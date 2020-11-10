В Турции назвали Нагорный Карабах территорией Азербайджана

По мнению турецких политиков, Нагорный Карабах успешно "возвращён" Азербайджану. Об этом высказался в своём аккаунте Twitter пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

"Карабах освобождён. Карабах — это Азербайджан. После этого Турция будет рядом с Азербайджаном как на поле боя, так и за столом переговоров", — уточнил Калын.

Пока на данное заявление не отреагировали остальные стороны, работающие по мирным соглашениям и установлению мира в регионе. На данный момент ведётся активная работа, в регион прибывают миротворческие силы.

Напомним: мирное соглашение было подписано при поддержке России, которая предоставит миротворцев. Также в договоре примет участие Турция, миротворцы которой также планируют прибыть в район НКР.

Мирное соглашение, между тем, вызвало в Армении массовые протесты: пострадали даже чиновники. Утром 10 ноября стало известно об избиении спикера парламента Арарата Мирзояна.﻿

По материалам сайта aif.ru.