Вашингтон выставил Прагу не посмешище с Бошировым и Петровым

Мы любим фильмы о Джеймсе Бонде, но когда политики начинают их переносить в реальность, начинаешь сомневаться в их адекватности.

Российские суперагенты снова в строю

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет рассекретить подробную информацию расследования взрыва в Врбетице, который, согласно данным следствия, в 2014 году был организован двумя российскими разведчиками — отравителями Скрипалей.

Напомним, что склад взрывался дважды — в середине октября 2014 года и в начале декабря того же года. СМИ писали, что там хранились артиллерийские боеприпасы и автоматическое стрелковое оружие. При первом взрыве погибли два охранника компании-владельца — Imex Group.

Налицо идея о суперагентах "Боширове" и "Петрове", которые путешествуют по Европе и безнаказанно творят всякие нехорошие дела:

посещают склад боеприпасов в Чехии, чтобы предотвратить поставку оружия на Украину,

потом едут в Болгарию и травят там того, кто это оружие хотел поставлять,

далее перебираются в Лондон и избавляются там от беглеца из ГРУ, связи которого, якобы, тоже ведут на Украину.

Неплохо придумано для демонизации России, но много нестыковок и полное отсутствие доказательной базы.

Операция прикрытия, которая не прикрывает чешскую глупость

Согласно News List, правительству Чехии доложили об итогах расследования, по крайней мере, неделю назад. За это время был объявлен визит министра внутренних дел и, по совместительству — иностранных дел, Яна Гамачека в Москву на переговоры по приобретению вакцины "Спутник V".

Гамачек объяснил СМИ после разоблачения "Боширова" и "Петрова", что поездка в Москву была "операцией прикрытия", "чтобы россияне не отрицали обнаружение их действий чешской полицией".

"По соглашению между службами безопасности было выбрано несколько процедур для обеспечения того, чтобы этот вопрос прошел гладко и были защищены интересы Чешской Республики, и поездка в Москву также сыграла свою роль", — сказал Гамачек в Интервью с Seznam Zprávy в воскресенье вечером.

Но премьер Андрей Бабиш отказался подтверждать эту версию Гамачека. На вопрос Чешского телевидения, было ли это всего лишь операцией прикрытия, премьер-министр заявил: "Я не рекомендовал ему поездку, и мы просто согласились, чтобы он её не реализовал".

Не очень понятно, почему Прагу так заботит отрицание Москвой чего-либо . Ранее, например, при сносе памятника маршалу Коневу, такого стеснения не наблюдалось. Такие варианты "прикрытия" возможны, если дело сфабриковано, а на кону приобретение хорошей вакцины и спасение жизней людей. Но, очевидно, что кто-то надавил, и чешские власти дали зелёный свет фейковому делу.

Почему дело сфабриковано

Во-первых, склад частный, это уже говорит о том, что претензии нужно предъявлять к фирме владельцу.

По версии следствия, "Боширов" и "Петров" получили пропуска на склад фирмы Imex, чтобы купить там оружие. У них были фальшивые паспорта граждан Молдовы и Таджикистана. Они установили мину замедленного действия на территории склада с целью предотвратить попадание оружия со склада в Сирию и на Украину. По словам Гамачека, оружие и боеприпасы должны были взорваться во время транспортировки в Болгарию, но что-то пошло не так… Хочется спросить — оба раза не так?

Далее груз предназначался болгарскому предпринимателю Емельяну Гебреву, возможно склад, на котором произошёл взрыв, ему и принадлежал. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины, отмечается в сообщениях чешских СМИ. В 2015 году Гебрева якобы попытались отравить в Болгарии, однако он выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке его отравления. Пока в этом деле "Боширов" с "Петровым" не фигурируют, но как знать…

Как пишет Seznam Zpravy, представители Imex утверждают, что имена и опубликованные фотографии Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (псевдонимы Александра Петрова и Руслана Боширова) им ничего не говорят.

"Опубликованные фотографии никто из руководства Imex Group не видел", — сказал адвокат Радек Ондруш.

Он же отрицает возможность проникновения данных людей и, вообще, посторонних на склад. По его словам, у компании также нет информации о том, что её оружие и боеприпасы должны были отправляться, например, через посредников, в Сирию или на Украину.

"В то время компания не вела торговлю с Украиной или Сирией и не располагала информацией о том, что покупатель намеревался делать с боеприпасами, которые были проданы и готовы к вывозу", — сказал Ондруш.

Он напомнил, что, по закону, покупатель обязан подавать заявление при экспорте о конечном пункте поступления оружия в государственные органы.

Почему Чехию заставили опубликовать фейковую новость

По сообщениям СМИ "прорыв" в расследовании дела был сделан год назад, но почему "разоблачили" преступников сейчас?

Чехия в последнее время, с точки зрения Вашингтона, сделала непозволительный пророссийский крен:

захотела приобрести "Спутник V". Cловаков за это наказали уходом премьера, венгров наказать пока руки не дотянулись, потому что соросовские фонды там вне закона. Предполагается также, что оппозиция российской вакцине была одной из причин увольнения министра здравоохранения Яна Блатны.

по информации Echo24, Гамачек распорядился отсрочить заявление МИДа в поддержку депортации российских дипломатов из США, а в субботу отменил его.

Министр промышленности Карел Гавличек планировал привлечь российский "Росатом" к участию в тендере на достройку АЭС Дукованы.

Кроме того, чехи активировали процесс разоблачения "Боширова" и "Петрова" сразу после разоблачения заговора против Александра Лукашенко в Белоруссии. Несомненно, был расчёт на сравнивание этих двух дел по уровню фейковости.

Не будем здесь делать подробный анализ, скажем лишь, что Лукашенко, как президент, был признан Россией и не признан Западом, поэтому путь ему был только в одну сторону — к России, зачем ей проворачивать фейковую операцию по его устранению?

Для Праги теперь всё изменилось. Чешские власти в качестве ответных мер объявили, что высылают 18 российских дипломатов. Деятельность посольства Чехии в Москве будет парализована в связи с зеркальным ответом. Открыто говорится о том, что "Росатом" следует исключить из тендера на Дукованы, потерян надёжный и привычный партнёр с оптимальной ценой на объект. О "Спутнике V", наверное, можно забыть в ближайшее время. А адекватному президенту Милошу Земану надо готовиться к отставке — заставят уйти.

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