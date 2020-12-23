Байден начинает брать назад предвыборные обещания

Обещание Джо Байдена свернуть иммиграционную политику Дональда Трампа в "первый день президентства", похоже, уже не соответствует действительности, поскольку его советники говорят, что "разворот займет время " и все меры будут продолжать работать после того, как президент-демократ вступит в должность.

В ходе онлайн-брифинга с журналистами главные советники Байдена предупредили, что ограничения на предоставление убежища и другие элементы иммиграционной политики на южной границе Соединенных Штатов не исчезнут в ближайшее время.

"Откат политики, — говорят советники Байдена, — потребует времени."

Заявление противоречит тому, что обещал Байден, когда проводил предвыборную кампанию.

"Дональд Трамп захлопнул дверь перед лицом семей, спасающихся от преследований и насилия. В первый же день я отменю решение президента Трампа ограничить убежище и покончу с программой MPP (протоколов защиты мигрантов)", — обещал Байден в своем твиттере.

В социальных сетях немедленно поднялась волна осуждений:

"Похоже, что включение политики в предвыборную платформу или обещание кандидата, пытающегося выиграть голоса, на самом деле не означает, что это будет сделано, как только человек окажется у власти", — написал журналист Гленн Гринвальд. "Байден планирует использовать клетки, которые он и Обама построили, когда он станет президентом. Он призывает к терпению", — добавил другой пользователь. "Думаю, вам, ребята, все-таки стоило спросить Джо об этих клетках", — ответил писатель Стивен Л. Миллер .

Напомним, администрация Барака Обамы, где Байден был вице-президентом, проводила строгую иммиграционную политику — при них были построены печально известные "клетки", которые сейчас используются при разделении семей, незаконно въезжающих в страну.

Байден признал, что это была "ошибка администрации Обамы" и утверждал, что все будет по-другому, когда он будет на посту президента.