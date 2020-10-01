Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

Переговоры между представителями РФ и Турции по Карабаху закончились ничем. По мнению турецкой стороны, единственным вариантом решения проблемы (при котором можно будет говорить о мирных переговорах) является отход Армении с "оккупированных" территорий.

Именно вопрос Армении стал в итоге камнем преткновения. Переговоры застопорились, и турецкий МИД позднее сообщил: если по Сирии договориться с РФ удалось, то по Карабаху — пока нет.