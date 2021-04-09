Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают

Вокруг Донбасса сегодня идет эскалация конфликта. Причем какая-то наигранно-демонстративная: стягиваются техника и войска к линии разграничения.

Офис президента Украины рассказывает о том, что Зеленскому регулярно звонят из США с заявлениями о поддержке со стороны США. О том, что ему даже сам Джо Байден позвонил.

На фоне всего этого начались провокации вокруг "Северного потока" — там иностранные корабли явно пытаются помешать строительству.

Россию обвиняют в подготовке к вооруженному вторжению в украинский Донбасс и намерении развязать войну.

Насколько серьезна вся эта ситуация?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Ситуация очень сложная на всех геополитических уровнях:

взаимодействие в конфигурации Вашингтон — Брюссель — Киев — Москва;

в европейском региональном — Киев — Брюссель — Москва;

в межгосударственном — Украина — Россия;

внутри государства этот конфликт -между нынешними властями в Киеве и юго-востоком Украины в Донецке.

Вашингтон заинтересован в управляемом конфликте низкой интенсивности в Европе для того, чтобы решить свои экономические проблемы, а именно заставить Европу покупать свой дорогой сжиженный газ.

Но для этого надо прекратить строительство "Северного потока-2" и заставить Россию платить Украине или дать возможность заработать Украине на транзите газа в Европу для того, чтобы Киев мог рассчитываться с теми долгами, которые он накопил, в том числе и потому, что идут большие закупки вооружения и боевой техники.

В сложившейся ситуации Вашингтон готов поддерживать и не оставлять Украину, о чем и было заявлено.

Генерал армии США Марк Милли позвонил сначала главкому ВС Украины Хомчаку, затем Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба ВС Российской Федерации — все зондировал ситуацию.

После этого пошли звонки со стороны руководителя Пентагона Ллойда Остина министру обороны Украины Андрею Тарану.

И, конечно, со слов политиков, звонок Джо Байдена Зеленскому.

То есть такое впечатление, что вот это обострение было необходимо для того, чтобы, наконец-то, позвонил 46-й президент Соединенных Штатов Америки президенту Украины.

Ведь Украина — это проект Вашингтона, и на сегодняшний день нет никакого влияния со стороны президента, который уже прошел инаугурацию, но в Киев не звонил президенту Зеленскому.

В то же время замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорит, что Россия согласовала позицию с представителями Соединенных Штатов Америки, выразила опасение тем, что провокации со стороны Киева могут привести к серьезным последствиям.

Весь этот комплекс телефонии вокруг Украины, наверное, и определил график обострения, который мы сегодня наблюдаем.

На сегодняшний день ситуация зависла. Что лишний раз подтверждает: обострение и эскалация созданы искусственно нынешними киевскими властями.