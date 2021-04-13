Готова ли Российская Федерация к войне?

Горячая тема последних дней, за развитием которой напряженно наблюдают и в России, и на Украине, — растущее военное напряжение вокруг Донбасса.

В адрес Москвы звучат обвинения в том, что она готовится напасть на своего соседа.

А созрела ли Россия для того, чтобы решить этот нерешенный конфликт силовым путем?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

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— Понятно, что мы первые не начнем. Но уже там стреляют. Уже погиб маленький мальчик. Если мы вспомним Дебальцево, тоже начиналось с усиления обстрелов. Это был январь 2015 года. Просто русским людям в Донбассе надоело терпеть, и они пошли в наступление. Если подобная ситуация будет разворачиваться, Россия созрела для решения более масштабной задачи, чем это было в 2014–2015 годах?

— По оценкам западных специалистов, Вооруженные силы России уже находятся на втором месте в мире.

Вот почему так осторожно сегодня ведут диалог в отношении непосредственно вторжения в интересы России.

Дело в том, что внешнеполитическая траектория Российской Федерации, конечно, довольно выдержанная. Она в себе несет потенциал, прежде всего, стремления стабилизировать ситуацию там, где Россия приглашена для этого. Но мы ни в коем случае не будем решать какие-то вопросы за счет ущемления своих интересов. И об этом неоднократно заявлялось.

— Есть ощущение, что чего-то не хватает российскому главнокомандующему, чтобы принять решение о такой операции. Как вы считаете, запрет "Северного потока-2" может переполнить чашу его терпения?

— Я прежде бы хотел сказать, что наш президент уникальный, он пользуется непререкаемым авторитетом во всем мире. И это признается всеми политическими деятелями.

Наш президент — железный человек, и для него интересы России превыше всего. И он показал это всему миру, когда его коллега из Вашингтона поступил, мягко говоря, неэтично. Он не просто достойно ответил, но и показал всему миру, что сегодня надо снизить накал агрессивности и решать вопросы в спокойной обстановке.

Да, ситуация непростая. Здесь надо все взвесить. Вы поймите, принимать такие судьбоносные решения непросто. Надо учитывать весь комплекс вопросов, про которые мы не знаем. Может быть, хорошо, что не знаем.

Потому что сегодня мир стал настолько хрупким…

Кстати, об этом заявляет и Генеральный секретарь ООН Гутерриш, и многие специалисты говорят о том, что агрессивности больше, чем стремления стабилизировать ситуацию.

Да, конечно, происходит трагедия на юго-востоке Украины. И заявление нашего президента о том, что мы Донбасс не оставим, дорогого стоит.

Предупреждение о том, что если и дальше будут продолжаться провокации, это может вообще для Украины стать разрушительным как для государства. Это серьезная оценка сложившейся ситуации.

И, конечно, судьбоносные решения принимаются нашим президентом после серьезной проработки.

Недавний пример: Нагорный Карабах. И Турция активизировала Азербайджан, и Армения вела свою многовекторную политику. А в итоге только лишь благодаря России стабилизировалась ситуация. И сейчас там только миротворцы Российской Федерации решают проблемы. Больше никого нет.

И ваш вопрос абсолютно правомерен. Вопрос, который звучит в сердцах многих россиян и по эту сторону границы, и по ту.

Обратите внимание, ведь все взоры обращены именно к нашему президенту. Мы даже готовы воспринять, как он к этому относится, и быть уверенными, что так и будет.

Это же уникальная, феноменальная ситуация в мире на сегодняшний день. Надо это, конечно, ценить.

Да, ситуация непростая. Мы все хотели бы, чтобы быстрее она разрешилась. Но слишком многое на чаше весов.

Сейчас, как мне видится, начались процессы, которые снизят накал…