Почему Россия не пытается надавить на Украину санкциями

После того, как Зеленский в каске и бронежилете отправился в окопы на юго-востоке Украины, многие аналитики заговорили о том, что это может означать сигнал о начавшейся деэскалации. Но надолго ли — вопрос.

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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— Мы все время видим синусоиду. Может быть, как-то эту ситуацию пора уже разрешить? Я не призываю войной. Но давайте пофантазируем.

Путин всегда находит какие-то нестандартные решения. С Крымом же решил нестандартно проблему вежливыми людьми.

А может сейчас быть в запасе какой-то вариант по поводу Украины, чтоб прекратить вакханалию?

— Вариантов очень много.

Действия Зеленского против своей оппозиции трудно объяснить. Он стал накладывать санкции у себя внутри государства. И как сам украинский президент в выступлениях уже признал, действия против оппозиции и разного рода звонки-поддержка со стороны Вашингтона, скорее всего, стали драйвером нагнетания обстановки на линии соприкосновения.

Хорошо, что киевские власти это понимают. А раз так, значит, они к этому стремились, чтобы обратить на себя внимание. Может быть, это необходимо и для поездки в Турцию, чтобы какие-то договоренности обговорить или подписать соглашение. Так что много есть возможностей.

— Может быть, санкции? Почему мы не пользуемся санкционным инструментом? Электроснабжение отключить, допустим. Мы все говорим, что там наши люди. Наши люди молчат. Может быть, как-то их подтолкнуть к протестам. Вот, пожалуйста, Белоруссия поставляет топливо для украинских вооруженных сил. Мы поставляем электроэнергию. Почему мы не пользуемся этим рычагом активно?

— Мы пользуемся. Да, вы правильно говорите, может быть, не столь активно, как хотелось бы. Но надо понимать, что это радикальные действия, поэтому должны быть под контролем, чтоб не переходить красные линии. Ибо это приведет сразу же к валу всей конструкции. Да, хотелось бы решить.

Не получится сразу разрулить все конфликты и на юге, и на востоке, и на севере.

У нас же, к примеру, еще вокруг освоения Арктики недовольство стран НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки.

Высказывания Джо Байдена, что держать Россию в кольце нестабильности, не пустой звук. Это стратегия на сегодняшний день.

И мы должны тщательно рассчитывать свои возможности, чтобы оставаться в центре и продолжать развиваться.

Ведь надо понимать, что наша основная задача — развивать экономику внутри страны. И всё вместе надо соразмерно решать, притом эффективно.

Я понимаю, и сам готов, конечно, поддержать все активные действия. Но считаю, что все должно быть выдержано и с учетом международных требований и сложившейся ситуации.