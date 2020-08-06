На 9 августа — день выборов президента Белоруссии — запланировано начало "Майдана" в стране.
Об этом в интернете сообщает белорусский журналист Степан Путило, более известный под псевдонимом NEXTA.
Как сообщают белорусские СМИ, организаторы акции планируют вывести на улицы десятки тысяч человек.
Всего же в разработанном "организаторами" плане четыре пункта:
© Скриншоты ТГ-канала NEXTA
В опубликованном плане не уточняется, сколько дней продлится акция. Лаконично указано лишь, что до "победы".
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