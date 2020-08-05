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Автор Любовь Степушова

Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Народ Белоруссии, а не стоящий у власти диктатор-олигарх или его оппоненты — прозападные либералы, будет решать судьбу своей страны.

Послание Лукашенко к народу Белоруссии накануне выборов. Прямая трансляция

В Белоруссии назревает бунт, который подавят армией

Офицеры белоруской армии заявили о полной поддержке Александра Лукашенко на выборах. Не случайно Минск долго общался с Каракасом, это обычное заявление латиноамериканских режимов — когда надо дать ясно понять всем, что назревает бунт, но его подавят силами армии.

О том, что в Белоруссии он назревает, говорит вчерашнее выступление президента, который пребывал в истеричном, ажиотажном состоянии, в то время как зал угрюмо смотрел на своего лидера.

Риторика Лукашенко говорит сама за себя

Вот образцы риторики из обращения к нации 4 августа.

— Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, а то заполыхает до Владивостока.

— Люди потеряли всякую совесть. Не верьте моим оппонентам, они всё врут.

— Преступников — выпустим, чиновников — посадим. Всех остальных, кто не умеет думать, а думает айфоном или телефоном — его будут кромсать, его будут долбать.

— Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она "желтая".

— Нужно, простите меня за это выражение, доверять власти. Когда хотят подорвать основы государства, начинают с атак на людей, которые преданно ему служат. Мы такие, какие и вы. Мы из вас, из народа. Если мы плохи, значит, меняться надо и вам. Мы — ваше отражение.

"Цветную революцию" готовит Россия?

О предчувствии "цветной революции" также говорило большое отступление президента на тему: весь мир в майдане, но Белоруссия в этом нестабильном мире — островок спокойствия.

Главный посыл, что "цветную революцию" организует Россия. Кто конкретно — не называется. Наверное, Александр Григорьевич совсем запутался в своих врагах, или решил "сменить пластинку", или "переобулся", или у него мания преследования, что не редкость среди диктаторов.

Главный признак революции: верхи — не могут…

Перед всякой революцией, даже "цветной" (хотя в той или иной мере всякая революция — "цветная"), всегда есть ощущение, что декларации властей ничего общего не имеют с реальностью.

Так, Лукашенко всячески восхвалял многовекторность, но в экономике страны один вектор — российский.

Говорилось о суверенитете Белоруссии — как о главном приоритете, и тут же утверждалось, что партнеры Минска по многовекторности Китай и США стремятся к мировому господству. Были сетования на то, что проиграна борьба за умы молодежи, но если жизнь все хуже, то лучше и не бороться, будет обратный эффект.

Про войска НАТО у границ — ни слова, зато объявляется мобилизация армии на границе с Россией. Про убыточность государственных предприятий и что с этим делать — ни слова. Наоборот, идет речь о повышении зарплаты бюджетникам в два раза. За счет чего, с выпадающими доходами из бюджета? Анонсированы изменения в Конституцию, но совершенно непонятно о чем идет речь.

А низы не хотят

Атмосфера в зале говорила о том, что "низы" удручены. Телевизионщики не знали, куда переключать камеру, когда Александр Григорьевич утирался платком. Вариантов было немного — угрюмая публика, рядом сидящие министр здравоохранения Владимир Караник (который призывает белорусов ценить то, что у них есть), глава МИД Владимир Макей (который рассказывает российским СМИ, как Минск нормализует отношения с Вашингтоном) и председатель КГБ Валерий Вакульчик — организатор разоблачений о российских наемниках, приехавших в Минск делать "цветную революцию".

Еще одна типичная телевизионная картинка — хмурый российский посол Владимир Семашко, который слушает про попытку организовать в Минске "бойню", и улыбающийся коллега по цеху китаец Цуй Цимин, которого воодушевляют рассуждения в СМИ о растущем влиянии Пекина на руководство Белоруссии.

Народ всегда заслуживает своего правителя

Александр Лукашенко, конечно, любит свою Родину, но странною любовью, которая стремится сделать из страны вторую Украину с превращением белорусов в "папуасов", мнящих себя древними шумерами. Все дело в том, что сокровища президента — на Западе, там и сердце его, поэтому призывы о том, что надо меняться, стоило бы, прежде всего, к себе отнести, а не к населению.

В заключение несколько слов о том, каким Россия была Белоруссии "братом", вдруг став "партнером".

Согласно данным Национального статистического комитета республики Белоруссия за январь-май 2020 года, Российская Федерация была крупнейшим торговым партнером страны - это почти $5 млрд импорта в Россию из Белоруссии и почти $5,8 млрд экспорта обратно. Товарооборот с Литвой, Польшей, Казахстаном, Китаем и Германией (по отдельности) не составляет даже 10% от российского.

У Белоруссии без России экономики просто не будет: белорусская "молочка" и МАЗы никому не нужны — ни на Западе, ни в Китае.

Подавляющая часть населения Белоруссии говорит по-русски, не переставая быть россиянам братьями, около миллиона граждан ездит в Россию на заработки.

Почему Москва должна уговаривать Минск об интеграции, когда для России практически ничего не изменится при уходе Белоруссии, а для белорусского народа это вопрос жизни?

Вспомним, что крымчане в 2014 году были в куда более худшей ситуации: им угрожали нацисты, они боялись, что их начнут бомбить, однако они нашли в себе силы и мужество попросить Россию о помощи.

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Темы выборы в белоруссии россия и белоруссия александр лукашенко
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