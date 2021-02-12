Лукашенко: получить всё и не менять за это ничего

Власти открыли в Минске Всебелорусское народное собрание. В первый же день стало ясно, что Александр Лукашенко никуда не собирается, а силовой блок будет усилен.

Отмечалось, что Конституцию если и будут менять, то к 2022 году, а по всей стране прошли многочисленные обыски у противников власти. Лукашенко в первую очередь заявил, что он — законно избранный президент, а главное условие для его ухода — "в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона".

Он также добавил, что все изменения Конституции будут вынесены на референдум. При этом страна должна оставаться президентской республикой. Совместно с Россией Белоруссия будет противостоять Западу.

Накануне Всебелорусского народного собрания фонд "Украинская политика" и аналитический центр Ecoom провели опрос на тему доверия президенту. Выяснилось, что руководителю Белоруссии доверяют 66,5% граждан. Показательно, что 72,4% якобы выступают против протестных акций, а 60,1% опрошенных полагают, что нынешняя Конституция страны не нуждается в изменении.

По сути, как пишут авторы проекта "Бульба престолов: Biohazard", Лукашенко заявил на VI Всебелорусском собрании, что стране нужно одно — равные условия субъектов хозяйствования. Союзное государство с Россией обязано строиться с полным сохранением суверенитета обеих стран без формирования наднациональных органов.

На сегодняшний день вся система органов Союзного государства создана, и она ещё не отработала своё, она жизнеспособна и не может быть выброшена на свалку. Также нет смысла отказываться от многовекторной внешней политики, добавил Лукашенко.

Эксперты подчёркнули, что президент намерен получить всё и не менять за это ничего. В стране останутся дерусификация, накачка национализма, контрабанда, интеграция со странами ЕС, недопуск России к госзакупкам, неразмещение военной базы. И всё это — просто в благодарность за наличие толпы бюрократов и исключение русского языка из всех сфер жизни республики.

"Особенно смешна фраза, что в РБ "никогда не будут травить людей и давить людей, чтобы они отказались от русского языка". Эта угроза исходила и исходит прежде всего от самого Лукашенко и от его программы мягкой белоруссизации, которая не только чистит русский язык (см. навигация и топонимика), но и создала агрессивную прослойку антирусских националистов, которые массово проникли даже в госструктуры", — отмечают аналитики.

Бессмысленно даже делать вид, что "70% белорусов за интеграцию с Россией". Лукашенко при этом не устает требовать нефть по внутренним ценам. Но внутренней повесткой в стране он не владеет совершенно.

По сути, отмечает в своем телеграм-канале Андрей Суздальцев, "Лукашенко никуда и никогда от власти не уйдёт. Будет изворачиваться, выкручиваться, врать, по принципу "ну я ещё месяц посижу", день побыть президентом, часик посидеть во дворце. Все надежды Москвы сплавить Лукашенко на покой обречены на традиционный провал".

Так что выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании не стало сенсацией. Скорее наоборот, слова Батьки звучали успокаивающе, а сам он, вопреки его собственным словам, выглядел "забронзовевшим".

"Произойдёт в известной степени децентрализация, но она пройдёт по понятному алгоритму. Будет стабилизирован политический курс. Будет давление не на одного президента, а на структуры. Думаю, что за год это станет понятно. Кроме прочего, замена лидера не станет критичной: геополитический курс будут сохранять институты", — рассказал "КСТАТИ" политолог Кирилл Коктыш.

Максимум, чего можно ожидать в ближайшее время, это создание единой валюты с Россией. Но на этом пока ожидания можно и прикрутить.

"Ни один президент не строит государство, чтобы потом оно прекратило существование", — резюмировал эксперт.