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NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"

Мир

В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.

NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"

В большой статье, посвящённой прошлому, нынешнему и будущему российско-американских отношений, американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс подробно объяснил, как США следует выстраивать свою политику в отношении России, чтобы мировая история не закончилась самым плачевным образом. Просто потому, что Россия — единственная в мире страна, которая способна физически уничтожить США, напомнил Саймс. И она остаётся одним из важнейших факторов в американской внешней политике.

По мнению политолога, администрации Джо Байдена следует применить стратегию "напористой сдержанности": действовать решительно, соблюдая свои фундаментальные интересы, и проявлять гибкость в остальных случаях. Такая стратегия позволит создать климат "ограниченного партнёрства", избегая военного конфликта и "не выдавливая Россию в объятия Китая". Потому что возрождающаяся Россия больше не пойдёт на какие-либо значительные уступки Западу в надежде на взаимность, и не позволит повторить ту унизительную ситуацию, в которой оказалась, начиная с середины 1980-х годов.

Россия готова к партнёрским отношениям с Западом и желает их выстраивать, но только на своих условиях. Поэтому сейчас будущее отношений — во многом в руках администрации Белого дома. Если США удастся проявить достаточную гибкость, это откроет большой потенциал в отношениях. Но если Вашингтон решит вновь занять позицию мирового гегемона — то Москва встанет блокпостом у него на пути и серьёзно осложнит эту задачу.

Как пример того, что давление и принуждение больше не работают в отношении России, автор статьи привёл ситуацию с Алексеем Навальным:

"Недавнее давление на российское правительство из-за Навального, похоже, только укрепило позвоночник Путина. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что если дело дойдет до драки, то Россия может быть готова разорвать отношения с Евросоюзом. Это самое жёсткое заявление Кремля, прозвучавшее с момента распада Советского Союза", — отметил Дмитрий Саймс.

Российское общество готово воспринимать США и их союзников как партнёров, и внешние враги современной России не нужны. Последние достижения России в области военных и космических технологий, кибернетических возможностей и, наконец, вакцин от коронавируса наглядно демонстрирует, что это передовая страна. И это не говоря о признанной культуре и высокообразованной рабочей силе, подчеркнул Саймс. Поэтому следует наконец начать относиться к России серьёзно, резюмировал автор.

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Автор: Людмила Черткова
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