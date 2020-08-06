В Сети опубликован план белорусского Майдана

На 9 августа — день выборов президента Белоруссии — запланировано начало "Майдана" в стране.

Об этом в интернете сообщает белорусский журналист Степан Путило, более известный под псевдонимом NEXTA.

Как сообщают белорусские СМИ, организаторы акции планируют вывести на улицы десятки тысяч человек.

Всего же в разработанном "организаторами" плане четыре пункта:

© Скриншоты ТГ-канала NEXTA

В опубликованном плане не уточняется, сколько дней продлится акция. Лаконично указано лишь, что до "победы".

Читайте также:

Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине

Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает

Белоруссия - идентичный Украине вариант. Просто мы верить не хотели