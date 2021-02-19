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Автор Антон Куликов

Возможны варианты: исключат ли Россию из Совета Европы

Политика

Недавнее решение Европейского суда по правам человека, потребовавшего освобождения Алексея Навального, стало причиной дискуссий о том, выйдет ли Россия из Совета Европы. Или, может быть, нашу страну оттуда исключат. Но какие это будет иметь последствия для простых россиян?

Возможны варианты: исключат ли Россию из Совета Европы

Могут попытаться

Но для начала, почему вообще возникла эта тема с гипотетическим исключением из Совета Европы. Здесь всё просто — неисполнение решения Европейского суда относительно освобождения Навального. А в Минюсте сразу же сказали, что выполнить это постановление невозможно, поскольку оно является грубым вмешательством в решение российской судебной системы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 18 февраля высказал предположение, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы.

"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, (некоторые страны-члены Совета Европы) будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, Россия к такому решению готова и будет действовать по ситуации. "Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс", — уточнил вице-спикер.

Непростая процедура

Впрочем, чтобы исключение нашей страны из Совета Европы — это финальная часть процесса, до которой еще надо дойти. А с учетом того, что в Совете Европы 47 государств, процесс этот может растянуться на длительное время.

Стоит отметить, что раз в три месяца Комитет министров Совета Европы проводит специальное заседание, на котором рассматривается исполнение государств, входящих в СЕ, решений ЕСПЧ. И если будет признано, что страна их систематически не исполняет, то это может стать поводом для начала исключения ее из Совета Европы.

Как можно заметить, здесь много исключений. Во-первых, "систематически не исполняет" — но речь идет только о решении по Навальному. Во-вторых, "может стать поводом", но может и не стать.

Стоит также напомнить, что взнос России составляет примерно десять процентов в ежегодном бюджете Совета Европы. И когда несколько лет назад из-за ситуации в ПАСЕ наша страна прекратила вносить свой взнос, в бюджете СЕ возник дефицит, который существенно отразился на деятельности организации.

Впрочем, финансовый фактор играет роль, но все же не решающую. Но все же для самый радикальный вариант, с исключением нашей страны из Совета Европы, представляется маловероятным. Хотя и исключать его нельзя. Но по словам Петра Толстого, к такому развитию событий в России готовы.

Ну а что за интерес у жителей нашей страны может быть ко всему этому? Самое главное — исчезнет возможность обжаловать решения российских судов в ЕСПЧ. Кроме того, российские власти могут отменить мораторий на смертную казнь, который был принят после того Россия вступила в Совет Европы в 1996 году.

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Темы еспч петр толстой совет европы алексей навальный
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