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Автор Антон Куликов

Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?

Мир

Отношения между Россией и Германией за последние несколько месяцев значительно ухудшились. В Москве, судя по всему, пришли к выводу о необходимости пересмотреть отношения с Берлином. И перестать делать вид, что при всех сложностях с руководством этой страны можно вести диалог.

Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?

Россия для Германии уже не важна?

Впрочем, то же самое можно сказать и о Германии. По крайней мере, недавно германский министр иностранных дел Хайко Маас написал в одной из статей, что "в отличие от времен (канцлера Вилли) Брандта сейчас нам не надо делать крюк через Москву, чтобы поговорить с нашими восточными соседями".

"Многие наши партнеры в Восточной и Центральной Европе смотрят на Россию критически — и немецкая внешняя политика должна всерьез принимать эти страхи наших соседей. Вместе с предложениями диалога важна поэтому также и ясная немецкая позиция в отношении Москвы, чтобы сохранить доверие в Восточной Европе", — подчеркнул Маас.

К слову, во многом с его персоной связано ухудшение российско-германских отношений. Вести с ним диалог заметно сложнее, чем с его предшественником Зигмаром Габриэлем. Хотя оба являются социал-демократами.

Разумеется, дело не только в том, кто в данный момент возглавляет германский МИД. В Берлине ухудшение отношений связывают с хакерскими атаками на бундестаг в 2015 году и убийством бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. И в том и в другом случае германские власти заявляют о причастности властей российских. В Москве эти обвинения категорически отвергают.

История с "отравлением" Алексея Навального только добавила проблем. Хотя вот германский политик Александер Ламбсдорф в интервью Deutsche Welle заявил, что эта история для немцев куда менее важна, чем две вышеуказанные причины. Поскольку произошло это не на германской территории и нарушением суверенитета не является.

Что думают в Москве

А что же Россия? А в Москве накануне министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с делегацией партии "Альтернатива для Германии". Отношение к ней властей ФРГ и мейнстримной прессы вполне однозначно. Партию именуют ультраправой, какие-либо попытки сотрудничества с ней других политических сил неизменно становятся причиной скандала. В общем, АдГ всячески пытаются представить "нерукопожатной".

Ну так и западные политики, тот же Маас, встречаются с российскими оппозиционерами. Причем предпочитают не из тех, что представлены в парламенте. А куда менее влиятельными, чем "Альтернатива для Германии". Российские же официальные лица от таких встреч до недавних пор если и не воздерживались, то старались их не афишировать. К слову сказать, подобные встречи — вполне нормальная практика. И коль западные официальные лица не видят в ней ничего из ряда вон выходящего, то и российским стесняться здесь нечего.

В минувший понедельник, 7 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом России и канцлером Германии. Впервые за достаточно долгое время. Обычно Путин и Меркель созваниваются чаще. Точнее, созванивались — до истории с Навальным.

По итогам разговора была заметна разница в сообщениях о них. В Москве акцентировали внимание на том, что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе, сотрудничество в борьбе с коронавирусом. В Берлине — что речь шла об "отравлении" Навального.

Станет ли этот разговор прологом к перезагрузке отношений между двумя странами, о которой на встрече с делегацией "АдГ" сказал Сергей Лавров? Судя по всему, едва ли. Тем более, что Меркель в декабре следующего года покинет пост канцлера. Впрочем, за год можно успеть довольно много.

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Редактор: Елена Тимошкина
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