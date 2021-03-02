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Автор Любовь Степушова

Капитулянт: эксперт предложил найти замену Петру Толстому в ПАСЕ

Мир » Европа

Заявление Петра Толстого о том, что России надо выходить из Совета Европы, чтобы не "терпеть унижений", не достойны руководителя делегации в ПАСЕ.

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Страдания Толстого: никто не понимает, и союзников нет

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), зампредседателя ПАСЕ Пётр Толстой на круглом столе в Совете Федерации заявил, что за отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Алексею Навальному в Совете Европы в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг.

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ — это процедура урегулирования претензий Совета Европы к одной из стран-участниц.

Инициировать этот механизм может Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ или генсек организации, окончательное решение остается за КМСЕ, который должен одобрить его 2/3 голосов. После этого в "страну-нарушитель" отправляется миссия Совета Европы, по итогам которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации, рассчитанная на длительный период. В случае, если этот план окажется неработающим, Совет Европы может запустить следующий этап по приостановке членства или исключения страны из организации.

Толстой считает, что эта процедура для России "унизительна" и, в случае её инициирования, надо выходить из Совета Европы и её организаций, в том числе из ПАСЕ и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Толстого, Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются. Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников", — сказал Глава российской делегации в ПАСЕ.

По его словам, страны, которые Россия "почему-то считает своими союзниками", не поддерживают Москву.

"Почему у нас нет союзников? Потому что мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем", — считает парламентарий.

Шантажировать Совет Европы не стоит

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры сравнительной политологии Российского Университета Дружбы Народов РУДН Юрий Почта, после распада Советского Союза Россия планировала войти в западное сообщество, считая, что будет разделять все его ценности, поэтому "мы соглашались со всеми декларациями, актами, со всеми положениями международного права, в том числе, о правах человека, демократии и так далее."

Но сейчас в Конституции РФ записано, что в конкретных случаях "мы можем с помощью Минюста, Конституционного суда принять решение о том, что положение международного права, и решения таких организаций как ЕСПЧ не действуют". То есть, здесь формально какие-то вещи соблюдены, "но на нас продолжают давить", и это вызывает недовольство Петра Толстого, считает эксперт.

Однако декларации Толстого — "это больше попытка как-то напугать что ли представителей ПАСЕ, Совета Европы". Это даже больше похоже на шантаж, отметил Юрий Почта.

"Шантажировать не стоит. Все-таки, надо вести переговоры, вступать в контакты. История с Навальным, фактически, ещё только разворачивается. Что нам из-за этого из Организации Объединенных Наций выходить, из Совета Европы, еще откуда-то? Нет. Мы важная часть международного сообщества. И необходимо за свою позицию и бороться, и защищать ее, и вести переговоры. А если у Петра Толстого не хватает терпения или квалификации, может быть, пусть другие люди займутся этим, более систематичные и настойчивые", — сказал он.

Менять надо не организацию, а Толстого

По мнению Юрия Почты, Толстой — известный журналист, но, возможно, дипломатическая работа, кропотливая работа с документами — "это не совсем его сфера деятельности", не получается.

"Может быть, все-таки не менять международную организацию, а поменять нашего представителя там? — предложил эксперт.

По его словам — думать, что Россия завтра с помощью Казахстана и Белоруссии создадим наш собственный ЕСПЧ, это несерьезно, так как "у нас для этого пока нет ни кадров, ни времени, ни ресурсов".

"В политике конфликт — это естественное состояние.  Мы огромная страна, мы одна из ведущих стран, обладающая ядерным оружием, у нас независимая внешняя политика. Конечно, это вызывает и непонимание, и неприятие, и конфликтные отношения. Но с этим надо работать, а не говорить, что мы уходим из вашей песочницы, потому что вы нам не дали ведерка", — сделал вывод Юрий Почта.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить из-под стражи Алексея Навально на основании правила 39 регламента суда — в качестве обеспечительной меры в опасении за жизнь блогера. Мосгорсуд в ответ указал, что ЕСПЧ не вправе давать судам РФ указания и вмешиваться в их деятельность.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив условное наказание Навального и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Мосгорсуд 20 февраля утвердил вынесенное решение.

Алексей Навальный этапирован в ИК-2 во Владимирской области, где будет отбывать наказание.

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