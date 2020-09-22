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Автор Любовь Степушова

Казахстан: интересы России и страшный Китай

Каковы реальные связи современных России и Казахстана? "Правде.Ру" рассказывает главный редактор журнала "Архонт", кандидат исторических наук Антон Бредихин.

— Следующей страной, которую будет дестабилизировать Запад, станет Казахстан, как я считаю. Были уже Украина, Армения, Белоруссия… Есть ли, по-вашему, уже план по дестабилизации Казахстана?

— Подобрались уже давно — вспомним революцию в Киргизии, и не одну. На этом опыте оценили конкурентоспособность за Центральную Азию как с Россией, так и с Китаем. В отношении Казахстана готовится более глобальная модель, там же нет деления на восток и запад.

— А религиозного фактора там нет?

— Он мог быть интересным, поскольку он есть. Если не брать фактор православия, то остается ислам. У запада страны это салафиты, и младший жуз является его приверженцем. Поэтому на западе страны выявляют целый ряд экстремистских движений и более широко работают спецслужбы. Кроме того, есть элитный фактор, разделение по жузам. К старшему жузу относятся и Назарбаев, и Токаев, и большинство как правительственных чиновников, так и бизнесменов.

А это не просто племенная связь. Это связь на основе родословных по мужской линии. И конфликт заложен в том, что до сих пор нет единого казахского общества.

— И на что они даже жалуются.

— Это молодая нация, и здесь хорошо поработал Советский Союз. Казахи появились при советской власти — они же до того были киргизами-кайсаками, либо просто киргизами.

В общем, мы говорим и об отсутствии общей идентичности, этнической идентичности и об отсутствии религиозной общности, единой для всего населения страны, о глубочайшем разрыве между элитами, что также может использоваться как на Западе, так и на Востоке — Китай здесь даже более активный актор.

— А России вообще там нет? Русского фактора.

— Российские войска стоят. В 90-е годы, нулевые был массовый выезд славянского и немецкого населения из Казахстана. Оттуда даже в мое село приезжали.

Да, существует Координационный совет русских и прочих организаций. Но это не во благо поддержки славянского населения — поднимавшего целину, строившего города, создававшего промышленность. Интеллигенция оказалась не нужна, ей пришлось Казахстан покинуть. Восток Казахстана — исконно казачьи земли.

— Конечно.

— Назарбаев до Токаева активно формировал лояльные ему структуры, но делал это совместно с США. Тот же атаман Захаров, который представляет себя как всемирного атамана, имеет прямые связи с ЦРУ, активно привлекает таких же американских представителей казачества.

И власти Казахстана создают свои псевдоорганизации с красивыми названиями, что идет в ущерб русскому и славянскому населению.

"Врощенность" в Россию

— Я читала сайт "МедиаМетрикс", где есть статья о казахстанском городе Усть-Каменогорске, где 51% жителей — русские, и местное население поддерживает Россию. В 1994 году там вообще хотели создать русскую автономию, но сепаратистов разогнали. Многие русские там протестуют против переименования улиц. Казахи там ощущают себя сиротливо. То есть, в народе еще живет связь с Россией, и люди хотели бы вернуться туда.

— Несомненно.

— Может ли данный фактор стать дестабилизирующим? Или там в этом плане все под контролем?

— Думаю, русский фактор и дальше будет иметь возможность реализовать исконные права русских на бывшие российские земли.

Вернемся к словам Владимира Путина о том, что Россия в 1991 году отпускала все страны с исконно русскими землями, предоставленными как подарки.

— Намек был. Но есть ли инструменты возвращения? Я вижу только крымский вариант — как бы дестабилизация Казахстана работает на Россию.

— Крымский вариант уникален.

— Или это Советский Союз 2.0 какой-то.

— СССР уже не будет, мы прошли этот этап развития. Мы должны подойти к новой форме интеграции на постсоветском пространстве.

То, что творится в Белоруссии — там пример для всех, что лучше жить вместе с Россией, а не бить себя в грудь и кричать: "Я есть страна, я есть Людовик XIV". Еще раз говорю: опасаться им надо еще не столько Запада, сколько Востока.

— Китая.

— Вот это они прекрасно понимают. Если придут китайцы, то лучше бежать к русскому Ивану, иначе просто вырежут. А в территориальных спорах Казахстан уже уступил ряд территорий китайской стороне. И даже после советско-китайского конфликта. Буквально полгода назад СМИ уже прощупывали информацию, что Казахстан и Киргизия якобы исконно китайские.

Были дипломатические возражения, ситуацию спустили без обострений. Но вот сам факт, что рано или поздно Китай видит хоть через сотню лет, но возвращение Казахстана под свой контроль.

И восток страны постепенно, но будет получать замещение — русские уезжают, китайцы приезжают. Работают и те и те, а в итоге будет что придется. Придется Казахстану возвращаться в единое государство с нами.

— Пока этого не видно. Они говорят о многовекторности, элита — сплошные националисты, позыва к разговору с Россией у них нет…

— Мы живем в мире денег. Три богатейшие в этой стране группировки либо связаны с Назарбаевым, либо транснациональные — евразийская и корейская.

У них реальная власть, а не у тех, кого по телевизору видно. И их бизнес напрямую связан с Россией. Даже на Тверской у них большая часть коммерческой недвижимости скуплена. И без России реальная власть, реальная элита будущего для себя не видит. "Благодаря" этим элитам экономика у нас фактически едина.

— И вы считаете, что за счет этого в дестабилизирующей ситуации Казахстан все же выберет именно Россию, а не Китай и США?

— Они с нами врощены в нашу систему, в нашу экономику, куда им уходить?

— Украина тоже была врощена — и за год все порушили.

— Там и за полгода можно было сделать все это. Это быстрый процесс без долгосрочных перспектив. Надо заниматься более долгосрочную позицию, как китайцы. Учиться у южных соседей.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы сша китай россия казахстан антон бредихин
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