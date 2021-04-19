Новое заявление касательно России из Эстонии: экс-президент страны Тоомас Хендрик Ильвес предложил ввести для россиян весьма строгое ограничение. Оно касается территорий всего ЕС и поможет "безопасности Европы".
По мнению Ильвеса, которое он представил в своём профиле Twitter, россиян не стоит пускать в ЕС. Предложение временное, но очень "жёсткое", поскольку экс-президент назвал лишь одно возможное исключение.
"Может быть, нужен тайм-аут для любых визитов из РФ [в страны ЕС]?
Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС.
Просто заморозьте визы, за исключением семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит", — написал Ильвес.
Напомним, что ранее "конструктивом" касательно России отметилась Чехия: там решили выслать из страны 18 российских дипломатов. Уже известна реакция МИД России.
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