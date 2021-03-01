Будет ли между Россией и Европой возведена новая "Берлинская стена"?

Будет ли между Россией и Европой возведена новая Берлинская стена? У России есть выход — на Восток, а у Европы — только в Америку, и он уже невозможен.

На Западе решили, что делать с Россией

ЕС ввёл против РФ символические санкции

1 марта ЕС должен письменно оформить новые санкции против России за "нарушение прав человека" в отношении Алексея Навального.

Неделю назад об этом договорились министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС.

В список лиц, подпадающих под запрет на выезд и замораживание активов, войдут: глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, командующий Росгвардией Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. То есть, это люди, которым и так запрещено иметь активы за рубежом, а Бастрыкин под санкциями уже давно.

ЕС решил не вводить ограничения в отношении российских крупных бизнесменов, которые якобы "содержат" "режим Владимира Путина", что было предложено самим Навальным.

Причина в том, что эти санкции могут быть обжалованы в европейских судах, так как напрямую российский крупный бизнес не имеет отношения к конкретному делу Навального

На что делается ставка? На то, что санкционная политика, по мнению европейских чиновников, "может поддержать изменения, назревающие в российском обществе". Однако, каким образом — не очень понятно, при этом ставка, прямо скажем, делается на непопулярную в России фигуру. Да и вообще, понимают ли на Западе, что назревает не в России, а в "Европах".

Москва лишила Брюссель политического достоинства

Европейцы, надо отметить, непропорционально сильно возбудились в связи с "покушением" на Навального. Вспоминается, что после убийства Анны Политковской была похожая волна "беспокойства", но она не достигла санкционного апогея. Это был 2006 год, и еще не было грузинских, украинских, сирийских и карабахских событий.

Россия выходила и выходит из них, наращивая свой стратегический потенциал, именно поэтому были истории с допингом, Скрипалями и теперь — Навальным — делается ставка на усиление давления и на повторение в России белорусских событий августа.

Однако, так хорошо начавшаяся атака, рушится, и об этом свидетельствует визит в Москву 6 февраля главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Конференция двух дипломатов превратилась в урок. Борель выступал в роли ученика, который не готовился к экзамену. (Сергей) Лавров, известный тем, что не жалеет своих партнеров по переговорам, даже лишил его политического достоинства", — сделала вывод немецкая "Немецкая волна".

Но Боррель и его профессиональные качества здесь ни при чём. Причина — в отсутствии единства в ЕС из-за мировоззренческого кризиса.

Нечего на Борреля пенять

Сегодняшний ЕС мало похож на тот, что был 15 лет назад, его подкосил Brexit и потеря стратегического союзника в лице США. Париж и Берлин пришли к выводу что новая администрация Джо Байдена не изменит этот тренд, поэтому они не устают повторять, что, несмотря на "агрессивное" поведение России, Евросоюз не должен прекращать отношения с Москвой.

И Германия, и Франция — это не просто два государства-члена ЕС, это две ведущие страны блока. Поскольку они автоматически мобилизуют большинство, реакция Брюсселя по-прежнему будет осторожной, Поэтому "камни" в Жозепа Борреля совершенно незачем бросать — он отражает мнение европейских тяжеловесов.

Мировоззренческий кризис в ЕС

Между тем, некоторые столицы ЕС категорически не согласны с их позицией. Польша не просто недовольна Германией, она ставит вопрос о военных репарациях, вспоминая слова президента Германии Вальтера Штайнмайера о том, что проект "Северный поток" был мостом в Россию, потому что она пострадала под сапогом гитлеровской Германии.

"22 июня 1941 года Германия напала на СССР, жертвами этой войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР. Это не оправдывает проступков в современной российской политике, но мы не должны упускать из виду более широкую перспективу. После неуклонного ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", сказал Штайнмайер.

"Что это как ни признание, что в потери, понесенные в войне Советской Россией требуют компенсаций? А как же мы? Мы ведь тоже пострадали", — говорят поляки и выкатывают Берлину запрос о репарациях на сумму более 800 миллиардов евро. Это не просто разногласия, это удар по союзнику, учитывая, что Польша стала витриной ЕС, именно благодаря вливаниям немецких денег.

Это всего лишь один пример того, что конфликт ЕС с Лондоном — не исключение. Эти разногласия можно видеть и по отношению к событиям в Белоруссии, и по ситуации с российской вакциной от коронавируса. В тот момент, когда Венгрия решила "открыть дверь" "путинской вакцине", единству ЕС был нанесён ещё один удар. Но решение президента Виктора Орбана было лишь следствием новой ситуации.

Разногласия между ведущими странами ЕС и странами "второй" и "третьей скорости" нарастают и в экономическом, и в политическом планах. Разочарование отстающих, ожидавших, что вот-вот что-то изменится, превратилось в новый "камень на шее" тяжеловесов.

В таких условиях отказ от сотрудничества с Россией не сможет принести желаемого консенсуса и мира. Чтобы действовать наверняка европейцам нужно будет решить некоторые ключевые мировоззренческие вопросы, прежде всего — есть ли у континента, разделенного на несколько миров, вообще, перспективы?

У ЕС нет выхода, кроме как налаживать отношения с Россией

А не отбросит ли строительство новой "Берлинской стены" с Россией ЕС назад на десятилетия? У России есть выход — на Дальний Восток и дальше в Азию, а у ЕС — только в Америку.

Однако видно, что и экономически, и политически, это пространство для маневра на Западе уже стало практически непригодным для использования.

Париж и Берлин это понимают, но не знают, как сделать ставку на собственные силы. Они всё время пытаются с Вашингтоном договориться, а на самом деле для Вашингтона ЕС — это всего лишь буфер между ним и Москвой.

Несомненно, в Брюсселе, влезая в дело Навального, понимали, что Москва не выполнит требование Страсбургского суда об освобождении блогера, но какая-то реакция, связанная с судьбой Навального, должна была последовать, иначе бы "союзник" не понял.

И вот, она последовала — символическая.

Поэтому ответ на вопрос, а готов ли Брюссель отказаться от России из-за Навального? Нет, не готов.

Между тем, естественный экономический, социальный, христианский союзник находится не где-то далеко, а рядом — по ту сторону границы.

Выбор должен быть сделан в сторону решительного отказа от политики конфронтации с Россией, иначе пассионарное население европейских стран не простит ухудшения жизни. Западные христиане живут с лозунгом: если я богат, значит, Бог любит меня. Здесь терпеть лишения и трудности не просто не готовы, это противоречит базовым религиозным установкам, которые находятся в подсознании.

Европа без России неполноценна и не может быть полностью функциональной. Нетрудно представить, что было бы, если бы, например, российские источники энергии, украинская пищевая промышленность и немецкая промышленность были объединены для совместной работы. Конечно, для американцев больше не будет в этом пространстве места.

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