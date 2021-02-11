Пушков: Европарламент работает на эмоциях и хочет расправиться с РФ

Если говорить о причинах, которые формируют те или иные политические шаги Евросоюза, то стоит в первую очередь оценивать эмоции, а не логику. Именно эмоциями руководствуется в последнее время Европа, когда речь заходит о каких-то делах с Россией.

Прокомментировать ситуацию решил сенатор Алексей Пушков. Он почеркнул, что с Россией "хотят расправиться".

"Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты Евросоюза — так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причём уже давно", — уверен политик.

Разногласия, уточняет сенатор, нарастают с 2021 года, когда был поднят сирийский вопрос. Однако чего бы ни хотел Евросоюз, ему придётся всё-таки учитывать "факт существования России как геополитической реальности".