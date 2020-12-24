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Роухани: Трамп может кончить, как Хуссейн - на виселице

Мир

Президент Ирана Хасан Роухани сравнил Дональда Трампа с Саддамом Хусейном и предположил, что президента США может постигнуть та же участь, что и бывшего иракского лидера — казнь через повешение.

Роухани: Трамп может кончить, как Хуссейн - на виселице

"День, когда был повешен этот безумец, был днем, когда люди праздновали свою окончательную победу, — сказал Роухани на заседании Кабинета министров в Тегеране. — Судьба Трампа будет ненамного лучше, чем судьба Саддама."

Подстрекательские высказывания могут усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном в то время, когда такие СМИ, как Forbes и NBC News, предположили, что Трамп может приказать атаковать Иран в последние дни своего пребывания на посту, оставив избранного президента Джо Байдена разбираться с последствиями.

"Одним сумасшедшим в нашем регионе был Саддам, который навязал войну нашей нации, а другим сумасшедшим был Трамп, который навязал еще одну войну нашему народу, — сказал Роухани. — Один навязал нам военную войну, а другой-экономическую."

Напомним, свергнутый президент Ирака Хусейн начал разрушительную восьмилетнюю войну с Ираном в 1980 году. Он был повешен в Багдаде в 2006 году, после того как был захвачен американскими войсками.

Трамп вышел из иранского ядерного соглашения в 2018 году и ввел разрушительные экономические санкции против страны Персидского залива. Он приказал убить иранского генерала Касема Солеймани в начале этого года в результате удара беспилотника в Багдаде.

Кстати, Байден дал понять, что хотел бы восстановить иранскую ядерную сделку, которая была подписана в 2015 году, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме. Но, учитывая, что от некоторых своих предвыборных обещаний он уже отказался, это тоже может оказаться пустым звуком.

Автор: Ольга Лебедева
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