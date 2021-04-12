Украине светит только моральная поддержка со стороны США

Обострение ситуации в Донбассе во многом — об этом говорят эксперты разного уровня — задумано и срежиссировано Вашингтоном для того, чтобы остановить "Северный поток". Расчет был на то, что Германия наложит санкции на Россию и стройка встанет.

При этом вариант, при котором Берлин не пойдет на эти санкции, словно и не рассматривается.

США традиционно учитывают только свои "хотелки" или все-таки реально все оценивают и сознательно идут на риск?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Соединенные Штаты Америки себя позиционируют как исключительная нация. И уверены, что все думают так же. Почему? Потому что Джо Байден заявлял во время предвыборной кампании, что необходимо садиться за мировой стол управления а на мюнхенской конференции он заявил, что уже вернулась Америка именно на эту позицию.

Сами американцы свои действия объясняют тем, что они за всех "волнуются".

Но на самом-то деле решают только исключительно свои проблемы меркантильного характера, прикрываясь словами о борьбе за права, демократию и свободы. Притом что США всегда находятся там, где эти права нарушаются.

Есть много центров мыслительной деятельности, которые постоянно анализируют ситуацию в постсоветском пространстве. И все разрабатываемые сценарии связаны с тем, чтобы, как говорит Джо Байден, "Россию держать в нестабильности".

Мы недавно были свидетелями ожесточенного столкновения Армении и Азербайджана. Благодаря России там наступил мир.

Сегодня мы видим эскалацию напряжения на Украине. Естественно, в сценариях находилась Белоруссия, но — сорвалось.

Где в этих реализованных планах хотя бы элементы справедливости, нравственности и так далее?

Они просто находятся на страже национальных интересов Соединенных Штатов Америки с их позицией доминирования в мире.

— Чего стоят американские гарантии Зеленскому? Вот мы гарантируем, что мы вступимся за Донбасс. А что США имеют в виду, как они будут вступаться?

— Дело в том, что однажды, в 2008 году, они уже поддерживали Саакашвили, говорили:

"мы Грузию не оставим".

Однако никаких активных действий со стороны Соединенных Штатов Америки тогда так и не последовало. Равно как и их союзников по военно-политическому блоку НАТО.

Так и сейчас: что бы ни заявлял Вашингтон про "не оставим Украину", — это не значит, что они пойдут воевать.

Тем более находящиеся в Европе американские военнослужащие не будут воевать. Ни в коем случае.

Речь идет о политике. Какая это будет поддержка? Наверное, моральная. Ну может быть еще поставки амуниции, вооружений. Конечно, не бесплатно. Это максимум.