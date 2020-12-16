Тегеран - Вашингтону: вы проиграли "экономическую войну"

Об успешной победе в "экономической баталии" отчитались в Тегеране. По мнению иранских чиновников, администрация США, ранее уверенно говорившая о крушении иранской экономики, уходит из коридоров власти ни с чем.

О "победе" над Штатами заявил даже президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что трудностей в ходе "войны экономик" было много, но иранская нация успешно их преодолела и выиграла.

"Хотя экономическая война действительно создала много трудностей, в конечном счёте иранская нация одержала в ней победу", — отметил Рухани, выступая в Тегеране.

Более того, уверен президент Ирана: теперь Штатам и прочим "недоброжелателям" открылся новый мир с "новыми реалиями". А неудача США в "экономической войне" — одна из причин проигрыша Дональда Трампа на выборах.