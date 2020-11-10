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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Россия спасла Армению от национальной катастрофы

Россия спасла Армению от национальной катастрофы, введя миротворцев в Нагорный Карабах, считает политолог Александр Маркаров.

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Пашинян народу: вы сами сдали Арцах

Прошлой ночью жители Еревана, протестуя против прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, ворвались в здание правительства Армении. Они искали премьера Никола Пашиняна, взбешённые его решением.

Премьер ранее обратился к нации с заявлением:

"Я подписал заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны с 01:00. Текст заявления, уже опубликованного заявления, невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые с ней знакомы наилучшим образом", — сказал Пашинян, сообщает ТАСС.

Во вторник утром, комментируя погром в здании правительства, Пашинян заметил, что некоторые из участников находились в Карабахе, но по "какой-то причине" они оставили свои позиции и бежали.

"Среди них есть генерал. Я официально заявляю, что все инициаторы будут наказаны по всей силе закона", — сказал Пашинян.

Пашинян выбрал меньшее из зол

Как сказал "Правде.Ру" глава армянского филиала Института СНГ Александр Маркаров, у Пашиняна выбор был между худшим и более худшим вариантом развития событий, поскольку противник находился в 2-3 км от столицы Нагорного Крабаха и ресурсов для обороны не хватало.

И с целью избежать катастрофы премьер выбрал вариант, который рассматривается в Армении как поражение, что будет иметь, по всей вероятности, далеко идущие последствия для армянства в Карабахе, сказал политолог.

По мнению Александра Маркарова, в соглашении нет ничего о статусе региона, а без решения этого вопроса, "армяне вряд ли будут видеть возможность совместного с азербайджанцами проживания с учетом той политики, которая проводилась, в том числе, в течение последних 1,5 месяцев, направленной на уничтожение инфраструктуры и гражданского населения".

Россия спасла Армению от национальной катастрофы

По словам политолога, от Москвы в Армении ожидалось вмешательство на более ранней стадии. Но призывы (Сергея) Лаврова ни к чему не приводили, и когда Россия посчитала, что "дальше терпеть уже нельзя", то были введены миротворцы для предотвращения, "в какой-то мере, национальной катастрофы".

Эксперт полагает, что ввод российских миротворцев предотвратил, возможно, массовый исход армян из Карабаха, но в течение времени подобное развитие событий он не исключает.

9/11 для Армении 

Что касается турецких миротворцев, то, по словам Александра Маркарова, в официальном документе об этом речи нет .

"Но мы видим, что присутствие третьей, четвертой, пятой сторон в конфликте гласно или негласно постоянно было. Соответственно, проблема турецкого контингента будет присутствовать и её дополнительно необходимо обсуждать. Но, в целом, достаточно это грустное 9 ноября — сплошной 9/11 ", — отметил Александр Маркаров.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали ночью с понедельника на вторник соглашение о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Вооруженные силы Азербайджанской Республики и Республики Армения сосредоточат свое внимание на своих позициях, российский миротворческий контингент будет размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения (Лачинский коридор) — Ред.", — сказал Путин.

Согласно соглашению,

- Армения возвращает Азербайджану все захваченные в войне 1992-94 годов районы. Армянский Арцах сохраняется в окрестностях Степанакерта, город Шуша для Армении потерян;

— От Степанакерта до границы Армении устанавливается 5 км безопасный коридор, в ближайшие три года будет создан другой новый маршрут, связывающий Армению с Степанакертом;

— Беженцев вернут в места проживания;

— Должен состояться обмен военнопленными и телами погибших;

— Должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона.

Присутствие миротворческого контингента будет автоматически продлено еще на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.

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Темы миротворцы никол пашинян нагорный карабах александр маркаров армяно-азербайджанский конфликт
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