Возможны варианты: исключат ли Россию из Совета Европы

Недавнее решение Европейского суда по правам человека, потребовавшего освобождения Алексея Навального, стало причиной дискуссий о том, выйдет ли Россия из Совета Европы. Или, может быть, нашу страну оттуда исключат. Но какие это будет иметь последствия для простых россиян?

Могут попытаться

Но для начала, почему вообще возникла эта тема с гипотетическим исключением из Совета Европы. Здесь всё просто — неисполнение решения Европейского суда относительно освобождения Навального. А в Минюсте сразу же сказали, что выполнить это постановление невозможно, поскольку оно является грубым вмешательством в решение российской судебной системы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 18 февраля высказал предположение, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы.

"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, (некоторые страны-члены Совета Европы) будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, Россия к такому решению готова и будет действовать по ситуации. "Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс", — уточнил вице-спикер.

Непростая процедура

Впрочем, чтобы исключение нашей страны из Совета Европы — это финальная часть процесса, до которой еще надо дойти. А с учетом того, что в Совете Европы 47 государств, процесс этот может растянуться на длительное время.

Стоит отметить, что раз в три месяца Комитет министров Совета Европы проводит специальное заседание, на котором рассматривается исполнение государств, входящих в СЕ, решений ЕСПЧ. И если будет признано, что страна их систематически не исполняет, то это может стать поводом для начала исключения ее из Совета Европы.

Как можно заметить, здесь много исключений. Во-первых, "систематически не исполняет" — но речь идет только о решении по Навальному. Во-вторых, "может стать поводом", но может и не стать.

Стоит также напомнить, что взнос России составляет примерно десять процентов в ежегодном бюджете Совета Европы. И когда несколько лет назад из-за ситуации в ПАСЕ наша страна прекратила вносить свой взнос, в бюджете СЕ возник дефицит, который существенно отразился на деятельности организации.

Впрочем, финансовый фактор играет роль, но все же не решающую. Но все же для самый радикальный вариант, с исключением нашей страны из Совета Европы, представляется маловероятным. Хотя и исключать его нельзя. Но по словам Петра Толстого, к такому развитию событий в России готовы.

Ну а что за интерес у жителей нашей страны может быть ко всему этому? Самое главное — исчезнет возможность обжаловать решения российских судов в ЕСПЧ. Кроме того, российские власти могут отменить мораторий на смертную казнь, который был принят после того Россия вступила в Совет Европы в 1996 году.