Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы

В бундестаге на днях прошло закрытое заседание комитета по правам человека. Посвящено оно было ситуации в России. Комментарии участников заседания весьма любопытны.

О чем говорили в бундестаге

Как сообщает Deutsche Welle, представитель правительства Германии в ходе заседания заявил, что Берлин ожидает усиление "нервной реакции" российских властей на демократическое выражение мнений в стране.

Правительство ФРГ полагает, что российское законодательство все больше ограничивает гражданские и политические права после того, как Владимир Путин в 2012 году вновь стал президентом.

Представитель МИД Германии в ходе заседания заявил, что расплывчатые формулировки законов дают возможность властям подавать судебные иски к политическим противникам. Кроме того, в России растет давление на гражданское общество, сообщил он.

Анонимный дипломат сообщил, что законодательство об "иностранных агентах" можно расценивать как "осознанную стигматизацию". При этом выстроенная система власти в России в данный момент "не находится под угрозой обрушения", добавил он.

Зашла речь и о "политических заключенных" в России. Здесь немцы оперируют данными "Мемориала" (организация, в России имеющая статус иностранного агента). Не обошлось и без упреков в адрес российских властей относительно "нарушения прав человека в Чеченской республике", а также якобы непроясненных обстоятельств убийств Анны Политковской в октябре 2006 года и Бориса Немцова в феврале 2015 года.

Исключение из Совета Европы и поддержка оппозиции в России

Представитель фракции социал-демократической партии призывал к более строгому применению механизмов, которые доступны Совету Европы. По его мнению, Россия не может оставаться членом СЕ, поскольку не исполнила требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Алексея Навального и тем самым переступила "красную линию".

Представительница же фракции "Левые" заявила, что необходимо поддерживать все оппозиционное движение в России, а не определенное политическое направление.

Социал-демократов и левых часто называют сторонниками сотрудничества с Россией. То есть, конечно, с оговорками — глава МИД Германии Хайко Маас социал-демократ, но к числу доброжелателей нашей страны его трудно отнести. Однако интересно, что социал-демократ в бундестаге призывает исключить Россию из Совета Европы, а представительница Левой партии говорит о поддержке оппозиционного движения в Российской Федерации. Так себе "доброжелательство"…

Это не говоря уж о том, что нетрудно себе представить, какой шум бы начался, если в б депутаты Госдумы собрались на закрытое заседание обсудить, как лучше поддержать оппозицию в Германии. Очевидно, заседание в бундестаге относится к разряду "это другое". Кому как не депутатам бундестага разбираться в ситуации с правами человека в России.