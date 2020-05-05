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Автор Любовь Степушова

Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация"

Мир » Европа » Евросоюз

Свое мнение по поводу сноса памятника маршалу Советской Армии Ивану Коневу в Праге на сайте Denik. cz высказал чешский писатель Мартин Вопенка, житель того самого района "Прага 6", глава которого и совершил данное преступление.

О сносе памятника И.С. Коневу в Праге

"Невзрачный" Коларж делает карьеру

Вопенка характеризует поступок старосты Ондржея Коларжа "глупым и незрелым жестом", благодаря которому "совершенно невзрачный деятель, под руководством которого в "Праге 6" отсутствует какое-либо видение деятельности, стал заметным". Писатель, как житель района, предлагает ему уйти с поста самому, так как от этого "он выиграет больше".

Вопенка, не считающий себя русофилом и приверженцем социализма, напоминает, что статуи рушатся, как правило во время революций победившей стороной, но в исторической перспективе люди научились понимать, "что в большинстве исторических сражений преступники и убийцы возглавляли войска с обеих сторон".

Тем не менее, никто не призывает убрать статуи Яна Жижки, "у которого на руках была кровь невинных и безоружных монахинь", убийцы мирных жителей Европы Наполеона или Карла IV, "который устраивал еврейские погромы в городах", уточняет писатель.

"Неоднозначная" фигура Конева

"Нельзя отрицать, что он (Конев) служил чудовищному режиму. Его роль в подавлении венгерского восстания также бесспорна. Несомненно, однако, что толпы приветствовали в мае 1945 года войска Красной Армии как освободителей с энтузиазмом. Нельзя отрицать и масштаб сражений, которые велись Красной Армией на Восточном фронте ", — пишет Вопенка.

Поэтому, по его словам, он не считает, что статуя маршала Конева оказала "какое-либо токсическое воздействие на нынешнее демократическое правление".

"Наоборот, это можно рассматривать как хороший пример противоречивости и неоднозначности истории", — уточнил писатель.

"Вот почему я оставил бы памятник там. Но местный политик Коларж захотел построить карьеру на его сносе. В его случае и с учетом результатов его работы это не более чем бесполезная и глупая провокация", — добавил Мартин Вопенка.

Может ли Москва убить Коларжа?

Он не исключает, что "насилие со стороны иностранной державы" может быть предпринято в отношении Коларжа, как это было в отношении Литвиненко и Скрипаля, но они были "бывшими агентами, а не официальными представителями местного правительства иностранного государства".

"Конечно, я могу ошибаться, но лично в этом случае намерение убить (Коларжа) представляется мне крайне маловероятным. Скорее, я бы поспорил, что это гениально созданная дезинформация, цель которой ясна: заставить этого политика чувствовать страх и неуверенность. Что, в случае старосты Коларжа, осуществлено с полным успехом".

Даже если мы не стремимся к хорошим отношениям с Россией, в политике надо всегда вести себя прилично.

"Трудно наладить отношения с соседом, если вы начинаете ломать его любимую яблоню", — резюмировал Мартин Вопенка.

Конев в Венгрии подавлял фашистский путч

3 апреля в Праге был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Памятник был установлен в 1980 году в 35-ю годовщину освобождения Праги советскими войсками от фашистских оккупантов.

Войска стран СССР, Польши, Венгрии и Болгарии, которые входили в Варшавский блок, были введены в Чехословакию в августе 1968 года, чтобы предотвратить начало гражданской войны в стране и для последующего поддержания конституционного порядка.

Это событие чехи считают "оскалом тоталитаризма" и препятствием к их успешному развитию.

Такая же характеристика ими дается событиям 1956 года в Венгрии  и роли в нем маршала Конева. Однако в 1956 году в Венгерской Народной Республике произошел кровавый путч, а не демократическая революция, путчисты широко практиковали издевательства над людьми, глумились над телами погибших.

В организации антиправительственных выступлений под руководством западных спецслужб участвовали профашистские и националистические элементы — отпущенные из тюрем в 1955 году пособники нацистов.

18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США принял секретную директиву NSC 20/1 "Цели США в отношении России", в которой ставилась задача "свести до минимума мощь и влияние Москвы". С точки зрения разработчиков документа, надо было проводить такую политику, чтобы в отношениях между Москвой и государствами Восточной Европы накапливались "трещины" и влияние Советского Союза уменьшалось.

Эта политика ничуть не изменилась и в отношении Российской Федерации, поэтому просеивать через сито скептицизма мнение чешского писателя, но знать его полезно, это мнение мейнстрима.

Не останется без ответа

Представитель МИД Мария Захарова назвала снос памятника Коневу "преступлением" и пообещала, что оно "не останется без ответа". А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что "были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет". Однако пока этого ответа не видно.

Справка. Мартин Вопенка (1963)
• писатель, издатель и путешественник
• В 1991 году он основал успешное издательство "Прага"
• С 2013 года  председатель Ассоциации чешских книготорговцев и издателей
• Опубликовал более двух десятков книг, таких как "Спящий город", "Новая планета", "Пятое измерение", "Конец закона" , "Мой брат Мессия".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Темы чехия венгрия мартин вопенка памятник коневу
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