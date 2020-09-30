Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией

Военный историк Юрий Кнутов считает, что Кремлю надо вспомнить, как НАТО провел "гуманитарную операцию" в Югославии и, возможно, провести подобную в Нагорном Карабахе.

Война в Карабахе идет по плану Вашингтона

Дирижер карабахского конфликта находится в Вашингтоне, сказал в программе "Точка зрения" военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов. И возобновившаяся 27 сентября война в Нагорном Карабахе — это часть плана по дестабилизации и развалу России, который включает в себя также последние события в Белоруссии.

По словам специалиста, Вашингтон использует желание Турции укрепить свое влияние в этом регионе. В случае позиционного успеха появится возможность закрепить переговорные позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху, а при полномасштабном успехе ставится задача возвращения всех утерянных ранее территорий под контроль Баку, сказал Юрий Кнутов.

Военный историк считает, что Азербайджан настроен воевать до победного конца, учитывая военную помощь Турции.

Сравнивая потенциал вооруженных сил Армении и Азербайджана, Юрий Кнутов отметил превосходство армии Азербайджана, и по численности, и в аспекте вооружений.

Армия Азербайджана сильнее армии Армении

Так, по словам эксперта, ВС Азербайджана насчитывают 120 тысяч военнослужащих, а армянская армия — "чуть более 40". По бронетехнике Азербайджан в три раза превосходит Армению, по артиллерии — в два раза, есть преимущество и в авиации. Все старшие офицеры армии Азербайджана прошли стажировку в Турции, закончили турецкие военные академии. Азербайджан модернизировал советское оружие и закупил новейшее, в том числе в России, Белоруссии, например, реактивные системы залпового огня "Полонез", отметил Юрий Кнутов.

Армения, по его словам, тоже "не сидела сложа руки", она закупила в России ЗРК "Искандер" и новые истребители Су-30, однако Ереван не имеет такой практической военной и другой помощи от России (союзника по ОДКБ), как Баку — от Турции.

Юрий Кнутов прогнозирует, что, учитывая настрой воюющих сторон, в этой войне "будут столкновения больших группировок, большие потери, в том числе среди мирного населения".

"Эту войну очень трудно уже остановить, так как Турция заняла непримиримую позицию, поддерживаемую США", подчеркнул эксперт.

Мотивация Турции — возрождение Османской империи

Активизацию Турции в регионе он объясняет ее желанием "восстановить в том или ином роде Османскую империю". Действия Реджепа Эрдогана на Кавказе — это звено одной цепи действий в Сирии, Ливии, а также в Восточном Средиземноморье, где он намеревается "отвоевать" газовые месторождения у других конкурентов.

"Эрдогана никто не может остановить, против него нет санкций, он пошел на восстановление мечети в христианском храме Святой Софии, что было проглочено христианами, и он осмелел", — сказал Юрий Кнутов.

Эксперт считает важным религиозный аспект конфликта. По его словам, в случае победы Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе не исключено возрождение исламизма в его самых экстремистских течениях, типа ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), отметил Юрий Кнутов.

"Победа мусульман в Нагорном Карабахе может быть расценена исламскими экстремистами, как поддержка Аллаха в борьбе с "неверными". Известно, что Партия "Братья мусульмане" из которой вышел Эрдоган, запрещена в России, и покровительствует экстремистам в Сирии", — сказал Юрий Кнутов.

Это опасно для России с ее мусульманскими районами, где в последнее время идут задержания "спящих" ячеек террористов, добавил он.

Почему России нельзя терять Армению

По словам Юрия Кнутова, развал России — это долгосрочная стратегия Вашингтона, американцы для ее выполнения будут дестабилизировать Кавказ, Курилы (Дальний Восток), Крым, Сирию, Калининград.

В этой связи России никак нельзя "терять Армению". Российскому руководству надо определяться со своей позицией, учитывая что Баку все более переориентируется на Турцию, отметил Юрий Кнутов.

"Если Россия не поддержит Армению в рамках ОДКБ, то все увидят, что эта структура — фикция, которая существует только на бумаге, и ее авторитет упадет до нуля. Поэтому надо от дипломатических заявлений переходить к делу. Наша база в Гюмри должна хотя бы препятствовать действиям азербайджанской авиации — так, как она действует в Сирии, поднимаясь и препятствуя вылетам израильских самолетов в Средиземном море", — подчеркнул эксперт.

Потеря Армении будет для России большим ударом, и с точки зрения военного плацдарма, и с точки зрения политического влияния в мире, сделал вывод Юрий Кнутов.

Эксперт не исключает в самом критичном варианте войну России с Турцией, и здесь Москве надо заранее решать проблему закрытия Турцией Средиземноморских проливов — с помощью создания сухопутного коридора в Сирию через Иран.

Как решать карабахский конфликт

Юрий Кнутов считает очень трудным справедливое решение карабахского конфликта, так как в нем присутствуют вековые противоречия между армянами и азербайджанцами, армянами и турками (геноцид армян), а также наследие большевиков, которые отдали Нагорный Карабах Азербайджану, руководствуясь поддерживанием хороших отношений с Турцией.

По словам Юрия Кнутова, надо останавливать бои и, возможно, вырабатывать экономическую карту для совместной деятельности Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это может сделать, по его словам, не Россия, а США. Так, Дональд Трамп недавно посадил косоваров и сербов за стол переговоров по экономическим вопросам.

"Хотя это будет означать поражение Армении", — отметил военный историк.

Выгодный для Армении выход он видит в курсе на создание союзного государства с Россией, для этого Москва должна сделать свою государственную экономическую и социальную модель привлекательной.

"А пока надо вспомнить, как НАТО провел в Югославии "гуманитарную операцию" для сохранения жизней мирных жителей, мы знаем, чем она закончилась, но она была проведена. И Россия может провести в Нагорном Карабахе такую операцию, например, для предотвращения резни армян", — сказал Юрий Кнутов.

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