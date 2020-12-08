Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Против Ирана ведётся необъявленная террористическая война

Мир

Руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в окрестностях Тегерана. Президент Дональд Трамп ретвитнул пост израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором говорилось, что "Моссад" давно охотился за Мохсеном Фахризаде. Израиль планомерно отстреливает иранских физиков-ядерщиков. Убийство Мохсена Фахризаде уже пятое такое покушение за 10 лет. Есть ли у Израиля причины опасаться иранского ядерного оружия?

Почему Иран не может сохранить свой научный потенциал? Оппозиционная иранская группа "Моджахеддин-э хальк" ещё в начале 2000-х годов начала публиковать в интернете имена и адреса известных физиков-ядерщиков. В 2008 году Фахризаде попал в санкционные списки ООН и США как автор "иранской ядерной технологии". Почему он не был засекречен? Не является ли это причиной внутреннего раскола в стране, нет ли предателей в службе безопасности, в госорганах?

Обо всем этом и многом другом рассказал политолог, специалист по Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

— Тофик, убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называют отец иранской ядерной бомбы, хотя ее пока вроде бы нет. Никто не знает, есть ли она. Это уже пятое покушение на иранских ученых за последние 10 лет, и только одному из них удалось избежать смерти. Иран все время говорит о том, что это — рука Израиля.

Вызывает большие сомнения эффективность иранских спецслужб. Почему Иран позволяет отстреливать свои умы? Тем более, что Иран — достаточно закрытая страна. Почему Иран не может защитить даже своих лучших ученых?

— Иран не является закрытой страной, а как раз таки является открытой. Это — не Китай и не Северная Корея. Иран активно поддерживает коммуницирование с внешней средой.

Огромное количество выходцев из Ирана живут в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки, на Ближнем Востоке и во многих других странах. Государство не мешает передвижению своих сограждан.

В Иране живет большая многочисленная еврейская община, которая тоже не ограничивается в передвижениях. Единственное правило, если они хотят выехать за пределы Ирана на историческую родину, они должны указать точный маршрут следования, но запретов никаких нет.

В этом отношении Иран, я бы сказал, выгодно отличается от других закрытых государств. С другой стороны, эта открытость позволяет враждебным силам пользоваться этими каналами.

Действительно есть огромный потенциал противодействия усилиям, которые осуществляет эта исламская республика. Таким образом происходит и подрыв ее международного имиджа.

Антииранская коалиция

Много лет действует фактически антииранская коалиция. В последнее время она обретает более четкие контуры.

Давнишняя мечта Вашингтона — окружить Иран враждебными государствами и создать союз между Израилем и арабскими монархиями Персидского залива на антииранской ноте. Этот план сейчас сработал.

Совсем недавно Биньямин Нетаньяху совершил закрытый визит в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия является фактическим лидером антииранской коалиции, и сейчас вот принц Мухаммед бен Салман, который там правит балом, с большим удовольствием поддерживает антииранские инициативы Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Соседние с Ираном Объединенные Арабские Эмираты осудили этот акт терроризма в отношении Фахризаде. Это не случайно. Абу-Даби тоже выстраивает отношения с Израилем, но тем не менее опасается Ирана.

Определенная часть населения этой страны имеет иранское происхождение. Это — не совсем арабы, у них персидское происхождение. Они пользуются влиянием, поэтому у Ирана тоже есть влияние в сопредельных государствах.

Террористическая война против Ирана

Нельзя сказать, что Иран позволяет отстреливать своих ученых-ядерщиков. Но против Ирана сейчас задействованы очень большие разведывательные и технологические возможности, кибервозможности.

В последние годы на военных объектах происходили многие очень странные события — участились взрывы, кибервмешательство приводило к тому, что сбивались программы очень серьезных глубинных разработок. Пятая колонна внутри страны не дремлет.

"Моссад" — действительно очень сильная разведка, у нее — очень большие возможности — финансовые, технологические, электронные и прочие, прочие.

Конечно, иранские спецслужбы страны должны сделать соответствующие выводы, потому что открытость и вальяжность, которая, выгодно отличает Иран, скажем, от Бахрейна, Кувейта, Омана и других сопредельных государств, уже играет во вред этой стране.

Основная проблем заключается в том, что против Ирана ведется необъявленная террористическая война. Она подпитывается, прежде всего, из Вашингтона и из Ближнего Востока.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы иран ученые израиль терроризм тофик аббасов ближний восток мохсен фахризаде
Новости
Николай Носков рассказал, как ему удалось восстановиться после инсульта
Новое противоядие от змеиных укусов спасёт 100 тыс. жизней в год
В смерти Нины Акимовой подозревают её сына
Холифилд заявил, что его бой с Тайсоном состоится
Американцы создали робота, способного чувствовать запахи
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на работе и в транспорте
Губерниев отреагировал на слова Резцовой об аборте
Сергей Боярский рассказал, как избавиться от звонков рекламщиков
На Сахалине мужчина потушил пожар борщом
В России могут разработать ипотеку для жилья на вторичном рынке
Последние материалы
Новое противоядие от змеиных укусов спасёт 100 тыс. жизней в год
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
В смерти Нины Акимовой подозревают её сына
Холифилд заявил, что его бой с Тайсоном состоится
Американцы создали робота, способного чувствовать запахи
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на работе и в транспорте
Губерниев отреагировал на слова Резцовой об аборте
Сергей Боярский рассказал, как избавиться от звонков рекламщиков
На Сахалине мужчина потушил пожар борщом
Против Ирана ведётся необъявленная террористическая война
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Экономика и бизнес
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов Усам Оздемиров Центробанк России запустит третью форму денег Усам Оздемиров
Комментарии
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Украина утвердит план "Б" по Донбассу в 2021 году
Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Как России уйти от западной кабалы
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Как России уйти от западной кабалы
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников