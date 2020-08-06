Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.
Как отметил специалист в комментарии для "Правды.Ру", личность Лукашенко "очень специфична".
"Это человек в очень хорошем смысле слова "от сохи", человек-хозяин, который большинство проблем щупал собственными руками и глубоко в них разбирается", — отметил Александр Федорович.
По его словам, как для любого хозяйственника, для президента Белоруссии характерны "определённые перегибы в управлении": он не очень гибок, не очень конструктивен, может быть, слишком директивен, что "иногда бывает полезным".
Вторым важным моментом для понимания поведения президента является тот факт, что Белоруссия — "это очень специфическая страна. И в СССР, и до этого, и сейчас — она находилась и находится "на откупе" у сильных мира сего, продолжил эксперт.
"Это республика многострадальная и Лукашенко — сын своей страны, перенесшей очень много боли, испытавшей много страданий и невзгод", — сказал психолог.
В-третьих, по его мнению, на сегодняшний день Лукашенко оказался одним из очень немногих лидеров, которые пытаются сопротивляться общемировой планетарной доктрине и по коронавирусу, в частности.
"Таких стран, которые эту тему отрицали, вообще немного — две или три наряду со Швецией. И на самом деле это решение очень серьёзное, очень волевое. Ему пришлось пойти против серьёзных сил планетарного уровня, таких как, например, Организация объединённых наций или Всемирная организация здравоохранения и так далее. И здесь он себя демонстрирует как хозяйственник, который не боится ответственности, берёт всё на себя", — отметил Федорович.
Все выше обозначенные моменты требуют, по словам Александра Федоровича, колоссальных усилий в борьбе против оппозиций — политической и экономической, которые в Белоруссии "очень сильны". При этом реальных сподвижников у президента на сегодняшний день "очень немного".
"Много реальных людей — и олигархов, в том числе, и простых людей, недовольных такой формой правления — волевой, жёсткой, номенклатурной. И, конечно, это вызывает мощный резонанс и мощное сопротивление, которое, так или иначе, всё равно на нём сказывается, а сподвижников на сегодняшний день реально у него немного. Я имею в виду в аппарате правительства и так далее. И он всю эту нагрузку тянет, что его, естественно, истощает", — отметил психотерапевт.
Характеризуя выступление Александра Лукашенко 4 августа, эксперт отметил, что это обращение прошло в рамках предвыборной кампании, что "увеличивает нагрузку и истощение ещё и ещё". Возрастной фактор тоже играет свою роль.
"Он человек не сильно молодой, который держит ситуацию на своих волевых качествах, и, конечно, он истощён этой борьбой — зачастую бесплодной, зачастую, может быть, пустой, потому что сделать всё идеально нельзя никому ни при каких условиях", — сказал психолог.
По его мнению, поведенческие акты на выступлении, например, пафос, слеза или чуть более длинные паузы, говорят о том, что нервная система не может держать такого уровня нагрузку.
"Как психиатр могу это рассматривать как усталость нервной системы, истощение всех волевых составляющих — человек устал", — резюмировал Александр Федорович.
Психотерапевт добавил, что тема политического одиночества не нова.
"Можно вспомнить (Эриха) Хонеккера или (Николае) Чаушеску, который пал жертвой политического планетарного террора. Чаушеску был, наверное, первым и единственным политиком, который сказал, что "наша страна не будет иметь внешних долгов" и, кажется, обнулил их. Представляете, какое это возражение! И он погрузил страну, конечно, в тяжелейший период финансовой стагнации.
Я думаю, что Лукашенко находится, по крайней мере, по тем выступлениям, которые я слышал, примерно в таком же положении: один против всех и, к сожалению, зачастую против своей собственной страны, собственного народа, каких-то политических оппонентов", — сказал Александр Федорович.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Зарегистрировано пять кандидатов (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.
Ранее ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию. Официальная причина — нет официального приглашения и опасная ситуация с коронавирусной инфекцией. Однако стало известно, что россияне вошли в состав миссии СНГ и будут присутствовать на президентских выборах в Белоруссии.
Информацию подтвердили в посольстве.
"Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь", — сообщает российское посольство по итогам встречи посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
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