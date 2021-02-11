Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
С 12 февраля в Петербурге снимут часть COVID-ограничений
Пропавшая в Иркутске школьница провела семь часов в застрявшем лифте
Лукашенко объявил, при каких условиях готов уйти в отставку
Стал известен состав биатлонной сборной России на мужской спринт ЧМ
Три жалобы на приговор Шамсутдинову получил суд
Россияне рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта
Во Франции оценили потери от американских "винных санкций"
Дочь Любови Успенской объяснила, за что обижалась на мать
Норвежка Тандреволд раскритиковала расписание ЧМ по биатлону

Пушков: Европарламент работает на эмоциях и хочет расправиться с РФ

Политика

Если говорить о причинах, которые формируют те или иные политические шаги Евросоюза, то стоит в первую очередь оценивать эмоции, а не логику. Именно эмоциями руководствуется в последнее время Европа, когда речь заходит о каких-то делах с Россией.

Пушков: Европарламент работает на эмоциях и хочет расправиться с РФ

Прокомментировать ситуацию решил сенатор Алексей Пушков. Он почеркнул, что с Россией "хотят расправиться".

"Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты Евросоюза — так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причём уже давно", — уверен политик.

Разногласия, уточняет сенатор, нарастают с 2021 года, когда был поднят сирийский вопрос. Однако чего бы ни хотел Евросоюз, ему придётся всё-таки учитывать "факт существования России как геополитической реальности".

"Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьёзные коррекции в поведение.

А отказ от диалога с Россией привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике", — сделал вывод Пушков.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Лукашенко объявил, при каких условиях готов уйти в отставку
Стал известен состав биатлонной сборной России на мужской спринт ЧМ
Три жалобы на приговор Шамсутдинову получил суд
Россияне рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта
Во Франции оценили потери от американских "винных санкций"
Дочь Любови Успенской объяснила, за что обижалась на мать
Норвежка Тандреволд раскритиковала расписание ЧМ по биатлону
Вдова Михаила Круга высказала свою версию убийства мужа
У свиней обнаружили интеллектуальные способности
Лукашенко прокомментировал письмо ЕС цитатой из киноклассики
Популярное
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой

Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.

Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Павловский рассказал, кто из певцов на самом деле нравится Путину
Российский шоу-бизнес
Павловский рассказал, кто из певцов на самом деле нравится Путину
Мир. Новости мира
Элита "Золотого миллиарда" захватывает власть
Бывший СССР
Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже
Руслан Веснянко Дефицит электроэнергии на Украине: кто виноват и что делать Руслан Веснянко Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов
Военные новости
Санду не исключает силовой вариант возвращения Приднестровья
Здоровье и профилактика
Невролог Аминат Долова перечислила семь признаков "тихого инсульта"
Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах
Российский шоу-бизнес
Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников