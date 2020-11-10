Слуцкий - о мире в Карабахе: РФ вновь выступает эффективным посредником

Итоговый договор о мире, который подписали Азербайджан и Армения, а также работа российских миротворцев и вообще роль России — показатель того, насколько эффективно наша страна может решать подобные задачи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Рассказывая о роли России в урегулировании конфликта, Слуцкий отметил: наша страна и далее готова помогать в окончательном разрешении ситуации мирным путём, а также стабилизации обстановки в регионе.

"Россия вновь выступает как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве. Есть надежда, что мир наконец придёт в Нагорный Карабах", — высказался Слуцкий.

Военное решение, по мнению Слуцкого, не позволило бы установить мир. Кроме того, самая важная задача в таких ситуациях — свести к минимуму количество жертв.

"В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", — резюмировал чиновник.

По материалам сайта regnum. ru.