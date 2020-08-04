Белоруссия и Россия стягивают войска к общей границе

Сегодня, 4 августа, с самого утра жители приграничных районов Псковской области стали сообщать о "странной активности соседей — белорусов". А чуть позже в Сети появилось видео, на котором видно, что в сторону российской границы движутся колонны военной техники.

Как пояснил портал Defence Blog,

"Белорусские военные размещают дополнительные войска на границе с Россией из-за опасений вторжения. Официальный Минск опасается, что Россия может воспользоваться нестабильностью в стране и реализовать украинский сценарий оккупации части территорий в преддверии августовских президентских выборов".

Видимо, правительство страны всерьёз восприняло предупреждение американских журналистов о том, что следует "ждать августовского большого сюрприза от Путина" (об этом подробнее — здесь).

К тому же в министерстве обороны Белоруссии сообщили о том, что плановые военные учения стартуют на границе с Латвией и российской Псковской областью 11 августа. И в стране уже начата "мобилизация воинов запаса".

Надо ж, как совпало…

Вечером в понедельник пресс-служба ЗВО РФ сообщила, что "более 3 тысяч военнослужащих гвардейской общевойсковой армии России" примут участие в тактических учениях на западе страны.