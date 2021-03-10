Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс едет в Москву. Российские первые лица попытаются понять, как он намерен противостоять русофобам в ПАСЕ.

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В Россию едет главный парламентарий Европы

Политик посетит Москву с рабочим визитом 15-16 марта, согласно расписанию, размещенному на сайте ПАСЕ.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Ассамблеи, Дамс планирует встретиться с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Планируется, но еще не подтверждена, встреча с министром юстиции РФ Константином Чуйченко.

Ранее Дамс в своем послании по случаю 25-летия вступления России в Совет Европы выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с РФ.

"Как председатель Ассамблеи, в 25-ю годовщину я желаю еще больше лет сотрудничества и солидарности с Российской Федерацией и ее гражданами", — подчеркнул Дамс, отметив, что "парламентская дипломатия является краеугольным камнем сотрудничества вокруг наших общих интересов и наших общих ценностей ", цитирует парламентария ТАСС.

"Только работая вместе, на равной основе без двойных стандартов, мы можем найти устойчивые решения растущих проблем, с которыми мы все сталкиваемся", — сказал он.

Москва хочет уточнить позицию Дамса по русофобии в ПАСЕ

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, личный диалог — всегда более эффективный диалог в политике, тем более, что Дамс будет разговаривать с первыми лицами российского государства.

По словам эксперта, он получит ответы на свои вопросы, а для российской стороны это хорошая возможность уточнить его подходы к тому, что происходит в ПАСЕ, "в деятельности которой мы отмечаем много информационных искажений, которые генерируют люди из представителей парламентских делегаций небольших, но амбициозных стран".

"И тот информационный шум, которые они создают, иногда воспринимается за активность, за волю и за интерес всего ПАСЕ", — отметил Владимир Оленченко.

"Здесь важно прояснить, насколько председатель понимает эту ситуацию, насколько он хотел бы объективности и насколько он готов регулировать эти вопросы с тем, чтобы заседания ПАСЕ не превращались в бенефисы представительств этих небольших государств", — добавил он.

Дамс едет без претензий по делу Навального

Эксперт не исключает, что председатель ПАСЕ может обсуждать тему соблюдения прав человека в отношении Алексея Навального. Владимир Оленченко не в курсе "квалификации" Дамса, но если вопрос будет поднят, то он, "конечно, в лоб и в форме претензии или в форме каких-то амбиций его ставить не будет".

"Я думаю, это будет сказано вскользь — как один из элементов или как пожелание", — сделал вывод Владимир Оленченко.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой, возмущённый русофобией в Ассамблее, призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы, если парламентарии инициируют трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ.

С ПАСЕ надо работать, а не выходить из неё

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, посоветовал не торопиться с радикальными действиями, и предложил разработать перечень претензий к работе ПАСЕ, а также сформулировать предложения о том, как усовершенствовать деятельность организации.

По его мнению, в работу ПАСЕ принимаются проекты резолюций, "где уже в заголовке вынесен вывод, что [Алексей] Навальный был отравлен или что в России есть политзаключенные". Так же Косачёв предлагает устранить возможность наложения каких бы то ни было санкций в ПАСЕ.

Ранее в комментарии для "Правды.Ру" профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Юрий Почта заявил, что декларации Толстого — "это больше попытка как-то напугать, что ли, представителей ПАСЕ, Совета Европы".

"Шантажировать не стоит. Всё-таки надо вести переговоры, вступать в контакты. История с Навальным фактически ещё только разворачивается. Что нам из-за этого из Организации Объединённых Наций выходить, из Совета Европы, ещё откуда-то? Нет. Мы важная часть международного сообщества. И необходимо за свою позицию и бороться, и защищать её, и вести переговоры. А если у Петра Толстого не хватает терпения или квалификации, может быть, пусть другие люди займутся этим, более систематичные и настойчивые", — сказал эксперт.

Парламентская ассамблея, как часть Совета Европы, состоит из 324 полноправных депутатов и стольких же их заместителей от 47 государств-членов организации и организована в пять политических групп.

Самые крупные фракции это: народники (149 депутатов), социалисты (149), либералы (88), консерваторы — (81), левые (36) .

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