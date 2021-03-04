В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Запад должен принять Россию "такой, какая она есть". По ее мнению, это даст возможность больше понимать нашу страну. Немного удивительно слышать подобное от президента государства, власти которого проводят последовательную антироссийскую политику. Что бы это значило?

Понять и принять

Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV призвала прибалтийские государства не избегать диалога с Россией. "Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами", — сказала она.

По мнению Кальюлайд, Запад должен принять Россию "такой, какая она есть", — это даст возможность больше ее понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, обмен студентами.

Ранее министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Эстонский президент это заявление поддержала.

Споры вокруг договора

Зато решительно против выступил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. По его словам, "Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом".

"Действует и определенная им государственная граница, несмотря на то, что Россия все еще оккупирует Печоры и территории за Нарвой", — заявил он.

Спикер парламента заявил, что у Эстонии нет какой-либо необходимости и тем более обязательства "узаконивать преступную оккупацию" и заключать с Россией "новое, идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чем говорит правительство". Ибо "у трусливых и покорных нет будущего!", заключил он.

Впрочем, здесь надо учитывать, что Хенн Пыллуаас является представителем правой Консервативной народной партии Эстонии, отношения с президентом Эстонии у этой партии весьма напряженные. И в общем, пока нет особых перспектив ратифицикации пограничный договор, хотя соглашения подписывали и 2005, и в 2014 годах.

Но это вопрос двусторонних отношений России и Эстонии. А Керсти Кальюлайд говорила все же больше об отношениях коллективного Запада с Россией. И есть все основания полагать, что это упражнения в риторике — и не более того.

В самом деле, эстонские власти наряду с властями Латвии и Литвы не демонстрируют готовности к какому-либо диалогу с Россией. Практически каждая антироссийская инициатива — какое-нибудь осуждающее заявление, санкции и так далее — не обходится без участия Эстонии. О каком принятии России "такой, какая она есть" говорит эстонский президент?

Впрочем, она не сказала ничего такого, что противоречило бы "генеральной линии" Евросоюза. Там ведь тоже подчеркивают важность диалога, не поступаясь при этом некими "принципами". Из-за которого этот диалог и проблематичен, поскольку из-за своих "принципов" Евросоюз обычно склонен к нравоучениям, а не обсуждению проблем.