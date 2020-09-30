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Автор Любовь Степушова

Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается

Почему военная помощь России Армении в рамках ОДКБ пока не обсуждается, рассказывает политолог Александр Маркаров.

Из первых рук: ход войны в Нагорном Карабахе

Формальности соблюдены

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в разговоре по телефону с Владимиром Путиным 27 сентября не обсуждалось возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт.

"Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты", — отметил он.

Как сказал "Правде.Ру" директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров основные боевые действия на сегодняшний день происходят не на территории Армении, а на территории независимого, но непризнанного государства Нагорно-Карабахской Республики. Поэтому с формальной точки зрения позиции Армении и России понятны.

Хотя, напомнил эксперт, к в течение двух дней различные населенные пункты Армении были подвергнуты бомбардировки со стороны Азербайджана, так же была информация о том, что армянский Су-25 был сбит именно на территории Армении и, по всей вероятности, турецким F-16.

Военное участие России "достаточно сложно выполнимо"

По словам Александра Маркарова, сейчас в Армении "российский фактор" рассматривается в качестве стабилизирующего — как посредник, медиатор в переговорах,  "имеющий свои интересы на Южном Кавказе и выступающий в качестве одного из сопредседателей минской группы ОБСЕ".

С другой стороны, эксперт уверен, что угроза со стороны Турции на сегодняшний день "достаточно реальна", и 102-я российская военная база, "которая имеет функции защиты Армении от внешних угроз и выступает в качестве одного из факторов, который защищает пространство СНГ от внешних угроз", может быть задействована.

Но решения в ОДКБ принимаются консенсусом, поэтому военное участие России выглядит "достаточно сложно выполнимым", пояснил Александр Маркаров.

Кроме того, есть еще один проблематичный для России фактор — это возможное вовлечение в вооруженное противостояние с Турцией.

"Закавказье и вообще Ближний Восток никогда не были простым регионом для принятия простых и однозначных решений. Сейчас пока надо использовать потенциал России в качестве медиатора, использовать военно-техническое сотрудничество, которое есть у Армении с Россией и, в случае необходимости, посылать обращения, конечно, в ОДКБ ", — сделал вывод Александр Маркаров.

С 27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике идут активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают о растущем числе убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе "круглого стола" в агентстве "Анадолу" заявил, что "были предложения от нашего президента — (Владимиру) Путину, также проводились обсуждения с (Сергеем) Лавровым, но этот конфликт (карабахский) так и не нашел своего решения ни на двухстороннем, ни на многостороннем уровне".

"Нерешенность конфликта только воодушевляет Армению", — сказал Чавушоглу.

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Темы одкб нагорный карабах александр маркаров армяно-азербайджанский конфликт
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