Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза

Премьер-министр Греции призвал нацию к согласию, единству и сдержанности после разгона акции против полицейского насилия. Что сейчас происходит в этой стране?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.

— Что происходит? Премьер-министр Греции спустился с Олимпа, посмотрел и сказал: "Давайте объединимся".

И на этом фоне потерялась причина, почему люди вышли на улицы. Вроде бы особой причины не было.

— Вот именно в эти дни ничего экстраординарного не случилось.

— Не только не случилось, но были как раз приняты новые — ужесточающие — меры по локдауну.

Молодчики из полиции дежурили, прицепились к молодой особе с маленьким ребенком в коляске:

мол, уходи отсюда и убери ребенка, а также выписали ей штраф в €300.

В итоге какой-то молодой человек подошел, спросил: "Что вы делаете?" Его жестоко избили — потом показывали его спину, всю в гематомах. А на следующий день вышли несколько тысяч человек в этом же квартальчике Афин. Не в центре. Километров на пятнадцать дальше. Это вкратце о том, что произошло.

Но это показывает, что жесткие меры в таком порядке, как стараются сейчас установить, невозможны. Не надо забывать, что, как и во всей Европе, в Греции меры локдауна действуют с октября.

И если учесть тот факт, что в Греции сейчас 20-22 градуса тепла… Это весна. Хорошо, в каких-то деревнях, маленьких городах люди выходят, вокруг дома гуляют. А в Афинах, в многоэтажных домах… Около четырех миллионов людей живут в Афинах. Как можно их удержать в закрытых помещениях?

То, что случилось, было поводом. Но я думаю, что и дальше пойдут какие-то события. Кроме того, руководство Греции умудрилось в предыдущие годы уничтожить любой фактор экономики в стране. Кроме, пожалуй, туризма.

Но 2020 год был без туристов. Если так пойдет и 2021 год, то Греция просто ляжет.

Экономика Греции убита Евросоюзом

— Димитриос, вы говорите о том, что в рамках Евросоюза у Греции изменилась структура экономики. Она стала чисто туристической страной, а сельское хозяйство и другие отрасли были каким-то образом закрыты по причине того, что греческая продукция не требовалась на европейском рынке?

— Там есть определенная мафия…

Греки делают прекрасное вино еще со времен Перикла и Аристотеля. Но в Евросоюзе в этом сегменте господствуют Франция и Италия. Они никого не пускают или пускают с большим трудом.

В Греции были прекрасные фрукты, которые были и в некоторых других странах, в Италии, в Испании.

В Греции было и есть оливковое масло. Но есть другие страны, которые сейчас 50% мирового экспорта оливкового масла делают. Если вы купите это масло, можно жарить картошку, но в салат нельзя. Для салата — только греческое масло. Итальянские масла хорошие, потому что они смешаны с цистернами греческого масла, которое греческие бизнесмены продают легко и быстро оптом. Вы же понимаете, что если этот продукт поставлять бутилированным, цена получится в 2-3 раза больше.

В России я греческие апельсины давно не ел. Они были еще несколько лет назад, и их нет сейчас.

И конечно, самое пагубное для греческого сельского хозяйства — это запреты Евросоюза против России, санкции, которые вызывали ответные российские санкции в основном на сельскохозяйственную продукцию.

Мало кто знает, что около 75% киви из Греции были экспортированы в Россию лет 5-7 назад, до 2014 года; клубника — 50-55% греческого экспорта в Россию.

А сейчас этого фактически нет. Если есть, то мизерное количество. И то, я скажу прямо, контрабанда, made in Serbia, made in Macedonia, made in что-то еще. Но не made in Греция.

ЕС наплевать на мнение и проблемы своего члена

Самое страшное, что случилось для Греции, по моему мнению, что ее взяли — и тогда руководство Греции гордилось этим — в еврозону.

Фактически нас взяли в зону евро, где евро было заточено на немецкую экономику, на немецкую марку. А наша историческая бедная драхма осталась не у дел.

И греческая экономика этого не выдержала. Мы вступили в еврозону в 2001 году, а в 2008–2009-м, буквально через восемь лет, начинается кризис.

— В свое время это задумывалось как объединение, которое позволит нивелировать экономические разницы и подтянуть эти экономики до уровня ведущих. Почему этого не случилось?

— Действительно, те прекрасные идеи не реализовались.

Какой Евросоюз сегодня? Какая идет солидарность маленьких стран к любому желанию и решению Германии? Санкций против России не хотели ни Греция, ни Португалия, ни Испания, ни Италия. Тем не менее нам говорили:

"Вы солидарны или нет? Если вы солидарны, тогда не надо…"

Так сказали Ципрасу в 2015 году. Он говорит: "Я не пойду против России". — "А ты кто такой?" Говорит:

"Я новый премьер-министр". — "Ты сначала пойми, куда ты попал, а потом все это сделаешь".

Я разговаривал с бывшими греческими дипломатами, которые сейчас на пенсии, и они говорят, что до 2010 года собирались министры иностранных дел и обсуждали все предложения. А сейчас — последние 7-8 лет — сидят министры иностранных дел, приходит чиновник из Брюсселя, зачитывает то, что надо, они соглашаются и все.

Те, которые работали в Евросоюзе 20-30 лет назад, сейчас в ужасе от того, что происходит.

Евросоюз — это такой союз 27 стран, в которых делается все, что хочет Германия.

Это начинают сейчас осознавать многие. И как дальше будет — я не знаю.