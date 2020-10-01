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Автор Любовь Степушова

Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе

Анкара и Баку намерены лишить армян государственности, народ Нагорно-Карабахской Республики не позволит этого сделать, считает советник главы МИД НКР Арсен Мелик-Шахназаров.

Цель Баку и Анкары — уничтожить армянскую государственность

В Нагорном Карабахе Баку развязана полномасштабная война, которая призвана решить карабахский вопрос в выгодном для Азербайджана ключе, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Арсен Мелик-Шахназаров.

А именно: изгнать всех армян оттуда, а потом захватить часть территории Республики Армения. Эксперт в доказательство этого тезиса привел слова экс-главы пресс-службы минобороны Азербайджана Рамиза Меликова, сказанные 12 лет назад:

"В ближайшие 25-30 лет на Южном Кавказе не будет существовать государства Армения. Нынешняя Армения построена на исторических азербайджанских землях. Думаю, что через 25-30 лет эти территории вновь перейдут под юрисдикцию Азербайджана".

По словам Арсена Мелик-Шахназарова, Анкара и Баку, руководствуясь идеологией пантюркизма, "серьезно намерены уничтожить один из народов Южного Кавказа". поэтому подготовка к войне шла давно и не только военная, но и политическая, моральная, идеологическая.

Блицкрига не получилось

Эксперт отметил, что самые сильные бои идут на северо-восточном направлении — на село Талыш. Беспрецедентно используется беспилотная авиация. Были атаки на армянские позиции при поддержке турецких самолетов в Вардениском районе Армении — к западу от озера Севан, там проходит стратегическая дорога связывающая Карабах с Арменией. Но попытки проникнуть туда живой силой "были неудачными".

По словам Арсена Малик-Шахназарова, в войне несут потери обе стороны, но эксперт уверен, что Азербайджан, в отличие от Армении, занижает свои потери, как в технике, так и в живой силе. Это связано с тем, что операция не имеет шансов на успех.

"Через день два выясниться, что линия фронта стоит на месте, а потери зашкаливают, и самые националистически настроенные граждане могут предъявить счет своему военнно-политическому руководству", — сказал Арсен Мелик-Шахназаров.

По его словам, Минобороны Армении готовит доказательства участия Турции в войне, включая записи радаров, радиоперехватов на турецком языке при атаке F-16 на армянский самолет. По данным разведки Республики несколько турецких F-16 ранее участвовали в военных учениях на территории Азербайджана, и остались на аэродроме Гянджа.

Советник МИД НКР отметил, что паники среди населения нет, все варианты обороны просчитаны и структурированы, моральный дух высок, в военкоматах очереди добровольцев, "добровольцы уже едут и из других стран, в том числе из России".

"Полномасштабное наступление Азербайджана захлебнулось", — сделал вывод Арсен Мелик-Шахназаров.

НКР будет отставать земли, доставшиеся по праву войны

Арсен Малик-Шахназаров подчеркнул, что НКР будет отставать все земли, которые контролирует на сегодняшний день (собственно территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономии Азербайджанской АССР, плюс 5 районов и около 40% территорий еще двух районов бывшей Азербайджанской АССР), потому что это приобретенные земли "по праву войны", и потому что Азербайджан "точно по такому же праву" удерживает Шаумянский район, вошедший в состав НКР.

"Армяне были вытеснены азербайджанцами со своих исторических территорий на севере Нагорного Карабаха еще при Советском Союзе, поэтому отступать в территориальном вопросе дальше некуда. Наша Конституция 2006 года закрепляет за нами эти территории, что было подтверждено поправками в Конституцию в феврале 2017 года", — сказал советник МИД НКР.

НКР образована на основании закона СССР

По мнению эксперта, конфликт не носит религиозный характер, об этом говорит поддержка муфтиев позиции Карабаха в 2016 году и нормальные отношения у Армении с Ираном.

Это конфликт даже не между Арменией и Азербайджаном, а между Нагорно-Карабахской Республикой и Республикой Азербайджан, отметил он.

В апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял закон по которому автономные области в составе республик при их решении о выходе из состава СССР могли бы решить свою судьбу — остаться им в составе этой республики, или остаться в составе СССР, или образовать свое государство.

"На основании этого закона Карабах провозгласил в сентябре 1991 года свою Республику", — уточнил эксперт.

К идее воссоздания СССР он относится скептически, поскольку об этом высшее руководство России ничего не говорит.

"Лучше иметь хорошего союзника, чем союз из искусственно вовлеченных территорий", — заметил гость "Правды.Ру".

"Азербайджан — искусственно созданное государство"

Эксперт рассказал, что в пропагандистском лозунге: "Турция и Азербайджан — это одна нация — два государства", есть "доля истины".

"Азербайджан создавался на турецких штыках в 1918 году. Название было взято у соседней провинции в Иране. Смысл был — создать республику, чтобы выбить с этой территории христиан, а потом пойти в тот Азербайджан, который в Иране, и объединить. Это пантюркизм в действии и обычная мировая тактика для оправдания экспансии", — сказал Арсен Мелик-Шахназаров .

Азербайджан — искусственное образование, сделал вывод эксперт, что так же доказывает перепись населения 1936 года, согласно которой азербайджанцев не было в Азербайджанской АССР, а были тюрки. Потом их "с талышам и лезгинами записали в азербайджанцы", проведя насильственную ассимиляцию.

"Враг будет отбит"

На вопрос, сможет ли Дональд Трамп решить конфликт, усадив за стол переговоров Армению и Азербайджан и заставив вести экономическое сотрудничество, Арсен Мелик-Шахназаров ответил, что сейчас "смешно" говорить о переговорах — идет война. Кроме того, "Турция всегда политику ставит выше экономики".

Прогнозов эксперт не делает, однако уверен, что "враг будет отбит".

"Блицкриг захлебнулся, в Карабахе люди не сомневаются в победе. Я был в центре конфликта в первой войне, тогда была ситуация намного критичней нынешней, и превосходство армии Азербайджана было в разы большим.  Но и тогда все верили, что мы победим и в результате — победили", — сделал вывод советник МИД НКР.

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Темы нагорный карабах арсен мелик-шахназаров армяно-азербайджанский конфликт
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