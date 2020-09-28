Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?

Ситуация в Нагорном Карабахе представляет собой огромный вызов для российской дипломатии. Нужен прорыв, иначе Турция, а не Россия возродит империю.

Может ли сегодня Азербайджан захватить Карабах?

Турция проводит военную операцию в Нагорном Карабахе

В воскресенье 27 сентября возобновилась активная фаза боевых действий в Нагорном Карабахе. На юге непризнанной Республики азербайджанская армия перешла в наступление с использованием тяжелой техники и артиллерии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что Азербайджан должен решить конфликт раз и навсегда, восстановив историческую справедливость. Президент Азербайджана добавил, что "второго так называемого армянского государства на азербайджанской земле" он не допустит никогда.

У сторон после боев есть не только потери в технике, но и в живой силе. По данным Нагорно-Карабахской Республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погиб 31 человек. Азербайджан называет потери армянской стороны в 550 человек. Есть потери и у азербайджанцев.

Армения пока отказалась от помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как Нагорный Карабах даже не признан Ереваном как суверенное государство, то есть война идет не на территории Армении. Однако нынешнее обострение — это не просто позиционное продвижение Азербайджана вперед, чтобы занять несколько господствующих высот. Это реализация плана возвращения Карабаха под контроль Баку под руководством такой сильный регионального игрока, как Турция.

По мнению политолога Семёна Багдасарова, наступление ведется по согласованию с Турцией. И это "хорошо спланированная операция".

"На стороне Азербайджана участвует и турецкий спецназ, и боевики сирийской так называемой оппозиции, на самом деле представители террористических организаций со всего мира и с Востока — 4 тысяч человек. Это заранее спланированная боевая операция", сказал Семён Багдасаров для "Правды.Ру".

По его словам, президент Реджеп Эрдоган готовится к празднованию 100-летия Лозаннского соглашения в 2023 году и к президентским выборам и действует сразу на всех фронтах: на кипрском, греческом, ливийском, иракском и на южно-кавказском.

Три важнейшие задачи Москвы в конфликте

В связи с этим перед Москвой стоит первая задача — показать союзникам по ОДКБ и наблюдателям, что эта организация не пустая имиджевая затея, а может защищать. Это очень важно, так как безопасность — это единственный фактор, который сегодня удерживает Армению и государства Центральной Азии в сфере влияния России и предохраняет от деструктивного влияния Запада.

Вторая задача — в очередной раз остановить Турцию в ее реваншистских идеях неоосманизма и пантюркизма.

Турция в отличие о России, которая призвала стороны проявлению сдержанности в связи с ситуацией в Карабахе, ясно выразила свою поддержку Баку. Азербайджан и Турция — это "один народ — два государства", сказал Эрдоган,

На словах он называет себя "другом" Путина. а на деле подрывает "братские" отношения с Россией.

Анкара откровенно вытесняет "Газпром" с турецкого рынка газа в трудную для российской экономики время. Россия сегодня занимает в списке поставщиков газа Турции пятое место, а Азербайджан — первое с 23,5% долей турецкого рынка. Поставки по "Турецкому потоку" фактически остановились, а "Голубой поток" так и не вышел из ремонта..

Турция снижает и закупки российской нефти, заменяя ее сырьем из Азербайджана. Так, крупнейший в Турции НПЗ STAR, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников.

Третья задача России — не дать в этом конфликте обеспечить торжество одной религии над другой, что в данном случае чревато усилением исламского экстремизма в регионе., критический опасного для России. никто не отменял угрозы Эрдогана взорвать Россию изнутри в исламских регионах.

И это всё не противоречит тому, что Азербайджан имеет права на возврат своих территорий, но не в рамках бывшей советской автономии, народ которой сделал свой выбор на референдуме в 1991 году, а в рамках захваченных Ереваном азербайджанских районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Их надо возвращать, но с признанием независимости Нагорного Карабаха. Это было бы справедливо.

Вопрос надо решать в рамках евразийских аналогов ОБСЕ

Карабахская проблема сегодня решается в рамках ОБСЕ (Минская группа), куда входят, кроме России также США и Франция. Неразрешенность конфликта указывает на слабость союза с Западом, который дестабилизирует Россию подогреванием конфликтов в постсоветских странах.

Очевидно, что России нужна новая евразийская система безопасности вместо ОБСЕ. Надо работать с Китаем, Казахстаном, Индией, однако Шанхайская организация сотрудничества ( ШОС ) не становится аналогом западных миротворческих структур. Для повышения уровня суверенности ей не хватает политической воли, которая подавлена угрозой экономических санкций. А , возможно, и предателей много во власти.

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин альтернативу Западу, претендующему на то, что он мировое сообщество, быстро создать невозможно.

Это итог горбачевской перестройки, в которой курс у России был на интеграцию с международным правом, с мировой экономикой и так далее, в которых господствует Запад, пояснил политолог.

По словам Владимира Лепёхина, понадобилось время, чтобы увидеть опасности интеграции с Западом, которые выражались "в его желании добить и подчинить Россию своим интересам". Когда же стало преобладать стремление России обеспечить себе суверенитет, это было встречено Западом крайне негативно, продолжил политолог.

Россия была наказана агрессией Грузии в Южную Осетию, переворотом на Украине. Давление идет в Молдове, Прибалтике, Белоруссии, Грузии и так далее. И события на Южном Кавказе, по мнению Владимира Лепехина, это "не просто армяно-азербайджанский конфликт, а все-таки есть определенная западная поддержка".

"Российское руководство и многие элиты постсоветского пространства начинают понимать, что, на самом деле, Запад не открыт, а проводит колониальную политику, во многом реваншистскую, в том смысле, что ставятся те цели, которые ставились во время Второй мировой войны в отношении Советского Союза, но не были реализованы", — отметил Владимир Лепёхин.

По его словам, Россия "созревает" для того, чтобы применять свои структуры в международных делах, для этого есть база — созданы клуб президентов постсоветских стран, СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ОДКБ, "который носит не столько военный, сколько военно-политический характер".

"Сейчас становится все более очевидным, что России не нужна Всемирная торговая организация и нужна своя евразийская организация здравоохранения, организация по защите прав человека — аналог ОБСЕ", - добавил эксперт.

По его словам, чтобы создать аналог ОБСЕ, важно наличие не только воли России, но и желание и возможностей других стран в этом участвовать, так как подобные организации требуют серьезного финансирования.

Эксперт считает, что "может быть, БРИКС или ШОС, в конечном счете, будут создавать такие структуры".

"Китай — закрытая страна для всего мира, для Запада. Но завтра, возможно, Китай тоже будет заинтересован в том, чтобы существовала такая организация. Поэтому, возможно, вместе с Россией и другими странами Пекин создаст некий аналог ОБСЕ", — сказал Владимир Лепехин.