Переговоры между представителями РФ и Турции по Карабаху закончились ничем. По мнению турецкой стороны, единственным вариантом решения проблемы (при котором можно будет говорить о мирных переговорах) является отход Армении с "оккупированных" территорий.
Именно вопрос Армении стал в итоге камнем преткновения. Переговоры застопорились, и турецкий МИД позднее сообщил: если по Сирии договориться с РФ удалось, то по Карабаху — пока нет.
"Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?
Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом?
Разве мы видим подобный подход в отношении Украины, в том числе событий в Крыму? Совершенно справедливо мировое сообщество поддерживает Украину и жителей Крыма. Мы также четко поддерживаем территориальную целостность Грузии.
Нужно подходить к странам с одинаковых позицией", — подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.