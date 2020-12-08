Против Ирана ведётся необъявленная террористическая война

Руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в окрестностях Тегерана. Президент Дональд Трамп ретвитнул пост израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором говорилось, что "Моссад" давно охотился за Мохсеном Фахризаде. Израиль планомерно отстреливает иранских физиков-ядерщиков. Убийство Мохсена Фахризаде уже пятое такое покушение за 10 лет. Есть ли у Израиля причины опасаться иранского ядерного оружия?

Почему Иран не может сохранить свой научный потенциал? Оппозиционная иранская группа "Моджахеддин-э хальк" ещё в начале 2000-х годов начала публиковать в интернете имена и адреса известных физиков-ядерщиков. В 2008 году Фахризаде попал в санкционные списки ООН и США как автор "иранской ядерной технологии". Почему он не был засекречен? Не является ли это причиной внутреннего раскола в стране, нет ли предателей в службе безопасности, в госорганах?

Обо всем этом и многом другом рассказал политолог, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

— Тофик, убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называют отец иранской ядерной бомбы, хотя ее пока вроде бы нет. Никто не знает, есть ли она. Это уже пятое покушение на иранских ученых за последние 10 лет, и только одному из них удалось избежать смерти. Иран все время говорит о том, что это — рука Израиля.

Вызывает большие сомнения эффективность иранских спецслужб. Почему Иран позволяет отстреливать свои умы? Тем более, что Иран — достаточно закрытая страна. Почему Иран не может защитить даже своих лучших ученых?

— Иран не является закрытой страной, а как раз таки является открытой. Это — не Китай и не Северная Корея. Иран активно поддерживает коммуницирование с внешней средой.

Огромное количество выходцев из Ирана живут в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки, на Ближнем Востоке и во многих других странах. Государство не мешает передвижению своих сограждан.

В Иране живет большая многочисленная еврейская община, которая тоже не ограничивается в передвижениях. Единственное правило, если они хотят выехать за пределы Ирана на историческую родину, они должны указать точный маршрут следования, но запретов никаких нет.

В этом отношении Иран, я бы сказал, выгодно отличается от других закрытых государств. С другой стороны, эта открытость позволяет враждебным силам пользоваться этими каналами.

Действительно есть огромный потенциал противодействия усилиям, которые осуществляет эта исламская республика. Таким образом происходит и подрыв ее международного имиджа.

Антииранская коалиция

Много лет действует фактически антииранская коалиция. В последнее время она обретает более четкие контуры.

Давнишняя мечта Вашингтона — окружить Иран враждебными государствами и создать союз между Израилем и арабскими монархиями Персидского залива на антииранской ноте. Этот план сейчас сработал.

Совсем недавно Биньямин Нетаньяху совершил закрытый визит в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия является фактическим лидером антииранской коалиции, и сейчас вот принц Мухаммед бен Салман, который там правит балом, с большим удовольствием поддерживает антииранские инициативы Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Соседние с Ираном Объединенные Арабские Эмираты осудили этот акт терроризма в отношении Фахризаде. Это не случайно. Абу-Даби тоже выстраивает отношения с Израилем, но тем не менее опасается Ирана.

Определенная часть населения этой страны имеет иранское происхождение. Это — не совсем арабы, у них персидское происхождение. Они пользуются влиянием, поэтому у Ирана тоже есть влияние в сопредельных государствах.

Террористическая война против Ирана

Нельзя сказать, что Иран позволяет отстреливать своих ученых-ядерщиков. Но против Ирана сейчас задействованы очень большие разведывательные и технологические возможности, кибервозможности.

В последние годы на военных объектах происходили многие очень странные события — участились взрывы, кибервмешательство приводило к тому, что сбивались программы очень серьезных глубинных разработок. Пятая колонна внутри страны не дремлет. "Моссад" — действительно очень сильная разведка, у нее — очень большие возможности — финансовые, технологические, электронные и прочие, прочие.

Конечно, иранские спецслужбы страны должны сделать соответствующие выводы, потому что открытость и вальяжность, которая, выгодно отличает Иран, скажем, от Бахрейна, Кувейта, Омана и других сопредельных государств, уже играет во вред этой стране.

Основная проблем заключается в том, что против Ирана ведется необъявленная террористическая война. Она подпитывается, прежде всего, из Вашингтона и из Ближнего Востока.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев