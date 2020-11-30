Европа учится языку силы

В некоторых европейских столицах в последние дни звучит всё более жёсткая риторика в адрес Москвы. Казалось бы, мы не давали для этого новых поводов. Однако политику сдерживания, вернее, удушения России никто не отменял, да и предстоящая президентская рокировка в Вашингтоне обязывает. Особое рвение при этом проявляют, как ни странно, женщины-политики из Германии.

Симптоматичным стал неожиданный выпад в адрес Москвы от министра обороны ФРГ и одновременно лидера партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую сильно взволновали инвестиции в модернизацию российской армии и появление у неё новых видов оружия. На этом основании глава Бундесвера призвала своих европейских коллег говорить о разоружении России "с позиции силы", потому что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так и должно остаться в будущем".

Непонятно, на каких исторических фактах основывает свои рассуждения фрау Крамп-Карренбауэр, так как осведомленные люди уверены в обратном. Тем не менее, подобного рода жёсткие высказывания свидетельствуют о росте "ястребиных" устремлений, типичных для США, ещё и в рядах немецких политиков.

Сокрушительное поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне (пусть и стёртое из памяти Крамп-Карренбауэр), стало для немцев хорошей прививкой от милитаризма. Конституция ФРГ не допускает использование германских вооружённых сил за рубежом, а также их участия в наступательной войне. Но став членом НАТО, Германия всё дальше отдалялась от буквы и духа Основного закона, отправляя своих военных в разные страны и на разные континенты с согласия Бундестага.

На сегодня военнослужащие Бундесвера участвуют в 12 операциях в таких регионах, как Афганистан, Мали, Ливан, Ирак, Судан, Косово и другие. В 1999 году ФРГ участвовала в военной акции НАТО в поддержку косово-албанских сепаратистов, которая проводилась без всякого мандата ООН. Вторая европейская миссия Бундесвера связана с размещением военного контингента НАТО на территории трёх балтийских стран и в Польше после воссоединения Крыма с Россией. Несмотря на возмущение многих жителей Германии Бундесвер перебросил немецкие танки Leopard 2 и БМП на территорию Литвы, поближе к российской границе в целях "сдерживания России на восточном фланге НАТО".

Но аппетиты Германии растут. Не только Крамп-Карренбауэр, но и уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявляет о способности Бундесвера взять на себя проведение дополнительных зарубежных миссий, выдавая свою "голубую мечту" об участии в несуществующей международной миротворческой миссии на востоке Украины, в Донбассе.

Запад глух к мудрым советам

Другой ястреб в стане ХДС (Христианско-демократический союз Германии), предшественница Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны Урсула фон дер Ляйен вышла на новый уровень, став председателем Европейской комиссии и переехав на работу в Брюссель. Фон дер Ляйен давно выступает с идеями создания европейских вооруженных сил, своего рода "оборонительного Шенгена". В своё время она, "пользуясь служебным положением", отправила военнослужащих Бундесвера в Литву, теперь призывает к более решительным действиям в странах Западных Балкан, иначе "в эту брешь проникнут другие" — Россия, Китай и подобные им "нехорошие" страны. Чтобы занять уверенные позиции в мире, Европа должна учиться языку силы, считает глава ЕК.

"Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, — беспардонно заявляет фон дер Ляйен, — пытается использовать любой вакуум, который оставляют США".

Странно слышать рассуждения о США, которые где-то оставляют вакуум, но не это главное. Поражает способность западных политиков ставить всё с ног на голову. Их тактика состоит в том, чтобы создать конфликтную ситуацию, спровоцировать Россию и злобно критиковать вынужденную ответную реакцию нашей страны. Зря Запад не прислушался к мудрым советам государственных мужей из собственного стана.

Идейный отец политики сдерживания, американский политик Джордж Кеннан, которого трудно заподозрить в симпатиях к России, предсказывал неизбежность новой холодной войны и возможность горячего конфликта в случае расширения НАТО на восток и называл его "стратегической ошибкой эпического масштаба".

Кеннан резко осудил четвёртое расширение НАТО ещё в 1999 году (вступление Венгрии, Польши и Чехии), поскольку оно способно "вновь возродить для России образ внешнего врага в посткоммунистическую эпоху и тем самым повредить демократизации страны".

Но Запад с маниакальным упорством втягивал в альянс всё новые страны Восточной Европы. Когда очередь дошла до Грузии и Украины, глава МИД Сергей Лавров в 2008 году довёл до американского посла Уильяма Бёрнса информацию о наличии "красных линий". Мнение нашей страны они в очередной раз проигнорировали и с ещё большим азартом подначивали Тбилиси и Киев к безрассудным действиям.

Последствия известны: операция по принуждению к миру Грузии из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии и последовавшие за Майданом и госпереворотом в Киеве война на востоке Украины и референдум в Крыму.

Между прочим, американский аналитик и профессор Джорджтаунского университета Авиэль Рошвальд ещё в сентябре 2008 года тщетно предупреждал, что продолжение курса на приём в НАТО Грузии и Украины будет глупостью и в случае Украины приведёт к неизбежному отделению Крыма.

Стокгольмский синдром у германских политиков

Наши политики в прошлом, конечно, тоже много глупостей совершили, но они были скорее "голубиного" толка. Руководствуясь Бог весть какими побуждениями и верой в "общечеловеческие ценности", президент СССР Михаил Горбачёв в своё время принял решение об ускоренном и великодушно-бескорыстном выводе советских войск из восточной Германии. Однако благородные жесты со стороны советского руководства были восприняты в Североатлантическом альянсе как проявление слабости: США и не собирались уходить с территории ФРГ, а НАТО подполз вплоть до границ России.

Получается, что это они готовы залезть в любую щель, где нет России и её влияния.

Невероятная уступчивость "Горби" и его команды, а затем и Бориса Ельцина с его проамериканским окружением создали впечатление у западных "стратегов", что стоит немного надавить — и Россия рассыпется так же, как это случилось с Советским Союзом.

Так что наша вина — в создании на Западе ложных иллюзий на наш счёт.

Россия по своей доброй воле вывела войска с территории ГДР и подала решающий голос в пользу объединения Германии. Но там почему-то уверены, что угроза безопасности стране исходит именно от нас, хотя с середины прошлого века фактически находится под оккупацией США, которой не видно конца.

Впору думать о формировании своего рода стокгольмского синдрома у правящих элит Германии.

Нас уже не удивляет, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую называют "тевтонской Маргарет Тэтчер", обвиняет нас в серьёзном подрыве российско-германских отношений из-за "преступной аннексии Крыма, которая нарушает международное право, и вооружённого конфликта на востоке Украины". Ангела Меркель является ярым сторонником незаконных санкций в отношении России, чем вредит не только нам, но и собственной стране: так, товарооборот между двумя странами рухнул с 80 миллиардов евро в 2012 году до 48 миллиардов в 2016-м.

Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество принесено в жертву экспансионистским планам в духе театра абсурда.

Возвращаясь к воинственным заявлениям главы Бундесвера, хочется спросить, по примеру героя известного российского фильма "Брат 2": "В чём сила, фрау Крамп-Карренбауэр?". Видимо, правильного ответа не знают ни в Берлине, ни в Брюсселе, ни в Страсбурге.

Сила в правде, которая состоит в том, что из Москвы никакой угрозы Европе не исходит, а для поиска мира и процветания на всём континенте — от Лиссабона до Владивостока — нужно уйти от языка санкций, угроз, блокового мышления, бряцания оружием и других атавизмов холодной войны.