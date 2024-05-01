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Бетонные раковины для ванной: стильный выбор или проблемное решение

Главные минусы раковины из бетона

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не все, кто планирует ремонт в ванной комнате, предпочитают классические керамические умывальники. Бетонные мойки становятся все более востребованными благодаря своей доступной стоимости и стильному внешнему виду. Такой выбор объясняет дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости", однако она также указывает на некоторые минусы таких раковин.

Главные минусы раковины из бетона
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva is licensed under public domain

По её словам, бетон, имеющий пористую структуру, не может сравниться по прочности с раковинами из гранита, и его легко поцарапать.

Для достижения однородности цвета перед покраской бетон требует особой предварительной обработки, чтобы цвет оставался стабильным на протяжении долгого времени.

Кроме того, бетонные раковины достаточно хрупкие. Они могут потерять свой внешний вид под воздействием жестких моющих средств, постоянного наличия в них посуды или пищевых отходов.

Поэтому, хотя в ванной комнате такая мойка может ещё служить, на кухне её использование не рекомендуется.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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