Свое мнение по поводу сноса памятника маршалу Советской Армии Ивану Коневу в Праге на сайте Denik. cz высказал чешский писатель Мартин Вопенка, житель того самого района "Прага 6", глава которого и совершил данное преступление.
Вопенка характеризует поступок старосты Ондржея Коларжа "глупым и незрелым жестом", благодаря которому "совершенно невзрачный деятель, под руководством которого в "Праге 6" отсутствует какое-либо видение деятельности, стал заметным". Писатель, как житель района, предлагает ему уйти с поста самому, так как от этого "он выиграет больше".
Вопенка, не считающий себя русофилом и приверженцем социализма, напоминает, что статуи рушатся, как правило во время революций победившей стороной, но в исторической перспективе люди научились понимать, "что в большинстве исторических сражений преступники и убийцы возглавляли войска с обеих сторон".
Тем не менее, никто не призывает убрать статуи Яна Жижки, "у которого на руках была кровь невинных и безоружных монахинь", убийцы мирных жителей Европы Наполеона или Карла IV, "который устраивал еврейские погромы в городах", уточняет писатель.
"Нельзя отрицать, что он (Конев) служил чудовищному режиму. Его роль в подавлении венгерского восстания также бесспорна. Несомненно, однако, что толпы приветствовали в мае 1945 года войска Красной Армии как освободителей с энтузиазмом. Нельзя отрицать и масштаб сражений, которые велись Красной Армией на Восточном фронте ", — пишет Вопенка.
Поэтому, по его словам, он не считает, что статуя маршала Конева оказала "какое-либо токсическое воздействие на нынешнее демократическое правление".
"Наоборот, это можно рассматривать как хороший пример противоречивости и неоднозначности истории", — уточнил писатель.
"Вот почему я оставил бы памятник там. Но местный политик Коларж захотел построить карьеру на его сносе. В его случае и с учетом результатов его работы это не более чем бесполезная и глупая провокация", — добавил Мартин Вопенка.
Он не исключает, что "насилие со стороны иностранной державы" может быть предпринято в отношении Коларжа, как это было в отношении Литвиненко и Скрипаля, но они были "бывшими агентами, а не официальными представителями местного правительства иностранного государства".
"Конечно, я могу ошибаться, но лично в этом случае намерение убить (Коларжа) представляется мне крайне маловероятным. Скорее, я бы поспорил, что это гениально созданная дезинформация, цель которой ясна: заставить этого политика чувствовать страх и неуверенность. Что, в случае старосты Коларжа, осуществлено с полным успехом".
Даже если мы не стремимся к хорошим отношениям с Россией, в политике надо всегда вести себя прилично.
"Трудно наладить отношения с соседом, если вы начинаете ломать его любимую яблоню", — резюмировал Мартин Вопенка.
3 апреля в Праге был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Памятник был установлен в 1980 году в 35-ю годовщину освобождения Праги советскими войсками от фашистских оккупантов.
Войска стран СССР, Польши, Венгрии и Болгарии, которые входили в Варшавский блок, были введены в Чехословакию в августе 1968 года, чтобы предотвратить начало гражданской войны в стране и для последующего поддержания конституционного порядка.
Это событие чехи считают "оскалом тоталитаризма" и препятствием к их успешному развитию.
Такая же характеристика ими дается событиям 1956 года в Венгрии и роли в нем маршала Конева. Однако в 1956 году в Венгерской Народной Республике произошел кровавый путч, а не демократическая революция, путчисты широко практиковали издевательства над людьми, глумились над телами погибших.
В организации антиправительственных выступлений под руководством западных спецслужб участвовали профашистские и националистические элементы — отпущенные из тюрем в 1955 году пособники нацистов.
18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США принял секретную директиву NSC 20/1 "Цели США в отношении России", в которой ставилась задача "свести до минимума мощь и влияние Москвы". С точки зрения разработчиков документа, надо было проводить такую политику, чтобы в отношениях между Москвой и государствами Восточной Европы накапливались "трещины" и влияние Советского Союза уменьшалось.
Эта политика ничуть не изменилась и в отношении Российской Федерации, поэтому просеивать через сито скептицизма мнение чешского писателя, но знать его полезно, это мнение мейнстрима.
Представитель МИД Мария Захарова назвала снос памятника Коневу "преступлением" и пообещала, что оно "не останется без ответа". А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что "были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет". Однако пока этого ответа не видно.
Справка. Мартин Вопенка (1963)
• писатель, издатель и путешественник
• В 1991 году он основал успешное издательство "Прага"
• С 2013 года председатель Ассоциации чешских книготорговцев и издателей
• Опубликовал более двух десятков книг, таких как "Спящий город", "Новая планета", "Пятое измерение", "Конец закона" , "Мой брат Мессия".
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