Зеленскому снова угрожают майданом, на сей раз – тарифным

Крупная акция протеста планируется сразу после окончания бессмысленного карантина, который заканчивается 24 января, как раз накануне дня рождения "свадебного президента".

Причём в отличие от предыдущих выражений гражданами своего недовольства (например, когда индивидуальные предприниматели требовали отмены кассовых аппаратов и неоправданного карантина), на сей раз масштаб и география народного протеста могут быть намного больше, и справиться с ним власти будет гораздо сложнее. Видимо поэтому, не в пример прошлым "майданчикам", на сей раз президент и премьер решили отреагировать.

Что же опять случилось в сказочном королевстве? С 1 января 2021 года в очередной раз увеличились тарифы. Причём все — на газ, воду (+20%), электричество (+86%), отопление (минимум на 20%). И даже более того, придумали новую графу в платёжках — "за транспортировку газа". Не подумайте, что теперь что-либо происходит иначе, чем раньше — нет, всё по-прежнему, газ прокачивается по трубам, просто в правительстве подумали: а почему это до сих пор газ бесплатно бегает по нашим газопроводам?!? Непорядок! И решили с потребителей требовать отдельно плату за доставку голубого топлива конечному потребителю.

Отдельно остановимся на газе. "Нафтогаз" с января повысил цену для своих потребителей до 7,22 гривны за кубометр, а тариф на транспортировку голубого топлива установил в размере 1,99 гривны за кубометр газа в месяц. Но ввиду того, что в стране теперь есть как бы рынок газа и имеются другие поставщики, то у них цены ещё выше. И хотя "Нафтогаз" летом хвастался, что закачал в подземные хранилища огромный объём газа по цене $100 за 1000 кубов, однако теперь продаёт его в 4 раза дороже, наивно объясняя это тем, что цены на европейских биржах неожиданно и беспричинно пошли вверх. А Украина, мол, обязалась своим кредиторам коррелировать цену газа в стране в соответствии с мировыми, иначе ей перестанут "помогать". При этом не стоит забывать и о том, что "Нафтогаз" полностью "наложил лапу" на весь газ собственной украинской добычи, который стоит ещё дешевле — $70 за 1000 кубов! Трудно объяснить такую "жадность" госкомпании, ну разве что необходимостью выплачивать своему руководству совершенно неприлично огромные оклады и премии.

Видя, что народ подпаливает под властью этот газовый фитиль, в правительственных кабинетах немного зашевелились. И вот президент Украины собирает на специальное совещание правительство, главу "Нафтогаза", экономистов и специалистов по энергетике. "Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, и в экономическом плане тоже", — пообещал ликвидатор Украины. И по итогам совещания было принято решение об установлении цены на газ ниже рыночной, что, по мнению заседавших, должно снизить суммы в платёжках украинцев более чем на 30%. Однако гарант сразу уточнил, что от рыночного ценообразования (на чём настаивает МВФ) отказываться никто не собирается — т. е. эта скидка временная, "в связи со сложной экономической ситуацией во время карантина", и будет действовать только 2 месяца — февраль и март.

Итак, правительство невероятным усилием временно снизило стоимость газа, точнее, ограничило максимальную цену на него для населения на уровне 6,99 гривен. И премьер Денис Шмыгаль похвастался, что эта цена на 1,5 гривны ниже, чем была в 2018-19.

"Он всех за дебилов держит?" — возмутился глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. С учётом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 гривен конечная стоимость газа для потребителей составит 9,14 гривен (0,27 евро). А в 2018-19 она была 8,5 гривен (причём тогда отдельной платы за доставку не было, она появилась уже при Зеленском). По логике Шмыгаля, сумма 9,14 на полторы гривны меньше, чем 8,5! Сегодня, после "снижения", стоимость газа для населения самая высокая в истории страны! Сборище клоунов, которое держит всех нас за идиотов, восклицает эксперт. Ну что тут скажешь? Видимо, украинскому премьеру калькулятор по должности не положен, а в уме считать он не умеет…

Вопрос повышения тарифов является в некоторой степени манипулятивным, поскольку в 2020 году тарифы очень сильно… упали, практически в 2 раза, и теперь опять выросли в соответствии с ростом цен на газ на европейских площадках, высказывает альтернативную точку зрения экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. В 2018 году цена на газ была выше, чем сейчас. Что касается субсидий, то здесь ситуация в том, что монетизированные субсидии, выдаваемые гражданам, полностью не выбирались. Так, изначально в плане на 2020 год собирались 47 млрд потратить, но фактически скорее всего будет израсходовано 35 млрд. Поэтому план в 36 млрд на субсидии в 2021году пока выглядит более менее адекватным.

В действиях власти наблюдается наглое очковтирательство и даже откровенная ложь, да и некоторые коллеги явно лукавят, категорически заявляет экономист Андрей Мартынюк.

"Да, в 2020 году было кратковременное снижение, но это было летом, т. е. не в отопительный сезон. 3 года назад газ был дешевле, но! Теперь же придумали ещё и плату за его доставку, которую стали начислять с января! Что это за "зверь" — непонятно, но он составляет 23,5% общей цены газа! Президент поручил замглавы своего офиса провести аудит тарифов, но это никак не входит в его компетенцию, поэтому никакого реального результата это не даст. Если выделенные на субсидии средства не были полностью израсходованы, то вовсе не потому, что украинские пенсионеры и малообеспеченные граждане — ленивые дурачки, а по той простой причине, что их "родное" правительство выставило множество бюрократических препятствий на этой "дороге жизни", и далеко не все смогли её благополучно пройти", — расставил всё по полочкам Мартынюк.

Платёжки ЖКХ с 1 февраля будут снижены на 500-700 гривен, но далеко не всем и ненадолго, продолжает Александр Скубченко.

"Цену на газ ограничили в 6,99 гривен с 1 февраля по 31 марта. Т. е. в январе и с апреля те же "рыночные" цены. Что касается отопления и горячей воды — решения нет никакого вообще. Хотя именно эти тарифы президент обещал год назад снизить вдвое. Ведь отопление — основной гнёт для горожан. Ну, ладно, газ (хотя не ладно!), но к отоплению в городах МВФ какое отношение имеет?!? О тарифах на холодную воду вообще тишина. А ведь уже с 1 мая всех горожан ждут ещё и новые услуги со своими абонплатами — более 20 платежей ежемесячно. Так что либо президент, правительство, "слуги народа" наводят порядок в тарифах, либо ЖКХ хоронит их рейтинг. Хотел бы Зеленский снизить тарифы — сделал бы это уже давно: это делают не видосиками и не на ковидный период, а законами, мерами контроля и надзора, административными и регуляторными, и даже — фискальными. Но он за 2 года так ничего и не изменил, ни одного качественного преобразования в ЖКХ и тарифообразовании! Если сегодня не принудить его к кардинальным изменениям в ЖКХ, то через год он снова "героически" будет "снижать тарифы", — прогнозирует специалист.

Из хорошего: Зеленского, который весь прошлый год старательно делал вид, что ЖКХ не существует, а к тарифам он никакого отношения не имеет, благодаря протестам удалось с головой погрузить в проблему, продолжает эксперт. Из плохого — никакого снижения, одни кривые и тупые заявления.

"А значит, всё, что сейчас делает Зеленский ради спасения рейтинга (а вовсе не для людей), — пустое сотрясение воздуха, которое закончится ничем. Никакого снижения тарифов не будет, лишь передышка перед их очередным повышением. "За меня краснеть могу только я. Только я один. Я никому не позволю, чтобы кто-то разочаровался во мне. Мне будет страшно. Мне будет стыдно. И вообще это перечеркнёт все мои желания жить дальше и что-то делать. Президентом Украины должен быть просто порядочный человек", — заявлял Зеленский. Владимир, вся страна разочаровалась в вас! Вы — лжец и непорядочный человек! И как? Стыдно вам?" — вопрошает Скубченко. Впрочем, вопрос явно риторический".