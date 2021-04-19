Мы любим фильмы о Джеймсе Бонде, но когда политики начинают их переносить в реальность, начинаешь сомневаться в их адекватности.
В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет рассекретить подробную информацию расследования взрыва в Врбетице, который, согласно данным следствия, в 2014 году был организован двумя российскими разведчиками — отравителями Скрипалей.
Напомним, что склад взрывался дважды — в середине октября 2014 года и в начале декабря того же года. СМИ писали, что там хранились артиллерийские боеприпасы и автоматическое стрелковое оружие. При первом взрыве погибли два охранника компании-владельца — Imex Group.
Налицо идея о суперагентах "Боширове" и "Петрове", которые путешествуют по Европе и безнаказанно творят всякие нехорошие дела:
Неплохо придумано для демонизации России, но много нестыковок и полное отсутствие доказательной базы.
Согласно News List, правительству Чехии доложили об итогах расследования, по крайней мере, неделю назад. За это время был объявлен визит министра внутренних дел и, по совместительству — иностранных дел, Яна Гамачека в Москву на переговоры по приобретению вакцины "Спутник V".
Гамачек объяснил СМИ после разоблачения "Боширова" и "Петрова", что поездка в Москву была "операцией прикрытия", "чтобы россияне не отрицали обнаружение их действий чешской полицией".
"По соглашению между службами безопасности было выбрано несколько процедур для обеспечения того, чтобы этот вопрос прошел гладко и были защищены интересы Чешской Республики, и поездка в Москву также сыграла свою роль", — сказал Гамачек в Интервью с Seznam Zprávy в воскресенье вечером.
Но премьер Андрей Бабиш отказался подтверждать эту версию Гамачека. На вопрос Чешского телевидения, было ли это всего лишь операцией прикрытия, премьер-министр заявил: "Я не рекомендовал ему поездку, и мы просто согласились, чтобы он её не реализовал".
Не очень понятно, почему Прагу так заботит отрицание Москвой чего-либо . Ранее, например, при сносе памятника маршалу Коневу, такого стеснения не наблюдалось. Такие варианты "прикрытия" возможны, если дело сфабриковано, а на кону приобретение хорошей вакцины и спасение жизней людей. Но, очевидно, что кто-то надавил, и чешские власти дали зелёный свет фейковому делу.
Во-первых, склад частный, это уже говорит о том, что претензии нужно предъявлять к фирме владельцу.
По версии следствия, "Боширов" и "Петров" получили пропуска на склад фирмы Imex, чтобы купить там оружие. У них были фальшивые паспорта граждан Молдовы и Таджикистана. Они установили мину замедленного действия на территории склада с целью предотвратить попадание оружия со склада в Сирию и на Украину. По словам Гамачека, оружие и боеприпасы должны были взорваться во время транспортировки в Болгарию, но что-то пошло не так… Хочется спросить — оба раза не так?
Далее груз предназначался болгарскому предпринимателю Емельяну Гебреву, возможно склад, на котором произошёл взрыв, ему и принадлежал. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины, отмечается в сообщениях чешских СМИ. В 2015 году Гебрева якобы попытались отравить в Болгарии, однако он выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке его отравления. Пока в этом деле "Боширов" с "Петровым" не фигурируют, но как знать…
Как пишет Seznam Zpravy, представители Imex утверждают, что имена и опубликованные фотографии Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (псевдонимы Александра Петрова и Руслана Боширова) им ничего не говорят.
"Опубликованные фотографии никто из руководства Imex Group не видел", — сказал адвокат Радек Ондруш.
Он же отрицает возможность проникновения данных людей и, вообще, посторонних на склад. По его словам, у компании также нет информации о том, что её оружие и боеприпасы должны были отправляться, например, через посредников, в Сирию или на Украину.
"В то время компания не вела торговлю с Украиной или Сирией и не располагала информацией о том, что покупатель намеревался делать с боеприпасами, которые были проданы и готовы к вывозу", — сказал Ондруш.
Он напомнил, что, по закону, покупатель обязан подавать заявление при экспорте о конечном пункте поступления оружия в государственные органы.
По сообщениям СМИ "прорыв" в расследовании дела был сделан год назад, но почему "разоблачили" преступников сейчас?
Чехия в последнее время, с точки зрения Вашингтона, сделала непозволительный пророссийский крен:
Кроме того, чехи активировали процесс разоблачения "Боширова" и "Петрова" сразу после разоблачения заговора против Александра Лукашенко в Белоруссии. Несомненно, был расчёт на сравнивание этих двух дел по уровню фейковости.
Не будем здесь делать подробный анализ, скажем лишь, что Лукашенко, как президент, был признан Россией и не признан Западом, поэтому путь ему был только в одну сторону — к России, зачем ей проворачивать фейковую операцию по его устранению?
Для Праги теперь всё изменилось. Чешские власти в качестве ответных мер объявили, что высылают 18 российских дипломатов. Деятельность посольства Чехии в Москве будет парализована в связи с зеркальным ответом. Открыто говорится о том, что "Росатом" следует исключить из тендера на Дукованы, потерян надёжный и привычный партнёр с оптимальной ценой на объект. О "Спутнике V", наверное, можно забыть в ближайшее время. А адекватному президенту Милошу Земану надо готовиться к отставке — заставят уйти.
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