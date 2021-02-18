Мнением о том, как Россия может сманеврировать в рамках работы с Советом Европы, поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Эксперт отметил: можно "заморозить" дела в ПАСЕ, но остаться при этом в СЕ.
"Остаться в Совете Европы, но прекратить участвовать в парламентской ассамблее [Совета Европы]. Это будет шероховато и нас будут попинывать, но совершенно точно это возможно", — рассказал Косачёв для программы "Большая игра".
Стоит помнить, что в Совет Европы большая часть участников входят как в ЕС, так и в НАТО, то есть реализуют через Совет Европы и ПАСЕ именно стремления по данным "векторам".
Напомним, что после скандала 2014 года, в ходе которого российскую делегацию лишили права голоса и даже участия в миссиях ПАСЕ, снова вернуться к продуктивной работе удалось лишь в 2019 году.
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