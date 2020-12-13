Иран ответит Израилю и США, но не сразу

Убийство Мохсена Фахризаде стало пятым покушением, четвёртым убийством иранских физиков-ядерщиков. Как Ирану сохранить свой научный потенциал? Какие выводы надо сделать и какие меры принять? Каким будет ответ Ирана? Когда? Какие выводы надо сделать России? Почему мир не торопится осудить явный теракт? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды. Ру" Любови Степушовой ответил политолог, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

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Против Ирана ведётся необъявленная террористическая война

Тайная война Запада против Ирана

— Тофик, в Советском Союзе никакая спецслужба не смогла бы достать, например, Сахарова, других ведущих ученых. Почему бы Ирану не сделать такую же систему в условиях вражеского окружения и постоянных диверсий и терактов?

— Последнее показательное убийство ведущего физика, конечно, серьезный сигнал к размышлению для иранского руководства. Программа ядерных разработок является для этой страны не только делом чести, но фактически делом жизни и смерти. Конечно, надо сейчас подумать над тем, как ее обезопасить.

Натанз — закрытый город. Но, если он закрыт, почему тогда так открыто шастают по всем направлениям, по пригородам Тегерана такие важные персоны, как Фахризаде. Я считаю это серьезным упущением Агентства ядерной программы Исламской Республики.

Выводы для Ирана

Эта программа — самая дорогостоящая, и прекрасно известно, что к вам неровно дышит Израиль, соседствующие государства, Соединенные Штаты Америки. Они давным-давно вынашивают идеи уничтожения этой программы.

Значит, надо было позаботиться, чтобы:

во-первых, обеспечить большую конфиденциальность, секретность и закрытость;

с другой стороны, чтобы эти люди действительно были бы не публичными.

Просто не укладывается в нормальное восприятие, чтобы такая важная персона так открыто и без всяких мер предосторожности перемещалась по улицам.

Из-за произошедшего убийства, конечно, Иран сейчас очень сильно встревожен, и озлоблен. Какие-то ответные действия обязательно будут предприняты и меры предосторожности усилены.

Я не думаю, что это будет быстро. Скоропалительно принимать какие-то решения или наносить ответные удары по Израилю, по каким-то его объектам или публичным людям будет неразумно.

В любом случае лучше дождаться ухода Дональда Трампа, который, безусловно, был в курсе всех этих процессов. Он за четыре года своего президентства очень много напортил Ирану, а также арабским странам. Поэтому нужно посмотреть, что дальше будут предпринимать американцы.

— Ирану в любом случае не стоит надеяться на какую-то другую политику при администрации Байдена. Вряд ли Байден повернет на 180 градусов и скажет: Иран — наш брат. Все равно подрывная работа против Ирана будет вестись, хотя бы потому, что Израиль всегда будет его злейшим врагом номер, который близок Штатам.

— Конечно, Иран никогда не обольщался по поводу демократов, даже когда при президенте Бараке Обамы было подписано Соглашение в Вене. В Иране был большой ажиотаж и празднества, народ вздохнул, потому что наконец-то иранская ядерная программа нашла ключевое решение.

У министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа и госсекретаря США Джона Керри были прекрасные отношения, которые до сих пор сохраняются и остаются очень важным каналом взаимодействия между Вашингтоном и Тегераном.

Иран надежды не питает

Но когда со стороны Барака Обамы последовало предложение начать более тесный диалог, верховный лидер Ирана сказал, что нет, нам с вами не о чем говорить, потому что у нас есть своя программа действий, мы в региональной политике никому на уступки не пойдем, у нас есть свои приоритеты, свое видение, мы идем своей дорогой.

Иран никогда, во всяком случае, устами своего верховного лидера, даже ни на йоту не допускал, что они могут пойти на сближение с Соединенными Штатами, начать полнокровный диалог и так далее, и так далее.

Прекрасно знал об этом и Дональд Трамп, и поэтому он взял такой четкий, ярый такой курс на антииранизм и стал открыто работать против этой страны с Израилем и с его арабскими соседями.

Беспредел западной фальши

Венцом этой антииранской истерии стало убийство генерала Касема Сулеймани. Сейчас мы видим продолжение политики государственного террора в отношении Исламской Республики Иран.

Чудовищным является то, что мировое сообщество хладнокровно все это пережило, не было никакой реакции. Правда, Москва осудила, Анкара осудила, Объединенные Арабские Эмираты тоже осудили.

Было очень странное заявление Верховного комиссара Европейского союза по внешним вопросам Жозепа Бореля. Такое впечатление, что произошел какой-то досадный случай. Он выражает иранцам свое сочувствие и призывает их к сдержанности и терпимости.

Западное сообщество все время занимает очень фальшивую позицию в отношении принципиальных вопросов, когда дело касается интересов Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран.