Украине светит только моральная поддержка со стороны США

Обострение ситуации в Донбассе во многом — об этом говорят эксперты разного уровня — задумано и срежиссировано Вашингтоном для того, чтобы остановить "Северный поток". Расчет был на то, что Германия наложит санкции на Россию и стройка встанет.
При этом вариант, при котором Берлин не пойдет на эти санкции, словно и не рассматривается.
США традиционно учитывают только свои "хотелки" или все-таки реально все оценивают и сознательно идут на риск?
Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
— Соединенные Штаты Америки себя позиционируют как исключительная нация. И уверены, что все думают так же. Почему? Потому что Джо Байден заявлял во время предвыборной кампании, что необходимо садиться за мировой стол управления а на мюнхенской конференции он заявил, что уже вернулась Америка именно на эту позицию.
Сами американцы свои действия объясняют тем, что они за всех "волнуются".
Но на самом-то деле решают только исключительно свои проблемы меркантильного характера, прикрываясь словами о борьбе за права, демократию и свободы. Притом что США всегда находятся там, где эти права нарушаются.
Есть много центров мыслительной деятельности, которые постоянно анализируют ситуацию в постсоветском пространстве. И все разрабатываемые сценарии связаны с тем, чтобы, как говорит Джо Байден, "Россию держать в нестабильности".
Где в этих реализованных планах хотя бы элементы справедливости, нравственности и так далее?
Они просто находятся на страже национальных интересов Соединенных Штатов Америки с их позицией доминирования в мире.
— Чего стоят американские гарантии Зеленскому? Вот мы гарантируем, что мы вступимся за Донбасс. А что США имеют в виду, как они будут вступаться?
— Дело в том, что однажды, в 2008 году, они уже поддерживали Саакашвили, говорили:
"мы Грузию не оставим".
Однако никаких активных действий со стороны Соединенных Штатов Америки тогда так и не последовало. Равно как и их союзников по военно-политическому блоку НАТО.
Тем более находящиеся в Европе американские военнослужащие не будут воевать. Ни в коем случае.
Речь идет о политике. Какая это будет поддержка? Наверное, моральная. Ну может быть еще поставки амуниции, вооружений. Конечно, не бесплатно. Это максимум.
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Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.