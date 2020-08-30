Цветков: основная помощь при отравлении оказывается в первые сутки

О том, как отреагировали российские ветераны на лечение Навального в Германии, и правильно ли оппозиционера лечили омские медики, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"Денег нет, но вы держитесь"

— Антон, на днях прозвучало ваше заявление по поводу Навального. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.

— Это не только моя позиция. Наше движение много лет шефствует над такими категориями наших уважаемых ветеранов, как:

бывшие малолетние узники фашистских концлагерей,

блокадники Ленинграда,

ветераны Великой Отечественной войны и другие.

Мне позвонил один из ветеранов и говорит: "Как-то обидно получается. К таким людям, как мы, которых немцы пытали (многое, кстати, в немецкой медицине построено на опытах, которые проводили над детьми и взрослыми в фашистских концлагерях), они относится наплевательски, а за Навальным прислали самолёт". И потом добавляет: "Это потому, что он нас, ветеранов, и родину нашу часто ругает. Вот и прислали". Через пару часов мне позвонила другая женщина и сказала то же самое. Между бывшими узниками фашистских концлагерей пошла просто эта информация. Они начали созваниваться, её обсуждать. Блокадники узнали. И мне стали поступать звонки один за другим. Люди задали вопрос: "А почему вы молчите? Вы же помните, что нам-то Меркель отказала". Была такая история два года назад.

У нас с ними проходило общероссийское совещание, и ветераны обратились ко мне: "Фашисты же нас пытали в концлагерях, здоровье подорвано. Почему бы не сделать такой проект, чтобы системно в Германию выезжало определённое количество бывших узников концлагерей, блокадников, у которых подорвано здоровье в связи с блокадой? Проводили бы там обследование, лечение. Мы были бы благодарны за это". Это даже не потому, что наша медицина лучше или хуже.

Но почему бы немцам не сделать свой вклад в лечение тех людей, которых они пытали, над которыми издевались? Выжил только каждый десятый в концлагерях.

Мы действительно написали тогда обращение к Меркель, очень душевное. Даже вспомнили историю, как один из канцлеров Германии встал на колени в знак примирения. Он просил прощения у тех людей, над которыми издевались фашисты. Это, к сожалению, была не Ангела Меркель. В ответ нам пришёл вежливый отказ в духе "Денег нет, но вы держитесь". Примерно такая же фраза была: "не представляется целесообразным, возможным, нет денег, но мы вас очень любим и уважаем".

Политика двойных стандартов

— Конечно, отказ вызвал негативную реакцию среди бывших узников фашистских концлагерей. Они приняли решение, что обсудят эту тему на Международном антифашистском форуме, который будет проходить к 75-летию Победы 7-9 сентября в Москве. Мы направили запрос послу Германии. Пригласили его на форум, чтобы посол:

рассказал, какая социальная работа ведётся с бывшими узниками фашистских концлагерей;

объяснил, почему такую уважаемую категорию граждан они не могут обеспечить лечением, а Навальному предоставили VIP-обслуживание.

Ещё раз подчеркиваю: здесь ни в коей степени речь не идёт ни о каком ёрничестве. Навальный находится в тяжёлом состоянии. Как бы мы к нему ни относились, я думаю, все (и наши зрители тоже) желают ему скорейшего выздоровления, как и любому человеку, который тяжело болен. Но вопрос простой: почему правительство Германии уделяет ему такое внимание и практически не уделяет внимания тем, кого их предки, немцы, пытали, мучили и убивали, и чьих родных и близких сжигали в концлагерях? У узников есть диссонанс определённый. Они говорят: "Мы не понимаем, как Германия может объявить санкции России". Нам сложно это объяснить, мы говорим: "Это политическая составляющая". Они говорят: "Нет, это понятно. Но как им совесть позволяет? Ведь они фактически объявляют санкции и нам, ветеранам. Мы же тоже часть России".

— Наверное, дело вот в чём. Мы привыкли, что Германия — это самостоятельное государство, которое суверенно по отношению к другим странам. Но мы прекрасно знаем, что на территории Германии до сих пор существует американская база, и помним, что несколько лет назад был большой скандал с прослушкой Меркель и её министров, которые проводила АНБ. И конечно, ветераны правильно ставят вопрос. Я, например, был в шоке, когда прочитал, что Алексей Навальный является личным гостем Ангелы Меркель, и увидел кортеж, на которым его везли. Я присоединяюсь полностью к тому, что вы сказали: мы можем занимать разные политические позиции, но то, что касается здоровья, остается важным. Мы должны сражаться аргументами, а не ядами.

— Узникам уже за 80 лет всем. Но они ещё историю вспомнили: "Какие-то немцы странные. Когда мигранты насиловали их женщин в Кёльне, руководство Германии заявило, что жертвы сами виноваты". Эта политика двойных стандартов и возмущает людей. Узники даже не столько о себе беспокоятся, сколько о других.

Я считаю, что если отечественная медицина не может кому-то помочь, то надо вести его за рубеж. Что касается случая с Навальным, это чисто политический момент.

Любой человек, который разбирается в отравлениях и медицине, знает, что основная помощь оказывается как раз в первые сутки-двое. Именно её оказали наши медики, причём профессионально, раз человек выжил.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова