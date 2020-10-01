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Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

Переговоры между представителями РФ и Турции по Карабаху закончились ничем. По мнению турецкой стороны, единственным вариантом решения проблемы (при котором можно будет говорить о мирных переговорах) является отход Армении с "оккупированных" территорий.

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

Именно вопрос Армении стал в итоге камнем преткновения. Переговоры застопорились, и турецкий МИД позднее сообщил: если по Сирии договориться с РФ удалось, то по Карабаху — пока нет.

"Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?

Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом?

Разве мы видим подобный подход в отношении Украины, в том числе событий в Крыму? Совершенно справедливо мировое сообщество поддерживает Украину и жителей Крыма. Мы также четко поддерживаем территориальную целостность Грузии.

Нужно подходить к странам с одинаковых позицией", — подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

 

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