Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

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Как отметил специалист в комментарии для "Правды.Ру", личность Лукашенко "очень специфична".

Три момента для понимания личности Лукашенко

"Это человек в очень хорошем смысле слова "от сохи", человек-хозяин, который большинство проблем щупал собственными руками и глубоко в них разбирается", — отметил Александр Федорович.

По его словам, как для любого хозяйственника, для президента Белоруссии характерны "определённые перегибы в управлении": он не очень гибок, не очень конструктивен, может быть, слишком директивен, что "иногда бывает полезным".

Вторым важным моментом для понимания поведения президента является тот факт, что Белоруссия — "это очень специфическая страна. И в СССР, и до этого, и сейчас — она находилась и находится "на откупе" у сильных мира сего, продолжил эксперт.

"Это республика многострадальная и Лукашенко — сын своей страны, перенесшей очень много боли, испытавшей много страданий и невзгод", — сказал психолог.

В-третьих, по его мнению, на сегодняшний день Лукашенко оказался одним из очень немногих лидеров, которые пытаются сопротивляться общемировой планетарной доктрине и по коронавирусу, в частности.

"Таких стран, которые эту тему отрицали, вообще немного — две или три наряду со Швецией. И на самом деле это решение очень серьёзное, очень волевое. Ему пришлось пойти против серьёзных сил планетарного уровня, таких как, например, Организация объединённых наций или Всемирная организация здравоохранения и так далее. И здесь он себя демонстрирует как хозяйственник, который не боится ответственности, берёт всё на себя", — отметил Федорович.

Сопротивление недовольных вызывает истощение

Все выше обозначенные моменты требуют, по словам Александра Федоровича, колоссальных усилий в борьбе против оппозиций — политической и экономической, которые в Белоруссии "очень сильны". При этом реальных сподвижников у президента на сегодняшний день "очень немного".

"Много реальных людей — и олигархов, в том числе, и простых людей, недовольных такой формой правления — волевой, жёсткой, номенклатурной. И, конечно, это вызывает мощный резонанс и мощное сопротивление, которое, так или иначе, всё равно на нём сказывается, а сподвижников на сегодняшний день реально у него немного. Я имею в виду в аппарате правительства и так далее. И он всю эту нагрузку тянет, что его, естественно, истощает", — отметил психотерапевт.

Предвыборная борьба увеличивает нагрузку

Характеризуя выступление Александра Лукашенко 4 августа, эксперт отметил, что это обращение прошло в рамках предвыборной кампании, что "увеличивает нагрузку и истощение ещё и ещё". Возрастной фактор тоже играет свою роль.

"Он человек не сильно молодой, который держит ситуацию на своих волевых качествах, и, конечно, он истощён этой борьбой — зачастую бесплодной, зачастую, может быть, пустой, потому что сделать всё идеально нельзя никому ни при каких условиях", — сказал психолог.

По его мнению, поведенческие акты на выступлении, например, пафос, слеза или чуть более длинные паузы, говорят о том, что нервная система не может держать такого уровня нагрузку.

"Как психиатр могу это рассматривать как усталость нервной системы, истощение всех волевых составляющих — человек устал", — резюмировал Александр Федорович.

Жертва политического террора

Психотерапевт добавил, что тема политического одиночества не нова.

"Можно вспомнить (Эриха) Хонеккера или (Николае) Чаушеску, который пал жертвой политического планетарного террора. Чаушеску был, наверное, первым и единственным политиком, который сказал, что "наша страна не будет иметь внешних долгов" и, кажется, обнулил их. Представляете, какое это возражение! И он погрузил страну, конечно, в тяжелейший период финансовой стагнации. Я думаю, что Лукашенко находится, по крайней мере, по тем выступлениям, которые я слышал, примерно в таком же положении: один против всех и, к сожалению, зачастую против своей собственной страны, собственного народа, каких-то политических оппонентов", — сказал Александр Федорович.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Зарегистрировано пять кандидатов (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Ранее ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию. Официальная причина — нет официального приглашения и опасная ситуация с коронавирусной инфекцией. Однако стало известно, что россияне вошли в состав миссии СНГ и будут присутствовать на президентских выборах в Белоруссии.

Информацию подтвердили в посольстве.

"Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь", — сообщает российское посольство по итогам встречи посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

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