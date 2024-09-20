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Как правильно тормозить, чтобы продлить жизнь вашему автомобилю

Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
2:42
Авто

Бережная эксплуатация автомобиля всегда играет важную роль в его долговечности, особенно когда речь идет о правильном использовании тормозов. Автоэксперт поделился полезными советами о том, как избежать преждевременного износа и повреждения деталей тормозной системы, следуя простым правилам.

Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Избегайте резких торможений
Если нет необходимости в экстренной остановке, старайтесь тормозить плавно. Это значительно снижает износ тормозных колодок и дисков. Оптимально — заранее следить за ситуацией на дороге, чтобы минимизировать использование педали тормоза. Резкие торможения после высоких скоростей могут вызвать перегрев тормозных колодок и тормозной жидкости, что особенно опасно на длинных спусках и в горах. В таких ситуациях лучше использовать торможение двигателем, переходя на пониженные передачи.

Не тормозите в ямах и на неровностях
Попадание в яму на высокой скорости — уже само по себе неприятно, а торможение в этот момент только увеличивает нагрузку на колеса, кузов и подвеску. Перед тем, как наехать на яму, лучше отпустить педаль тормоза, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Лужи и вода — потенциальная опасность
Осенью на дорогах становится больше воды, что увеличивает риск аквапланирования — ситуация, когда шины теряют сцепление с дорогой из-за слоя воды. В лужах могут скрываться ямы и другие дефекты дороги, что создает дополнительные риски. Кроме того, если наехать на лужу с горячими тормозными дисками, они могут деформироваться, что приведет к биению и снижению эффективности торможения.

Избегайте торможения в поворотах
Тормозить в повороте, особенно резко, не рекомендуется. Интенсивное торможение с повернутым рулем может вызвать снос передней оси или занос задней, особенно на скользких дорогах. Это может привести к ДТП и ускоренному износу шин и деталей подвески.

Регулярно проверяйте тормоза
Износ тормозных накладок может остаться незамеченным, что приведет к повреждению тормозных дисков. Особенно важно следить за состоянием внутренних колодок, которые труднее проверить без подъема автомобиля. Не забывайте проверять минимально допустимую толщину колодок, информацию о которой можно найти в руководстве по эксплуатации.

Стоит избегать соблазна сэкономить на тормозных колодках, выбирая продукцию сомнительных брендов. Лучше приобрести оригинальные запчасти или качественные аналоги, чтобы не рисковать безопасностью.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колёсного транспорта.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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