"Хватит": экс-президент Эстонии предложил не пускать россиян в ЕС

Новое заявление касательно России из Эстонии: экс-президент страны Тоомас Хендрик Ильвес предложил ввести для россиян весьма строгое ограничение. Оно касается территорий всего ЕС и поможет "безопасности Европы".

По мнению Ильвеса, которое он представил в своём профиле Twitter, россиян не стоит пускать в ЕС. Предложение временное, но очень "жёсткое", поскольку экс-президент назвал лишь одно возможное исключение.

"Может быть, нужен тайм-аут для любых визитов из РФ [в страны ЕС]? Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением семейных обстоятельств. На карту поставлена ​​безопасность Европы. Хватит", — написал Ильвес.

Напомним, что ранее "конструктивом" касательно России отметилась Чехия: там решили выслать из страны 18 российских дипломатов. Уже известна реакция МИД России.

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