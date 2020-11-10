Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.
"Гори в аду, тварь! Примерно такие настроения царят сейчас в Ереване, в фейсбуке Пашиняна и у меня на кухне", — написала главный редактор RT в соцсетях.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился пойти на уступки Азербайджану и отдать часть территорий Нагорного Карабаха.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.