Кто подведет Казахстан под цветную революцию

Актуальна ли "цветная революция" для общества Казахстана? "Правда.Ру" выясняет у главного редактора журнала "Архонт", кандидата исторических наук Антона Бредихина.

Читайте начало интервью: Казахстан: интересы России и страшный Китай

— Каково присутствие России в Казахстане? Там есть какие-то наши транснациональные организации?

— Все сразу говорят: "Байконур". Первое, что у нас.

— А нефть кто разрабатывает сейчас?

— У них есть собственные компании. Плюс они приглашают западные.

— Вот так.

— При этом Токаев выступал с законами о земле, о доступе к недрам. Он намерен запретить иностранцам скупать это все. Украина вот разрешает, а этот запрещает.

— Но были протесты поэтому.

— Я полагаю, это все управляемо.

— Они вот протестовали по выборам в прошлом году. Вот этот протест был почему "слит". Некто Амиржан Косанов — кто это такой? За него голосовали 16% избирателей. Какие интересы он представляет?

— Назарбаев, уничтожая оппозицию, стремился к тому, чтобы она покинула бы оппозицию, либо была б уже в земле.

А Косанов, который действует не первый год, выступал чисто в роли спойлера. И ему дали получить должность по экоресурсам и получить большой процент в протестных регионах. Это не то, что "лидер оппозиции вышел". Мы поэтому увидели целый ряд обвинений со стороны изгнанной казахской оппозиции.

— Вот этот вот Мухтар Аблязов.

— Он и заявил, что Косанов — ненастоящая оппозиция, фейк. Заработал очко политическое.

— А что экстремистского в Аблязове? Требует национализации предприятий, кредитной амнистии, искоренения бедности.

— Он не входит в рамки текущей элиты, является бинарным полюсом.

— В Париже сидит.

— И именно он, либо такие люди как он, могут быть источниками альтернативной модели развития для страны, но уже с другими людьми.

— Его могут привести к власти с "цветной революцией"?

— История говорит о том, что правительства в изгнании к власти не приходили. Это должен быть местный человек с опытом именно государственного управления. Пытающийся выстроить взаимоотношения со всеми слоями общества — не элитами, а именно слоями. Раскол-то затянется на долгие годы.

— А вот в Киргизии было пять революций за постсоветский период, но все равно страна прилепилась к России. Не всякая "цветная революция" ведет на Запад, видимо.

— Да.

— Казахстан таков же, или его можно отвернуть на Запад?

— Ну там не было революций и оппозиция управляемая. Поэтому пока говорить о таком нельзя.

— Есть гражданское общество в Казахстане? Вот в Белоруссии сейчас говорят, что оно "созрело".

— Выйдя на улицу? Оно так не зреет, все же должны быть основные предпосылки. Когда идет культурное развитие интеллигенции, когда идет более широкая работа, направленная на то, чтобы массы, люди получали всё больше и больше демократических оснований для своей деятельности, чтобы они чувствовали, что живут в демократическом обществе. Это долгий вопрос, а не то чтобы вдруг "созрело".

Казахи и Россия

— Экс-посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев много говорит в интернете. Он сказал, что Казахстану объявлена (неясно, кем) информационная война, которая может перейти в плоскость цветной революции. И считает, что справляться придется самим, России не нужен Казахстан. А вы как считаете — нужен?

— Все наши земли, бывшие в составе страны, России нужны. Граница породила казаков, а казаки — Россию. Слова Льва Толстого. Мы вложили в них столько, чего не сделали те же самые казахи и лишь пользуются сегодня теми благами, которые были сделаны за счет большей частью славянского населения.

— То есть мы Казахстан не отпустим из своей сферы?

— Куда же его отпустим? Вот он, около нас. Никуда он не денется…

— Не уверена, что это не пустые слова. Много примеров, когда все же не получалось. Я не уверена, что с Лукашенко получится.

— Я считаю, что он должен уйти.

— А он возьмет и не уйдет. И что мы можем сделать?

— Иначе он получит бойню у себя же в стране. Итоги будет пожинать сам, так как большой вопрос — будут ли ему помогать.

— А зачем нам это нужно? Бойня явно не в нашу пользу. У нас вообще есть рычаги влияния на него? Чтобы не думать, а сказать: "Вот, товарищ дорогой, давай так делай".

— Деньги у него в Великобритании и Эмиратах. Дома тоже в разных странах. Один есть в Балашихе, есть в Китае — хорошо подстраховался.

— То есть рычагов влияния на него нет?

— А как фигура он в дальнейшем может ли нам пригодиться на территории Белоруссии? Думаю, что нет. Есть у нас пример работы на территории этой страны — Бабич.

— Которого отозвали.

— Пришлось отозвать. Но его надо не только вернуть, а поставить во главе Белоруссии, а то и Белорусского федерального округа.

Только так мы сможем не только удержать страну, но и довести до конца тот процесс, который был начат при подписании договора о Союзном государстве.

— Вернемся к Казахстану. Как у них сейчас с экономикой? Они на нефти живут, как и мы?

— Не только на нефти, у них и металлургия хорошая добывающая. Промышленность тоже развивается.

— Они даже хвалятся, что даже лучше, чем у нас. Открытие.

— Поэтому они тоже учатся здесь, активно с Россией всё развивают. Пусть хвалятся, мы же знаем более-менее реальную ситуацию в стране. И, соответственно, в принципе, как хороший экономический союзник по Евразийскому союзу, Казахстан сохраняет эту позицию. И в дальнейшем во многом пригодится и нам, я думаю.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев