когда мы почувствовали, наконец, я бы сказал, очень поздно почувствовали, что нас там не ждут, то начали пытаться определиться — и до сих пор пытаемся — как нам в этой ситуации жить.

Пока получается такая позиция: пересидим расцвет санкций, пересидим Байдена, там, может, появится кто-то помягче.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия владимир жарихин постсоветское пространство
Новости
Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей
В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник
Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю
Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц
В скандальных заявлениях Елены Прокловой нашли странные противоречия
Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы
Цирковых животных будут отправлять на пенсию в Крым
Стадион на Керамическом проезде благоустроят по просьбам жителей
Сын Авербуха прокомментировал новость о беременности Арзамасовой
Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов
Последние материалы
Михаил Андреев: "За "поэта-песенника" мог просто пришибить"
Будут ли в Казахстане принудительно учить казахскому языку, депортируя несогласных
В скандальных заявлениях Елены Прокловой нашли странные противоречия
Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы
Цирковых животных будут отправлять на пенсию в Крым
Блинкен едет на Украину требовать подчинения от Зеленского
Стадион на Керамическом проезде благоустроят по просьбам жителей
Сын Авербуха прокомментировал новость о беременности Арзамасовой
Самбурская пожелала другу, не вернувшему ей долг, остаться без зубов
Жозе Моуринью стал главным тренером "Ромы"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников