Трампу нужен удар по Ирану

Дональд Трамп может нанести удар по Ирану, чтобы ввести в США военное положение и совершить госпереворот.

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Иран уверен в атаке США

В понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская республика будет защищать себя от любой американской военной "авантюры" в преддверии передачи власти в Вашингтоне 20 января.

"Мы направили сообщение правительству США и нашим друзьям в регионе (предупреждая), что нынешний режим США не должен начинать новую авантюру в свои последние дни в Белом доме", — цитирует Хатибзаде AFP.

Это заявление было сделано через неделю после того, как ВМС США объявили о передислокации атомной подводной лодки в Персидский залив. По некоторым сообщениям Израиль также направил свою АПЛ в Залив.

Соединенные Штаты обвинили Иран в причастности к ракетному обстрелу на прошлой неделе "зелёной зоны" в Багдаде, где находится американское посольство.

"Несколько дружеских советов Ирану в отношении здоровья: если один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран. Подумайте об этом ", — написал Трамп в Твиттере.

Заметим, что исполняется год со дня убийства США генерала Касема Сулеймани, пока неотомщённым (по крайней мере, официально) ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый израильскими спецслужбами в ноябре.

Силовики тормозят с передачей дел Байдену

В понедельник избранный президент Джо Байден пожаловался, что Пентагон не передаёт дела его администрации.

"Сейчас мы просто не получаем всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", — цитирует Байдена The New York Times.

Также он сообщил, что препятствия в передаче полномочий следующей администрации создает политическое руководство в военном ведомстве США.

План удара по Ирану проработан

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев позиция иранского руководства основывается на данных разведки и мониторинга пространства, которые говорят о том, что корабли военно-морских сил США и Вооруженные силы Израиля приведены в состояние полной боевой готовности.

"Совершенно очевидно, что удар проработан уже на уровне оперативных планов и заданий", — сказал Владимир Васильев.

По его словам, администрация Трампа этим ударом ставит перед собой следующие цели:

— создать условия, при которых возвращение Соединенных Штатов Америки при Байдене в ядерную сделку с Ираном "становится практически невозможным".

— создать условия для введения в США военного положения и продолжения поиска доказательств фальсификации президентских выборов.

Добраться до серверов Dominion

Эксперт пояснил, что если 6 января января Трампу не удастся опротестовать результаты выборов, то за те 2 недели до 20 января, что останутся, по Конституции, до прекращения полномочий администрации Трампа (а не до инаугурации Байдена), у него будет возможность объявить контртеррористическую операцию против Ирана и ввести частичное военное положение в США.

"Под предлогом недопущения событий, аналогичных 11 сентября 2001 года, американские вооруженные силы могут быть введены в Вашингтон, возможно, в Нью-Йорк, Филадельфию, Детройт, Милуоки. В Милуоки Трамп стремится добраться до серверов машин для голосования Dominion, где и была осуществлена основная подтасовка этих выборов", — сказал американист.

По его словам, такой сценарий очень вероятен после 6-го числа. Поэтому силовые ведомства не спешат переподчиняться Байдену.

"Это будет разновидность государственного переворота, которому действительно необходим только мощный толчок", — сказал Владимир Васильев.

6 января на совместном заседании обеих палат конгресса США вице-президент Майкл Пенс, он же председатель сената огласит окончательные результаты голосования выборщиков. Но кто-то из законодателей может подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. В этом случаев контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, где большинство имеют республиканцы, должны приостановить совместное заседание, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосования по вопросу недействительности голосов выборщиков упомянутых штатов.

По лекалам войны в Ираке

Ситуация конфронтации с Ираном по риторике американских властей очень напоминает предисторию иракской военной кампании тоже республиканца Джорджа Буша в 2003 году.

Как и тогда, сейчас муссируется предлог обладания противником оружия массового поражения, демонстрируется непоколебимая уверенность в крахе режима, предсказывается "восстание" народа Ирана, который будет приветствовать освободителей и полностью игнорируется вопрос о том, что будет дальше.

"Сулеймани планировал неминуемые зловещие нападения на американских дипломатов и военных", — заявил Трамп.

Сулеймани "активно планировал в регионе принять меры — крупное действие, как он его описал, — которое поставило бы под угрозу десятки, если не сотни американских жизней".

"Мы знаем, что это неизбежно", — сказал госсекретарь Майк Помпео.

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