В Белоруссии провокаторы сработали профессиональнее, чем милиция?

О вмешательстве Запада в дела России и невмешательстве нашей страны в дела других государств, а также о том, как можно было предотвратить протесты в Белоруссии, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

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Принцип невмешательства

— Навального увезли лечиться в Германию. Где и в какой стране возможно такое, чтобы оппозиционера при любых проблемах со здоровьем бросалось лечить другое государство? Немецкие врачи были в Омске уже на следующий день. Антон, как вы это оцениваете?

— Это не первый раз. Когда задерживали Немцова или Людмилу Алексееву, через 2-3 часа уже американское посольство заявляло: "мы возмущены, мы озабочены, это прямое вмешательство". То есть это показывает, что это их люди, они с ними на связи, они их защищают, они их финансируют.

Их наглость дошла до того, что когда в Белоруссии начались волнения, Евросоюз выделил 1 млн евро "на помощь будущим безработным, которых уволят". Потом 53 млн евро "на помощь белорусскому народу". То есть те, кто ходит с бело-красно-белым флагом, это народ, а если с зелёно-красным флагом, то это не народ? И никого не удивило такое прямое вмешательство. А представьте, наше правительство говорит: "жёлтые жилеты" протестуют, им некогда работать, поэтому мы выделяем 50 млн евро "жёлтым жилетам"". Был бы международный скандал.

— Может быть, Запад так себя ведёт именно потому, что мы, как овечки, никуда не вмешиваемся? Мы не вмешиваемся в протесты во Франции, в Америке. Хотя через НКО американцы и европейцы работают с нашим общественным мнением, в политике. Мы не работаем ни с кем. Более того, в Белоруссии сейчас много telegram-каналов, оплаченных Польшей и другими странами, от них идут провокации. Хотя в Белоруссии есть свои нормальные telegram-каналы, нормальные источники информации. России же там не слышно вообще. Мы только говорим, что это внутреннее дело Белоруссии. Точно так же, когда проходил Майдан, мы говорили, что вмешиваться не будет. А иностранные послы все там были. Может быть, всё дело в нашей позиции?

— Представьте, Вадим, у вас есть сын, вы его лишили карманных денег в целях воспитания. А я говорю: "Вадим, вы плохо воспитываете сына. Я ему на карту перевёл 10 000 рублей". Это же странно звучит.

Я считаю, что наша страна правильно делает. России нужно:

решать внутренние вопросы,

повышать качество жизни наших граждан,

отстаивать интересы нашей страны на территории всего мира.

У нас плохо защищены права наших граждан, когда они как туристы куда-то приезжают. Есть у нас геополитические интересы, в том числе интересы наших экспортёров. Их надо защищать, потому что это выручка наших налогоплательщиков. Если они наши налогоплательщики. А если они в офшорах, то пусть их защищают офшоры, а не мы.

Поэтому не нужно вкладывать деньги в telegram-каналы. В Евросоюзе пресса писала об этих протестах только за деньги. Тратить деньги наших налогоплательщиков на эти вещи не нужно. Вмешиваться во внутренние проблемы других стран не нужно. Есть дружественные страны. Обратились за помощью — надо помогать. Не более того.

— Запад финансирует источники информации. Но мы-то за последние 26 лет столько бухнули денег в экономику Белоруссии, в сотни раз больше, чем они в telegram-каналы. Мы же потеряем свои вложения?

— Когда западные страны вкладывают деньги, чтобы пришёл тот или иной президент, он чётко потом отрабатывает эти деньги в интересах США. Когда нужна помощь от России, соседние страны говорят: "Ой, пожалуйста, помогите". А потом если что: "Извините, мы независимые". Тот же Янукович. Получил поддержку России, а потом от нас отвернулся. А когда его скинули, опять к нам прибежал. То есть если мы куда-то деньги вкладываем, это должно быть выгодно:

политически,

экономически.

Вливания в Белоруссию были за счет скидок, субсидий, прямых инвестиций. Но что мы конкретно получили за это? Возникло недопонимание между руководством России и Белоруссии. Потому что прямые дотации приводят не к развитию экономики, а к иждивенчеству.

Как избежать беспорядков

— Антон, вы работали и с силовыми структурами, и в среде правозащитников. Как оцените работу силовых ведомств в Белоруссии в первые дни?

— У них нет опыта. Например, в Москве чёткая и слаженная работа полиции. Я имею в виду подразделение общественной безопасности. В итоге любые попытки организации массовых беспорядков ни к чему не приводят, и никаких силовых действий в отношении митингующих нет. Методика заключается в следующем: в толпе люди готовы совершать правонарушения и преступления.

Поэтому зачинщиков и провокаторов всегда задерживают, а дальше мирные люди высказывают свою позицию, лозунги скандируют. В этом нет ничего социально опасного.

Карательные действия ни к чему хорошему не приводят. Что произошло в Минске? Всегда надо смотреть на командира. Министр внутренних дел шёл по служебной лестнице именно как зам по боевой части. Для него политика вторична, ему важно сберечь личный состав. Провокаторы были — это очевидно. На милицию нападали, били, кидали кирпичи, распыляли в неё газ, сбивали машинами. Милиционеры просто дали обратную реакцию. Зря. Провокаторы для этого и действуют. Они спровоцировали милицию на неадекватные действия: применение огнестрельного оружия и резиновых пуль. Мы не знаем, кто эти люди, за что их задерживали. Но на видео всегда кадр был выстроен, кто-то снимал это. То есть ещё человека не начали избивать, а уже съёмка идёт. ОМОН избивает человека дубинками, ногами. Но как недопустимо нападение на сотрудников милиции, точно так же недопустимы эти зверские избиения. Происходили избиения и внутри подразделений милиции. Это привело к массовому протесту.

70% протестующих — это люди, которые вышли против неадекватных действий белорусских милиционеров, которые поддались на провокации.

Провокаторы сработали профессиональнее, чем милиционеры. Сдержать их должны были командиры. А они где-то на уровне младших командиров и среднего звена, к сожалению, даже поощряли. Чтобы этого не было, надо внедрять персонально носимые видеорегистраторы:

заступил на дежурство — включил регистратор,

сдал дежурство — выключил регистратор.

Это защитит добропорядочного милиционера от необоснованных обвинений, поможет руководству объективно разобраться в ситуации. И нужны общественно-наблюдательные комиссии, когда независимые люди могут проверить место предварительного содержания. У нас в стране они работают больше 10 лет.

Ещё рецепт из европейской практики. Не нужны кордоны, они только будоражат людей. Надо обеспечить безопасность государственных учреждений, банковских организаций. Поставить перед входом 5 безоружных милиционеров (иначе толпа оружие отберёт). А внутрь учреждения или за углом поставить резерв. И если рукав оторвали, толкнули, применили насилие в отношении милиции, то подтягивается ОМОН и задерживает зачинщиков. Тогда все белорусы поддержали бы действия милиции.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова