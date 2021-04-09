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Автор Любовь Степушова

Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают

Мир

Вокруг Донбасса сегодня идет эскалация конфликта. Причем какая-то наигранно-демонстративная: стягиваются техника и войска к линии разграничения.

Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают

Офис президента Украины рассказывает о том, что Зеленскому регулярно звонят из США с заявлениями о поддержке со стороны США. О том, что ему даже сам Джо Байден позвонил.

На фоне всего этого начались провокации вокруг "Северного потока" — там иностранные корабли явно пытаются помешать строительству.

Россию обвиняют в подготовке к вооруженному вторжению в украинский Донбасс и намерении развязать войну.

Насколько серьезна вся эта ситуация?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Ситуация очень сложная на всех геополитических уровнях:

  • взаимодействие в конфигурации Вашингтон — Брюссель — Киев — Москва;
  • в европейском региональном — Киев — Брюссель — Москва;
  • в межгосударственном — Украина — Россия;
  • внутри государства этот конфликт -между нынешними властями в Киеве и юго-востоком Украины в Донецке.

Вашингтон заинтересован в управляемом конфликте низкой интенсивности в Европе для того, чтобы решить свои экономические проблемы, а именно заставить Европу покупать свой дорогой сжиженный газ.

Но для этого надо прекратить строительство "Северного потока-2" и заставить Россию платить Украине или дать возможность заработать Украине на транзите газа в Европу для того, чтобы Киев мог рассчитываться с теми долгами, которые он накопил, в том числе и потому, что идут большие закупки вооружения и боевой техники.

В сложившейся ситуации Вашингтон готов поддерживать и не оставлять Украину, о чем и было заявлено.

  • Генерал армии США Марк Милли позвонил сначала главкому ВС Украины Хомчаку, затем Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба ВС Российской Федерации — все зондировал ситуацию.
  • После этого пошли звонки со стороны руководителя Пентагона Ллойда Остина министру обороны Украины Андрею Тарану.
  • И, конечно, со слов политиков, звонок Джо Байдена Зеленскому.

То есть такое впечатление, что вот это обострение было необходимо для того, чтобы, наконец-то, позвонил 46-й президент Соединенных Штатов Америки президенту Украины.

Ведь Украина — это проект Вашингтона, и на сегодняшний день нет никакого влияния со стороны президента, который уже прошел инаугурацию, но в Киев не звонил президенту Зеленскому.

В то же время замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорит, что Россия согласовала позицию с представителями Соединенных Штатов Америки, выразила опасение тем, что провокации со стороны Киева могут привести к серьезным последствиям.

Весь этот комплекс телефонии вокруг Украины, наверное, и определил график обострения, который мы сегодня наблюдаем.

На сегодняшний день ситуация зависла. Что лишний раз подтверждает: обострение и эскалация созданы искусственно нынешними киевскими властями.

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Редактор: Ольга Лебедева
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